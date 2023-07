Die Bundesregierung plant, den Cannabiskonsum in Deutschland zu legalisieren. Foto

Die Partei kritisiert das geplante Cannabisgesetz des Bundesgesundheitsministers.

Die FDP hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewarnt, dass das geplante Cannabisgesetz zu viel Bürokratie schaffen würde. „In der jetzigen Form würde ein wahres Bürokratiemonster entstehen, das kaum noch zu kontrollieren ist“, sagte Kristine Lütke der „Rheinischen Post“.

Die sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion forderte „weitreichende Verbesserungen“ für eine andere Grundauffassung in der Cannabispolitik.

Mit dem Gesetz will Lauterbach den Anbau und Verkauf von Cannabis innerhalb spezieller Vereine, sogenannter Cannabis-Clubs, unter möglicherweise strengen Regeln erlauben. Darüber hinaus sollten Erwachsene 25 Gramm des Rauschmittels zu sich nehmen und maximal drei Pflanzen für den Eigenbedarf anbauen dürfen.

„Eine Eigentumsobergrenze lehnen wir ab“

Im Hinblick auf die Kontrollierbarkeit sieht Lütke die Grenze des persönlichen Eigentums kritisch. „Als FDP-Bundestagsfraktion lehnen wir beispielsweise eine Besitzobergrenze entschieden ab. Schließlich prüft niemand, wie viele Flaschen Wein jemand im Keller lagert“, sagte sie.

Stattdessen forderte sie „verhältnismäßige und genaue Regelungen, die einen echten Jugendschutz gewährleisten und gleichzeitig nicht zu einer zusätzlichen Belastung von Polizei und Justiz führen“.

Laut einem überarbeiteten Gesetzesentwurf erwartet Lauterbachs Ministerium durch die Legalisierung Kosteneinsparungen für Strafverfolgungsbehörden, Gerichte und Gefängnisse von mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr. Wann Cannabis in Deutschland legal sein könnte, ist noch unklar. In der Ampel-Koalition hoffen die Befürworter, dass die Legalisierung noch in diesem Jahr umgesetzt wird.

dpa