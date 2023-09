Am vierten Tag der Generalversammlung der Vereinten Nationen hielten der israelische Ministerpräsident Netanjahu, der pakistanische Übergangspremierminister Anwaar ul Haq Kakar und die Führer mehrerer Inselstaaten Reden.

Am Rande wurde an der sich verschlechternden Sicherheitslage in Haiti sowie der Menschenrechtslage in Weißrussland gearbeitet.

„An der Schwelle zu einem historischen Frieden“ – Netanjahu

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte am Freitag vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen: „Es steht außer Frage, dass das Abraham-Abkommen den Anbruch eines neuen Zeitalters des Friedens eingeläutet hat.“ Er fuhr fort: „Aber ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einem noch dramatischeren Durchbruch stehen.“ : ein historischer Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien.“

Netanjahu sagte, er glaube, dass „ein Friedensschluss mit mehr arabischen Staaten tatsächlich die Aussichten auf einen Friedensschluss zwischen Israel und den Palästinensern erhöhen würde.“ Dennoch sagte der israelische Führer, dass es den Palästinensern nicht gestattet sein dürfe, „ein Veto gegen den Prozess“ der Unterzeichnung von Friedensabkommen mit arabischen Nationen einzulegen.

Obwohl der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman die Fortschritte bestätigte, mit denen Netanjahu prahlte, sagte er, dass jede endgültige Einigung über den Status der Beziehungen zwischen dem Königreich und dem jüdischen Staat von den Beziehungen Israels zu den Palästinensern abhängig sei.

Nach seiner Rede sah sich Netanyahus Büro gezwungen, eine angebliche Falschdarstellung des Premierministers zurückzunehmen, als er sagte: „Iran muss sich einer glaubwürdigen nuklearen Bedrohung stellen“, um es davon abzuhalten, in den Besitz einer Atomwaffe zu gelangen. Netanjahus Büro sagte, seine schriftlichen Äußerungen forderten eine „glaubwürdige militärische Drohung“ und er habe sich einfach falsch ausgedrückt.

Inselführer: „Ich fange an, diese jährliche Parade blumiger Reden in Frage zu stellen“

Staats- und Regierungschefs einiger der kleinsten Nationen der Erde – Inseln, die einem steigenden Meeresspiegel ausgesetzt sind – sagen, dass die Untätigkeit der großen Industrie- und Entwicklungsländer der Welt eine direkte Bedrohung für ihre Existenz darstelle, und forderten die auf der Generalversammlung vertretenen Nationen auf, endlich zu handeln.

„Es gibt viele unter uns, den kleinen und marginalisierten Inseln unseres Globus, umgeben von steigenden Meeresspiegeln und versengt von steigenden Temperaturen, die beginnen, diese jährliche Parade aus blumigen Reden und dem öffentlichen Vorwand der Brüderlichkeit, auch bekannt als die jährliche UN-Generalversammlung, in Frage zu stellen.“ Versammlung“, sagte der Premierminister von St. Lucia, Philip Pierre, den Versammelten am Freitag.

UN: Globale Entwicklungsziele sind ins Stocken geraten

Die Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, sagte am Freitag: „Das Problem ist, dass diejenigen, deren Maßnahmen wir am meisten brauchen, möglicherweise so zuversichtlich sind, dass sie überleben, dass sie nicht früh genug für uns handeln.“

Diese Selbstgefälligkeit war auch zu Beginn der Sitzung ein roter Faden, als Mikronesiens Präsident Wesley Simina sagte: „Leider hat die internationale Gemeinschaft nicht annähernd genug getan, um uns auf den Weg zu bringen, den globalen Durchschnittstemperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.“

Zuvor hatte der Präsident der Marshallinseln, David Kabua, die Einrichtung eines internationalen Finanzierungsinstruments gefordert, um kleinen Insel- und tiefliegenden Atollstaaten zu helfen, die mit den Auswirkungen von Naturkatastrophen konfrontiert sind.

Kabua sagte, die Länder müssten erkennen, dass die Welt das Pariser Abkommen nicht einhalte, und einen Fahrplan für eine Kurskorrektur festlegen – einschließlich der Beendigung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. „Diese Herausforderungen mögen für große Volkswirtschaften unbequem sein – aber ich kann Ihnen versichern, dass die Auswirkungen des Klimas bereits vor unserer Tür stehen.“

US-Präsident Joe Biden will den Inselführern Gehör schenken, wenn er am Montag im Weißen Haus das zweite Pacific Islands Forum einberuft. In einem Umfeld, das darauf ausgelegt ist, das Engagement der USA in der Region angesichts des zukunftsweisenden chinesischen Strebens nach Einfluss zu demonstrieren, dürfte es ganz oben auf der Tagesordnung stehen.

UN warnt davor, dass die Welt bei der Erreichung ihrer Entwicklungsziele auf dem falschen Weg ist

Der geschäftsführende pakistanische Premierminister plädiert für die Freigabe längst überfälliger Fluthilfe

Anwaar ul Haq Kakar, Pakistans kommissarischer Premierminister, sagte der UN-Generalversammlung, sein Land benötige dringend versprochene Hilfe für den Wiederaufbau, nachdem es letztes Jahr von massiven Überschwemmungen verwüstet worden sei, die nachweislich durch die globale Klimakrise verschärft worden seien.

Mehr als 33 Millionen Menschen waren von der Katastrophe betroffen, mehr als 1.700 Menschen kamen ums Leben.

Kakar appellierte außerdem an die wohlhabenden Nationen, ihr Versprechen einzuhalten, weniger entwickelten Ländern jährlich 100 Milliarden US-Dollar an Klimaschutzmitteln bereitzustellen.

Kakar sagte, Pakistan stelle den Gebern konkrete Projekte aus dem 13 Milliarden US-Dollar (12,2 Milliarden Euro) schweren Resilienz- und Wiederaufbauplan des Landes vor. „Ich hoffe, dass unsere Entwicklungspartner der Mittelvergabe Priorität einräumen“, sagte er.

Pakistan braucht die Gelder dringend, doch die Geber sind besorgt über die finanzielle Gesundheit der islamischen Nation. Der Internationale Währungsfonds (IWF) beispielsweise verzögerte Anfang des Jahres ein Rettungspaket mit der Begründung, es fehle an einer Steuerreform.

Dennoch gibt Pakistan an, dass es nach der Überschwemmung im letzten Jahr die von verschiedenen Gebern, darunter der Islamischen Entwicklungsbank, der Weltbank, Saudi-Arabien, der EU und China, versprochenen 10 Milliarden US-Dollar nicht erhalten habe.

Kakar versicherte auch, dass Pakistan Frieden mit seinen Nachbarn wolle, bevor er sagte: „Kaschmir ist der Schlüssel zum Frieden zwischen Pakistan und Indien.“ Er forderte den UN-Sicherheitsrat auf, seiner Resolution von 1948 nachzukommen, in der eine Volksabstimmung zur Bestimmung der Zukunft der Region gefordert wurde.

Die beiden atomar bewaffneten Nachbarn streiten um die Kontrolle über die Region und haben zwei ausgewachsene Kriege und zahlreiche regelmäßige Scharmützel darum geführt.

