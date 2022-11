Gespräch über Flüchtlinge bei Illner: „Wir dürfen uns nicht überfordern lassen“

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind rund eine Million Flüchtlinge aus dem Land nach Deutschland gekommen. Dies stellt die Kommunen vor besondere Probleme. Darüber diskutierten Maybrit Illner und ihre Gäste am Donnerstagabend im ZDF.

Als 2015 die ersten Flüchtlinge über die Balkanroute nach Deutschland kamen, war das Wort „Krise“ in aller Munde. Jetzt gibt es wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine eine weitere Flüchtlingswelle. Allerdings will heute fast niemand mehr von einer Krise sprechen. Trotzdem haben die Kommunen große Probleme. Inzwischen sind rund eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Viele sind inzwischen in ihre Heimat zurückgekehrt. Dennoch ist in vielen Gemeinden die Kapazitätsgrenze erreicht: Es gibt keine Unterkünfte mehr. Der kommende Winter könnte die Situation noch verschlimmern. In der ZDF-Talkshow Maybrit Illner sprachen die Gäste am Donnerstagabend über mögliche Lösungen des Problems, und ein Migrationsexperte hat tatsächlich eine Idee.

Das ist Gerald Knaus. Er ist Mitbegründer und Leiter des Think Tanks European Stability Initiative. Knaus formuliert die Ursache der aktuellen Situation: Russlands Präsident Putin zwinge Menschen mit harten Angriffen auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine, ihr Land zu verlassen und in die EU-Staaten einzureisen. Er will westliche Länder in die Knie zwingen und Gesellschaften spalten.

„Muss über Integration diskutieren“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ein Problem: Sie weiß nicht, wie hoch die Flüchtlingszahlen in den kommenden Monaten noch sein können. Aber sie weiß, dass die Kommunen Hilfe von Bund und Ländern brauchen. Der Bund werde dafür 1,25 Milliarden Euro ausgeben, sagt sie. Darauf einigte sich die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch.

Dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer reicht das nicht. Er spricht nicht über Geld, es geht um praktische Probleme: Wohnung, Kita- oder Grundschulplatz. Man müsse diskutieren, ob es richtig sei, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, „als ob wir sie voll integrieren würden“. Palmer: „Es gibt niemanden, der bestreitet, dass wir diese Leute aufnehmen müssen.“ Umstritten ist jedoch die Frage, ob Flüchtlinge aus der Ukraine als „Staatsbürger“ behandelt und Hartz 4 bezogen werden sollen. Auch Palmer bezweifelt, dass es richtig sei, Flüchtlingen aus der Ukraine Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Er kann sich auch ihre Unterbringung in – wörtlich – „Massenunterkünften“ vorstellen. Das haben sie auch 2015 getan. „Ich kann nicht verstehen, warum ein ukrainischer Kriegsflüchtling andere Leistungen erhalten muss als ein syrischer Kriegsflüchtling“, sagt Palmer, dessen Mitgliedschaft bei den Grünen derzeit ruht.

Palmer hat auch eine Idee, um Kitas und Grundschulen zu entlasten: In leerstehenden Häusern sollen ukrainische Kinder von ukrainischen Erwachsenen betreut werden. „Dann legen wir noch ein bisschen Geld für Spielmaterial dazu“, schlägt Palmer vor, denn: „Mir liegt die Diskussion um das Wohl der Kinder am Herzen.“ Dies kann auch genutzt werden, um den Wettbewerb mit Eltern zu entschärfen, die keine Kitaplätze für ihre Kinder bekommen und deshalb nicht arbeiten gehen können. Allerdings lassen sich Palmers Ideen kaum umsetzen. Was die Kinder aus der Ukraine anbelangt, nennt er selbst das Problem: „Lassen wir die deutschen Standards des Kommunalen Verbandes für Jugend und Soziales weg.“ Und dass Ukraine-Flüchtlinge „wie Staatsangehörige“ und nicht wie Asylbewerber behandelt würden, habe die Europäische Union beschlossen, erklärt Innenminister Faeser.

Auch Carsten Linnemann von der CDU macht sich Sorgen. Er fordert: Illegale Flüchtlinge müssen an der Grenze abgewiesen werden. Humanitäre Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge ist natürlich richtig. „Entscheidend ist, dass es einerseits Humanismus gibt, andererseits aber auch Rechtsstaatlichkeit.“ Nach seinen Angaben sind inzwischen zwölf Bundesländer an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Immer mehr Kinder ohne Deutschkenntnisse werden an Schulen betreut. „Wir dürfen uns nicht überwältigen lassen“, fordert er.

„Da muss man pragmatisch vorgehen“

Und dann präsentiert Migrationsexperte Knaus Ideen, die bei allen Gästen überraschend gut ankommen. Zunächst müsse das Problem der ukrainischen Flüchtlinge auf europäischer Ebene gelöst werden, sagt er. Frankreich hat bisher deutlich weniger Flüchtlinge aufgenommen als Baden-Württemberg. In Deutschland sollten die Familien, die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen, besser unterstützt werden.

Vor allem aber fordert er eine bessere Integration der Menschen aus der Ukraine in die Gesellschaft. „Integration ist auch eine Chance“, sagt er. „Wir teilen ein gemeinsames Schicksal mit der Ukraine. Jetzt müssen wir diskutieren, wie wir europaweit Solidarität aufbauen können. Wir müssen es tun und wir werden es tun.“