Gesundheit: DRK: Regelmäßige Blutspenden, auch im Winter

Eine Mitarbeiterin eines Blutspendezentrums hält eine Blutkonserve in den Händen. Foto

Um den Bedarf an Blutpräparaten über den Winter zu decken, ruft das Deutsche Rote Kreuz die Bevölkerung zur Blutspende auf. Noch gebe es keinen Engpass, sagte der Sprecher des Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen, Eberhard Weck, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir können noch versorgen, aber wir spüren langsam einen Mangel. Wir brauchen jede Blutspende.“

Um den Bedarf an Blutpräparaten über den Winter zu decken, ruft das Deutsche Rote Kreuz die Bevölkerung zur Blutspende auf. Noch gebe es keinen Engpass, sagte der Sprecher des Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen, Eberhard Weck, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir können noch versorgen, aber wir spüren langsam einen Mangel. Wir brauchen jede Blutspende.“

Der Blutspendedienst West, der auch für Rheinland-Pfalz zuständig ist, berichtete, dass seit mehreren Wochen weniger Blut gespendet wurde als nötig. „Wir müssen jetzt unbedingt gegensteuern, damit wir nicht wieder in einen Versorgungsengpass geraten“, sagte Sprecher Stephan David Küpper. Herbst und Winter seien „schwierige Zeiten in Sachen Blutspenden“: Viele potenzielle Blutspender scheiterten an Kältewellen, der Grippesaison und dem anhaltenden Coronavirus.

Für Genesene gilt laut DRK: Nach einer normalen Erkältung kann wieder gespendet werden, sobald die Symptome verschwunden sind. Nach der Einnahme von Antibiotika oder einer fieberhaften Erkrankung muss eine vierwöchige Pause eingeplant werden. Wer an Corona erkrankt ist und einen leichten Krankheitsverlauf hatte, muss nach Abklingen der Symptome eine Woche warten. Nach einer schweren Corona-Erkrankung mit Fieber sollten Sie mit der nächsten Spende vier Wochen warten.

Früher seien die Sommerferien die Zeit der größten Engpässe gewesen, sagte der hessische Kollege. Doch das hat sich geändert, seit die Menschen mehrmals im Jahr in den Kurzurlaub fahren. Der Winter ist nicht einfach zu kalkulieren, da die Höhe der Spenden von vielen Faktoren abhängt. Am besten wäre es, wenn die Zahl der Spender das ganze Jahr über konstant bliebe. „Wenn alle gleichzeitig kommen, werden uns später die Spender ausgehen. Denn Blut ist nur begrenzt haltbar.“

DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen DRK-Blutspendedienst West

dpa