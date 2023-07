Jim Farley, CEO von Ford, gibt auf einer Pressekonferenz bekannt, dass die Ford Motor Company am 13. Februar 2023 in Romulus, Michigan, mit dem weltweit größten Batterieunternehmen, einem in China ansässigen Unternehmen namens Contemporary Amperex Technology, zusammenarbeiten wird, um ein Batteriewerk für Elektrofahrzeuge in Marshall, Michigan, zu errichten.

Ford folgt dem Marktführer bei Elektrofahrzeugen Tesla bei der Verwendung von LFP-Batterien in einem Teil seiner Fahrzeuge, teilweise um die Menge an Kobalt zu reduzieren, die für die Herstellung von Batteriezellen und Hochspannungsbatteriepaketen benötigt wird.

Der Brief stellt auch die Zahl der Amerikaner in Frage, die das Werk im Vergleich zu den chinesischen Arbeitern beschäftigen wird; ob das Geschäft für eine Bundessteuerfinanzierung in Frage kommen sollte; mögliche Verbindungen von CATL zu Zwangsarbeitspraktiken; und ob das Abkommen tatsächlich dazu beiträgt, die Abhängigkeit des Landes von China bei Teilen und Materialien für Elektrofahrzeuge zu verringern.

In einem am Donnerstag an Jim Farley, CEO von Ford, gerichteten Brief forderten die Vorsitzenden des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses für die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) und des Ausschusses für Wege und Mittel des Repräsentantenhauses den Autohersteller auf, eine Kopie der Lizenzvereinbarung und jegliche Kommunikation über den Deal zwischen den beiden Unternehmen sowie zwischen Ford und der Biden-Regierung hinsichtlich möglicher Steuergutschriften vorzulegen.

DETROIT – US-Gesetzgeber wollen einen Lizenzvertrag zwischen DETROIT prüfen Ford-Motor und CATL mit Sitz in China, das es dem Autohersteller ermöglichen würde, vom globalen Zulieferer entwickelte Batteriezellen in einem geplanten 3,5-Milliarden-Dollar-Werk in Michigan zu produzieren.

Jim Farley, CEO von Ford, kündigt am 13. Februar 2023 in einem Batterielabor des Autoherstellers in einem Vorort von Detroit ein neues 3,5-Milliarden-Dollar-Batteriewerk für Elektrofahrzeuge im Bundesstaat zur Herstellung von Lithium-Eisenphosphat-Batterien an.

„Im Großen und Ganzen ist vieles von dem, was über dieses Projekt gesagt und angedeutet wurde, falsch. Anstatt diese Batterien von Lieferanten in Asien zu kaufen – wie andere Autohersteller es heute tun – investieren wir 3,5 Milliarden US-Dollar, um sie in einem Werk herzustellen, das von einer hundertprozentigen Ford-Tochtergesellschaft gebaut und betrieben wird, und schaffen so 2.500 neue amerikanische Arbeitsplätze. Das ist gut für die Kunden, gut für das Land und gut für unser Unternehmen“, sagte er in einer per E-Mail gesendeten Erklärung.

Ford-Sprecher TR Reid sagte am Freitag, das Unternehmen prüfe den Brief, lehnte es jedoch ab, die Nachricht direkt zu kommentieren.

„Wenn Sie in China Geschäfte machen, nehmen Sie die KPCh als Ihren Geschäftspartner auf“, sagte Gallagher Anfang dieser Woche gegenüber Reportern. „Für mich ist die weitaus grundlegendere Frage, warum so viele amerikanische Unternehmen und Vermögensverwalter die KPCh als Geschäftspartner wollen?“

Der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy (R-CA) spricht mit Reportern nach seiner Wahl zum Minderheitsführer im Repräsentantenhaus für den nächsten Kongress mit dem Abgeordneten Jason Smith (R-MO) (l.) und dem Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus Steve Scalise (R-LA) im Bürogebäude des Longworth House auf dem Capitol Hill am 14. November 2018 in Washington, DC.

Smith hatte bereits im April einen Brief an Farley geschickt, in dem er um Informationen über den Deal mit CATL, offiziell Contemporary Amperex Technology Co., gebeten hatte. In dem neuen Brief heißt es, Farleys frühere Antworten hätten „nicht den vom Ausschuss gewünschten Detaillierungsgrad geliefert“.

CATL ist auch über seinen ehemaligen Senior Manager Guan Chaoyu mit Xinjiang Lithium verbunden, der die Marke über eine Kommanditgesellschaft kaufte, nachdem CATL kurz nach Bekanntgabe der Lizenzvereinbarung stillschweigend 23,6 % seiner Eigentumsanteile veräußert hatte.

„Xinjiang Lithium – das darauf abzielt, der größte Lithiumcarbonatproduzent der Welt zu werden – ist über hundertprozentige Tochtergesellschaften und andere Beziehungen an Unternehmen gebunden, die sich an staatlich geförderten Arbeitskräftetransferprogrammen in der Region Xinjiang beteiligen“, schrieben die Gesetzgeber. „Die Arbeiter in diesen Programmen werden in vielen Fällen ‚direkt von Lagern in Fabriken verlegt‘ und ‚einer ständigen Überwachung ausgesetzt‘.“