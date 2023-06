„Ich hoffe, dass das, was (der Wagner-Aufstand) bewirkt, den Mitgliedern des Kongresses, insbesondere einigen meiner republikanischen Kollegen, die davon sprachen, die Ukraine nicht weiter zu finanzieren, darin bestärkt, dass es deshalb wichtig ist, sicherzustellen, dass wir die Ukraine finanzieren.“ vorantreiben“, sagte Rep. Gregory Meeks (DN.Y.) sagte am Montag auf MSNBC.

Eine Aufstockung der Ukraine-Hilfe ist alles andere als selbstverständlich. Die parteiübergreifende Unterstützung für eine weitere Aufrüstung Kiews ist im Kongress tief verwurzelt, aber es gibt eine lautstarke Gruppe von Konservativen und einigen Progressiven, die sich gegen mehr US-Hilfe aussprechen. Viele Spitzenpolitiker räumen auch ein, dass neue Mittel davon abhängen werden, ob die Gegenoffensive der Ukraine bei der Zurückdrängung der russischen Streitkräfte Fortschritte macht.

Die USA haben immer noch die Befugnis, Ausrüstung im Wert von mehreren Milliarden Dollar aus amerikanischen Beständen zu entnehmen und in die Ukraine zu schicken. Dennoch muss das Weiße Haus immer noch die Autorität anfordern, wenn die aktuelle Autorität ausläuft. Dies ist noch nicht geschehen, und die Kongressführer sind sich uneinig über die Aussicht auf eine weitere Zustimmung. Das Pentagon reagiert unterdessen abwartend auf die nächste Anfrage.

Die amerikanische Militärhilfe für die Ukraine erfolgt in zwei Formen: direkter Bezug aus vorhandenen Beständen im Rahmen der Presidential Drawdown Authority und die längerfristige Ukraine Security Assistance Initiative, die US-Gelder verwendet, um in den kommenden Monaten und Jahren Verträge über Waffen und Ausrüstung zu unterzeichnen.

Wenn ein Teil dieser Mittel aufgestockt werden soll, wird er nicht aus dem bereits vor dem Kongress vorgelegten Ausgabenplan stammen.

„Im Basisbudget ist kein zusätzliches Geld enthalten“, sagte ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums, dem Anonymität gewährt wurde, um über noch diskutierte Themen zu sprechen. „Wir haben entweder die Abzugsbefugnis des Präsidenten oder die (Ukraine Security Assistance Initiative)-Befugnis als die beiden wichtigsten Mittel, um die Ukraine zu unterstützen, aber für zukünftige Haushalte ist es wahrscheinlich noch zu früh, um zu sagen, wie sich die Dinge im Verhältnis zu den zusätzlichen … Aufstockungszahlen entwickeln werden.“ ”

Haussprecher Kevin McCarthy, kurz nachdem er sich in diesem Monat die Schuldengrenze und die Ausgabenobergrenzen gesichert hatte, sagte er, er habe keine Pläne, über den derzeit in Betracht gezogenen regulären Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 hinaus zusätzliche Ausgaben zu tätigen. Zusätzliche Ausgaben würden daher bedeuten, dass die Obergrenzen des Schuldenabkommens nicht eingehalten werden, und es besteht die Gefahr, dass die Gesetzgeber am rechten Flügel der Republikaner verärgert werden, die tiefere Ausgabenkürzungen wünschen und sich gegen neue Hilfen für Kiew aussprechen.

Das bringt ihn in Konflikt mit dem Minderheitsführer im Senat Mitch McConnell (R-Ky.), der am Dienstag seinen Aufruf bekräftigte, nach dem Aufstand mehr Waffen an die Front zu bringen. Der GOP-Führer sagte Reportern in Kentucky, dass „es schwer vorstellbar ist“, dass der Aufstand „eine schlechte Nachricht“ für die Ukraine sei.

„Wenn man sich jetzt auf der ganzen Welt umschaut, sollte die wichtigste Mission der freien Welt die Niederlage der Russen in der Ukraine sein“, sagte McConnell.

„Ich weiß, dass es in den Vereinigten Staaten einige Stimmen der Opposition gibt, aber so kann man es sehen: Der Geldbetrag, den wir ausgegeben und in die Ukraine geschickt haben, beträgt etwa 0,02 Prozent unseres Bruttosozialprodukts, und zwar den größten Teil davon wird in diesem Land ausgegeben“, sagte McConnell. „Wir haben also ein Land, das nur um Hilfe bittet, das aber kämpft.“

Ein weiterer republikanischer Unterstützer der Ukraine-Hilfe, Rep. Don Bacon (R-Neb.), sagte am Sonntag bei „Meet the Press“, dass das Geld gut angelegt sei. Die Hilfe, die fünf Prozent des US-Militärbudgets ausmacht, habe dazu beigetragen, die Hälfte des russischen Militärs auszuschalten, sagte er.

„Unsere Maßnahmen haben der Ukraine in dem Ausmaß geholfen, wie sie es jetzt tun. Sie befinden sich immer noch im Krieg, Russland kontrolliert 10 Prozent ihres Landes, aber ohne unsere Hilfe, ohne unsere Unterstützung wäre die Ukraine meiner Meinung nach inzwischen gefallen“, sagte Bacon, Mitglied des Streitkräfteausschusses des Repräsentantenhauses.

„Zu viele Republikaner haben versucht, diesbezüglich unter dem Radar zu bleiben, und das gelingt uns am besten, wenn wir für das eintreten, was richtig und wahr ist“, sagte Bacon.

Rep. Brian Fitzpatrick (R-Pa.), ein McCarthy-Verbündeter und Mitglied des Congressional Ukraine Caucus, sagte, die Unruhen in Russland seien ein Zeichen dafür, dass Washington „sich weiterhin voll und ganz dafür einsetzen muss, unseren Freunden in der Ukraine mit den Werkzeugen zu helfen, die sie brauchen, um das russische Regime zu besiegen.“ ”

„Die Ereignisse, die sich am Wochenende in Russland ereigneten, zeigen, was viele von uns bereits wussten: Wladimir Putin ist ein schwacher Führer, der einen unprovozierten Krieg gegen eine souveräne Nation begonnen hat“, sagte Fitzpatrick in einer Erklärung. „Die Mehrheit der Gesetzgeber ist sich einig, dass ein Sieg der Ukraine auch ein Sieg für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit Amerikas und die globale Stabilität ist.“

Rep. Eric Swalwell (D-Calif.) argumentierte auf MSNBC, dass die Situation der Ukraine das verwehren könnte, was sie für ihre Gegenoffensive braucht, weil McCarthy von seiner rechten Flanke eingeengt wird.

„Deshalb halte ich Einigkeit gerade jetzt für so wichtig. Wenn wir jetzt alles tun können, was wir können, um der Ukraine bei diesem Vorstoß zu helfen, während Russland auf den Fersen ist, könnte dies den Verlauf des Konflikts wirklich ändern und Russland endgültig aus der Ukraine herausholen“, sagte Swalwell.

„Dies ist jetzt ein Moment, in dem wir die Mittel erhöhen können, aber wenn er sich selbst für wichtiger hält als das, was auf dem Schlachtfeld in der Ukraine passiert, werden sie … diese Gelegenheit nicht nutzen können“, sagte Swalwell über McCarthy.

Trotz des parteiübergreifenden Vorstoßes gibt es im Kongress einige Zweifler. Nachdem das US-Verteidigungsministerium letzte Woche zugegeben hatte, dass es den Wert der Waffen, die es in den letzten zwei Jahren an die Ukraine geschickt hat, um 6,2 Milliarden US-Dollar überschätzt habe, sagte ein republikanischer Abgeordneter, der mit McCarthy an Haushalts- und Bewilligungsgesprächen beteiligt war, dass es noch keine stichhaltigen Argumente dafür gebe neue Hilfstranche.

„Erstens sind die Auswirkungen der Entwicklungen in der Ukraine und in Russland immer noch spürbar“, sagte der Gesetzgeber, dem Anonymität gewährt wurde, um über Gespräche unter Republikanern unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu sprechen. „Zweitens ist es ziemlich klar, dass das Verteidigungsministerium keine Ahnung hat, wie viel Geld es für die Ukraine hat oder braucht. Dort haben sie einiges zu tun. Schließlich bleibt unsere Position bestehen, dass wir uns allem widersetzen würden, was versucht, die Schuldenobergrenze von 886 Milliarden US-Dollar zu umgehen.“

Co-Vorsitzender des Ukraine Caucus im Kongress Mike Quigley (D-Ill.) zeigte sich zuversichtlich, dass die Ukraine im Kongress bereits die Unterstützung hatte, die sie braucht, um mehr Hilfe zu erhalten, und dass er sich nicht darauf verlassen würde, dass die Ereignisse in Russland seine Kollegen beeinflussen würden.

„Das bleibt einfach positiv, weil ich immer noch denke, dass die Mehrheit auf unserer Seite ist – Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat und Mehrheiten der Demokraten und Republikaner“, sagte Quigley in einem Interview und fügte zu den jüngsten Ereignissen hinzu: „Es zeigt nur (Putins) Schwäche.“ und Inkompetenz bei der Führung dieses Krieges.“

Als sich die Wagner-Meuterei abspielte, war der oberste Demokrat im Verteidigungsausschuss des Repräsentantenhauses anwesend Adam Smith sagte, die Auswirkungen auf die russische Invasion in der Ukraine seien „schwer vorherzusagen“. Dennoch könnten die Spaltungen in Russland „eine hervorragende Gelegenheit“ für die Gegenoffensive der Ukraine darstellen, an Fahrt zu gewinnen, sagte er.

Drei Lobbyisten der Verteidigungsindustrie sagten gegenüber POLITICO, sie glauben, dass der Wagner-Aufstand den Verteidigungsaktivisten dabei helfen werde, sich für einen Antrag auf zusätzliche Ausgaben für das Pentagon und die Ukraine einzusetzen.

Aber die Wahrscheinlichkeit, dass noch vor dem Spätherbst ein Nachtrag verabschiedet wird, sei gering, da der Kongresskalender für die nächsten zwei Monate nur begrenzte Zeit zur Verfügung habe, sagten die Lobbyisten, denen Anonymität gewährt wurde, um den Stand der Dinge offen zu besprechen.

„Aufgrund der erhöhten Instabilität, die dadurch entsteht, wird es den Bemühungen um eine Ergänzung einen Schub geben. „Die Instabilität in Russland, wie auch immer sie ausgeht, macht die Welt insgesamt gefährlicher“, sagte einer der Lobbyisten.

Der Kongress ist für den 4. Juli in der Pause und wird auch im August stattfinden, sodass vor Ende des Geschäftsjahres keine Zeit für eine Ergänzung bleibt. Der Gesetzgeber konzentriere sich stärker auf die Verabschiedung von Haushaltsentwürfen, sagten die Lobbyisten.

Bis dahin sind die Mittel für die Ukraine im Rahmen des Grundhaushalts begrenzt. Die von den Streitkräfteausschüssen des Repräsentantenhauses und des Senats sowie dem Bewilligungsausschuss des Repräsentantenhauses letzte Woche vorgelegten Gesetze zur Verteidigungspolitik und -ausgaben gaben grünes Licht für 300 Millionen US-Dollar für die Bewaffnung der Ukraine durch das Pentagon, trotz Bidens Budgetantrag.