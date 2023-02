Gesetze, die Menschen mit häuslicher Gewalt den Besitz von Waffen verbieten, sind verfassungswidrig, Gerichtsurteile

CNN

Ein Bundesgesetz, das Personen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, den Besitz von Schusswaffen verbietet, ist verfassungswidrig, entschied ein konservativ orientiertes Berufungsgericht am Donnerstag.

Das Urteil ist die jüngste bedeutende Entscheidung zur Aufhebung einer Waffenbeschränkung nach der Erweiterung der Second Amendment-Rechte durch den Obersten Gerichtshof im vergangenen Jahr in der Entscheidung New York State Rifle & Pistol Association, Inc. gegen Bruen.

Das 5. US-Berufungsgericht sagte, dass das Bundesgesetz, das auf diejenigen abzielt, von denen angenommen wird, dass sie eine Bedrohung durch häusliche Gewalt darstellen, dem Bruen-Test nicht standhalten könne, der erfordert, dass Waffengesetze eine historische Analogie zu den zum Zeitpunkt der Verfassung geltenden Feuerwaffenvorschriften aufweisen Rahmen.

„Durch diese Linse kommen wir zu dem Schluss, dass das (gesetzliche) Verbot des Besitzes von Schusswaffen ein ‚Ausreißer‘ ist, den unsere Vorfahren niemals akzeptiert hätten“, sagte der 5. Bezirk.

Das Urteil des Gerichts wurde von Richter Cory Todd Wilson verfasst, der vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump ernannt wurde. Zu ihm gesellten sich die von Reagan ernannte Richterin Edith Jones und Richter James Ho, ein weiterer von Trump ernannter Richter, der ebenfalls eine Zustimmung verfasste.

Das 5th Circuit Panel war nicht überzeugt von den historischen Parallelen, die vom US-Justizministerium vorgebracht wurden, das die Verurteilung einer Person verteidigte, die eine Schusswaffe besaß, während sie unter einer einstweiligen Verfügung wegen häuslicher Gewalt stand, die verhängt worden war, nachdem sie beschuldigt worden war, ihre Ex angegriffen zu haben -Freundin. Das Justizministerium argumentierte, dass das Gesetz über häusliche Gewalt analog zu den Vorschriften des 17. und 18. Jahrhunderts sei, die „gefährliche“ Personen entwaffneten.

„Der Zweck dieser „Gefährlichkeits“-Gesetze war die Wahrung der politischen und sozialen Ordnung, nicht der Schutz einer identifizierten Person vor der spezifischen Bedrohung durch eine andere“, heißt es in der Stellungnahme des 5. Kreises. „Daher sind Gesetze, die ‚gefährliche‘ Personengruppen entwaffnen, nicht ‚relevant ähnlich‘“, um „als historische Analoga zu dienen“.

Ein Sprecher des Justizministeriums antwortete nicht sofort auf eine CNN-Anfrage. Wenn gegen die Entscheidung des 5. Bundesgerichtshofs Berufung eingelegt wird, könnte dies zu einem weiteren Showdown über Waffenrechte vor dem Obersten Gerichtshof führen.

Steve Vladeck, ein Analyst des CNN Supreme Court und Professor an der University of Texas School of Law, sagte, dass Klarheit seitens des Gerichts notwendig sei.

„Eins von zwei Dingen ist wahr: Entweder ist diese Art von blinder, starrer, kontextfreier und dem gesunden Menschenverstand trotzender Bewertung der Geschichte genau das, was der Oberste Gerichtshof in seinem wegweisenden Urteil im vergangenen Juni in Brün beabsichtigt hat, oder nicht “, sagte Vladeck.

„In jedem Fall obliegt es den Richtern in der Mehrheit von Brün, zu klären, welche sie meinten – und die ziemlich erschreckende Idee entweder zu unterstützen oder abzulehnen, dass Personen, die unter einer aktiven einstweiligen Verfügung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt stehen, dennoch verfassungsrechtlich berechtigt sind, Schusswaffen zu besitzen.“ er fügte hinzu.

Der Angeklagte, der seine Verurteilung anfocht, Zackey Rahimi, hatte in einer früheren Runde vor dem 5. Bezirk verloren, bevor der Oberste Gerichtshof letztes Jahr sein Bruen-Urteil erließ. Das vorherige Gutachten des 5. Bundesgerichtshofs wurde zurückgezogen, nachdem die Bruen-Entscheidung ergangen war, und das Berufungsgericht führte eine weitere Informationsrunde über den neuen Test durch.