Gespräche über Frieden in der Ukraine – Russlands Außenminister Lawrow sieht in Verhandlungen keinen Platz für Europa

Russlands Außenminister Lavrow wird mit seiner Delegation die US -Vertreter des amerikanischen Außenministers Rubio treffen. (Bild Allianz / DPA / Tass / Alexander Shcherbak)

Ein Treffen des US -Präsidenten Trump und des russischen Staatsoberhauptes Putin ist ebenfalls geplant, wie beide Seiten bestätigten. Laut Kreml geht es auch darum, die Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten wiederherzustellen. Aufgrund des russischen Aggressionskrieges gegen die Ukraine waren diese in den letzten Jahren fast zum Stillstand gekommen.

Selenskyj reist einen Tag später nach Riad

Der Sprecher von Kreml, Peskow, sagte, Lavrow und der außenpolitische Berater von Putin, Uschakow, würden heute noch nach Riad reisen. US -Außenminister Rubio ist derzeit auch dort.

Laut seinem Präsidenten Selenskyj wird die Ukraine nicht an den Gesprächen teilnehmen. „Die Ukraine wusste nichts darüber“, sagte Selenskyj vor der Presse in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo er sich derzeit bei einem Staatsbesuch befindet. Sie betrachten alle Verhandlungen über die Ukraine als erfolglos ohne das Land selbst. Selenskyj selbst wird am Mittwoch nach Saudi -Arabien reisen. Es ist dort für eine lange Zeit ein Besuch. Heute Nachmittag möchten mehrere europäische Länder in Paris diskutieren, wie die EU zu den Gesprächen beitragen kann.

US -Präsident Trump kündigte nach einem langen Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in der vergangenen Woche eine Änderung der Ukraine -Politik natürlich an. Der US -Verteidigungsminister Hegseth machte Kiew in das Land, dass das Land einen Verlust des derzeit russischen Territoriums erwarten muss.

