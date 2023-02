Gespräch mit Militärexperte Gady: Dann bekommen die Soldaten eine SMS: „Kapitulation!“

Hochmoderne Systeme wie Starlink sind für den Krieg unerlässlich, während 40 Jahre alte Panzer das Schlachtfeld durchstreifen. Wie passt das zusammen? Im Interview mit ntv.de erklärt Militärexperte Franz-Stefan Gady, Analyst am London Institute for International Strategic Studies (IISS), warum im Kampf vieles im Verborgenen passiert und was moderne Kriegsführung mit „Glocken und Glocken“ zu tun hat pfeift“.

ntv.de: Wie sehr schwächt es die ukrainischen Kampffähigkeiten, wenn SpaceX die Nutzung von Starlink einschränkt, insbesondere wenn Truppen die Frontlinie in von Russland gehaltenes Gebiet überschreiten?

Franz-Stefan Gady: Natürlich kann es die ukrainischen Operationen erheblich beeinträchtigen, erstens erschwert es die Durchführung von Offensivoperationen. Starlink ist in vielerlei Hinsicht die Lebensader für schnelle ukrainische Gegenangriffe, da die Satelliteneinheiten eine sehr schnelle Aufklärung des Schlachtfelds und die Koordination verschiedener Elemente und Einheiten untereinander ermöglichen. Gekoppelt mit kommerziellen Kommunikations-Apps sind die Geräte beispielsweise für die Zielerfassung der ukrainischen Artillerie enorm wichtig.

Der Militärexperte und Politikberater Franz-Stefan Gady forscht am London Institute for International Strategic Studies (IISS) unter anderem zur Kriegsführung der Zukunft. (Foto: privat)

Wie geht das?

Es geht um folgendes: Wie schnell kann zum Beispiel die Panzerhaubitze ihr Ziel erfassen und bekämpfen? Außerdem machen die ukrainischen Truppen viel Aufklärung per Drohne: Videos aus der Luft werden live zum Artillerie-Gefechtsstand gestreamt. Dort kann der Kommandant das Ziel sehr schnell beschießen, der Vorgang läuft innerhalb weniger Minuten ab. Ohne Internet, ohne Mobilfunknetz würde es viel länger dauern. Am Ende verbindet dieser Krieg Antike und Moderne, das 20. Jahrhundert und das 21. Jahrhundert.

Gibt es gute und leicht verfügbare Alternativen zu Starlink?

Ja, es gibt Alternativen. Die ukrainischen Streitkräfte nutzen bereits andere Systeme als Backup. Allerdings ist es schwierig abzuschätzen, wie schnell und in welcher Menge diese Alternativen zur Verfügung stehen würden. Die Abhängigkeit von Starlink wird zumindest kurzfristig bestehen bleiben.

Truppen sind auf Internet und Handy angewiesen, gleichzeitig wirken die Bilder der Schlacht manchmal veraltet: 40 Jahre alte Panzer stehen sich gegenüber. Setzt sich das 20. Jahrhundert noch auf dem Schlachtfeld durch?

Franz-Stefan Gady: Einerseits ist der Ukrainekrieg einer der am besten dokumentierten Kriege, die wir bisher erlebt haben – durch soziale Medien, durch direkte Verbindungen zu den Kampftruppen an der Front, durch Open Source Intelligence, also Nachrichten aus öffentlich zugängliche Quellen. Andererseits ist der Eindruck, hier ein vollständiges Bild des Krieges zu haben, eine Illusion.

Was bleibt uns sonst noch verborgen – abgesehen von Systemen wie Starlink?

Wichtige Funktionen moderner Kriegsführung: Wir können Operationen im Cyberbereich, im Luftbereich, im elektromagnetischen Spektrum nicht über öffentlich zugängliche Quellen dokumentieren. Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass beide Seiten einen Informationskrieg führen. Sie versuchen bewusst, die öffentliche Meinung mit kuratierten Informationen zu beeinflussen.

Elektromagnetisches Spektrum – was beinhaltet es?

Kurz gesagt geht es hier um elektromagnetische Wellen, Radarwellen, Radiowellen, aber auch Infrarotstrahlen. In der elektronischen Kriegsführung dienen sie der Identifizierung, Täuschung, Störung und Degradierung des Gegners, aber auch dem Schutz und der Tarnung der eigenen Seite. Im Detail kann die Kommunikation des Feindes mit Störsendern oder Fehlsignalen verhindert werden, so dass Kampfeinheiten nicht mehr miteinander kommunizieren können. Die Befehlsstrukturen werden somit unterbrochen. Radarsysteme können feindliche Ziele anhand ihrer elektromagnetischen Signatur erkennen. Ein Ziel kann auch sein, in die verschlüsselte Kommunikation des Feindes einzudringen und diese zu belauschen. Das ist eine Seite des Krieges, von der wir als Außenstehende nicht viel sehen.

Was wir also sehen, die Bilder von Panzern, die sich manchmal kaum von denen aus Kriegen vor 100 Jahren unterscheiden, zeigen nur die Oberfläche? Aber darunter…

… es ist eindeutig ein Krieg des 21. Jahrhunderts. Das wird auch deutlich, wenn wir uns die große Rolle ansehen, die unbemannte Systeme, Drohnen aller Art, spielen. Auch der Informationskrieg – über das Internet, über soziale Medien – ist ganz anders als früher. Beide Seiten setzen Waffen mit Präzisionsmunition in großer Zahl ein.

Sie meinen Marschflugkörper, die ihr Ziel über große Distanzen präzise angreifen?

Dies ist ein Beispiel, aber es wird auch kombiniert: Herkömmliche Artilleriesysteme wie die deutsche Panzerhaubitze 2000 erzielen in Kombination mit Aufklärungsdrohnen sehr gute Präzisionstreffer. Das Bindeglied ist die Kraft, die beides nutzt. Trotz moderner Technik zeigt dieser Krieg, wie wichtig militärische Ausbildung und vor allem der Einsatz kombinierter Waffen bleiben.

Diesen „Kampf der vereinten Waffen“ haben Sie im Podcast „Sicherheitshalber“ am Beispiel „Schnick Schnack Schnuck“ erklärt.

Er ist eigentlich eine mörderische Variante dieses Kinderspiels – Stein – Papier – Schere.

Ich greife mit Papier an, mein Spielpartner bekommt den Punkt mit der Schere. In der nächsten Runde bleibt mein Gegner mit der Schere stecken, ich kontere mit dem Stein.

Wie Schere, Stein oder Papier hat jede militärische Einheit gewisse Schwächen: Mit Panzerabwehrlenkflugkörpern oder Drohnen kann die gegnerische Seite einen Kampfpanzer von oben angreifen. Die Drohnen wiederum werden von der Flugabwehr eliminiert, die Lenkflugkörper von der gepanzerten Infanterie. Wenn sich also eine Seite in einem Krieg nur auf eine Fähigkeit verlässt – nur Panzer, nur Jets – dann hat man Schere, Stein, aber kein Papier. Das macht die einzelne Einheit enorm angreifbar.

Die Lösung besteht darin, verschiedene Fähigkeiten gemeinsam zu nutzen …

… und in mehreren Kampfdimensionen: in Luft und Wasser, am Boden, im elektromagnetischen Spektrum, im Weltraum, im Cyberspace. Dieser kombinierte Waffenkampf ist der Höhepunkt der modernen Kriegsführung und die Grundlage für alle zukünftigen NATO-Operationen und die neu zu denkenden US-Militärdoktrinen. Die USA nennen es „Multi-Domain-Operationen“.

Das klingt sehr abgestimmt. Gleichzeitig soll die ukrainische Truppe fast anarchisch agieren – die eine Brigade macht dies, die andere das, und dazwischen sieht man, was erreicht wurde.

Tatsächlich ist die Kommandostruktur auf ukrainischer Seite viel dezentraler als auf russischer Seite. Deshalb ist es schwierig, allgemeine Aussagen über die ukrainischen Streitkräfte zu machen, sie als Ganzes zu beurteilen. Es ist eine sehr vielfältige Kampftruppe, die viel ad hoc improvisiert. Aber sie ist durchaus in der Lage, in größerem Maßstab zu koordinieren.

Aber bedeutet das, dass der kombinierte Waffenkampf auf dem Schlachtfeld kaum stattfindet?

Nach dem, was wir bisher gesehen haben, ist keine Seite wirklich gut in diesem kombinierten Waffenkampf. Dies war ein Faktor, der auf beiden Seiten zu enormen Verlusten an Männern und Ausrüstung führte, da Truppen und Ausrüstung oft ungeschützt operierten. Die Ukrainer lernten viel und zeigten die Anfänge des kombinierten Waffenkampfes in den Offensiven von Charkiw und Cherson.

Wenn wir perfektes Schlachtfeld spielen, wie könnte dann ein ukrainischer kombinierter Waffenangriff aussehen?

Dann verfolgen wir den Angriff eines ukrainischen Panzerbataillons: Sie greifen eine russische Stellung mit 30 Panzern an. Im Idealfall sind auch Geparden im Raum, also Kurzstrecken-Flugabwehrsysteme, die sie vor Luftangriffen schützen. Die Geparden stehen in Kontakt mit der Panzerbesatzung und koordinieren den Einsatz.

Wer ist noch dabei?

Einige Kilometer weiter stehen einige Batterien Hochwinkelartillerie, die die russischen Stellungen beschießen und den Vormarsch des Panzerbataillons unterstützen. Wenn zum Beispiel die Artillerie die erste feindliche Stellung trifft und zermalmt, können die Kampfpanzer durchrollen und sich auf andere Ziele konzentrieren. Gleichzeitig befindet sich hinter der Artillerie noch eine Reserve, die – wenn ein Durchbruch gelingt – diesen Durchbruch an der Front ausbauen kann. Aber die 30 Panzer brauchen auch Schutz vor russischer Infanterie, also Fußsoldaten, die Panzerabwehrraketen abfeuern.

Wer schützt die Panzer vor dieser Gefahr?

Diesen Schutz leisten die sogenannten Panzergrenadiere, mechanisierte Infanterie, also Soldaten, die in Sechser- oder Achtergruppen auf Schützenpanzern mitfahren und den Vormarsch begleiten. Wenn die Kampfpanzer in schwierige Engpässe geraten, an denen sich feindliche Infanterie verstecken könnte, springen die Grenadiere heraus und bilden einen Schutzschirm um die Kampfpanzer. Dieses „Ballett“ aus Flugabwehr, Kampfpanzern, Artillerie und Infanterie-Kampffahrzeugen wäre ein klassisches Szenario im kombinierten Waffenkampf. Das ist noch ausbaufähig.

Fortfahren.

Auch eine Einheit zur elektronischen Kampfführung befindet sich im Frontsektor und stört die Kommunikation der russischen Seite, sodass die Frontlinie plötzlich keinen Kontakt mehr zur eigenen Führung hat.

Etwas anderes?

Darüber hinaus kann Informationskrieg auch auf psychologischer Ebene stattfinden. Zum Beispiel bekommen die russischen Soldaten an der Front plötzlich eine SMS auf ihr Handy: „Sie werden von der ukrainischen Einheit so und so angegriffen. Kapitulieren!“

Frauke Niemeyer sprach mit Franz-Stefan Gady