DDas britische Oberhaus hat am Dienstagabend ein neues Einwanderungsgesetz verabschiedet. Nach stundenlanger Beratung legten die Lords ihre Bedenken zurück und stimmten dem Regierungsentwurf von Premierminister Rishi Sunak zu. Dies muss noch von König Karl III. unterzeichnet werden, bevor es Gesetz wird.

Das Gesetz ist ein zentraler Bestandteil der Bemühungen der konservativen Regierung, gegen illegale Einwanderung vorzugehen. Darin wird dem Innenministerium unter anderem die Verpflichtung auferlegt, illegal eingereiste Migranten abzuschieben. Die Abschiebung muss entweder im Heimatland oder in einem sicheren Drittstaat wie Ruanda erfolgen, mit dem eine Vereinbarung zur Aufnahme dieser Migranten besteht. Da das Abkommen jedoch derzeit vor dem höchsten britischen Gericht verhandelt wird, ist unklar, was mit den Migranten passieren wird, wenn das Gesetz in Kraft tritt.

Die Verabschiedung des Gesetzentwurfs folgt im britischen Parlament hin und her. Nachdem die Lords in den letzten Wochen mehrere Gesetzesänderungen vorgeschlagen hatten, griff das Unterhaus diese erneut auf, lehnte die meisten Änderungen ab und schickte sie an das House of Lords zurück – der Prozess wird auch als Ping-Pong bezeichnet.

Gestern Abend haben genügend Gesetzesgegner ihren Widerstand zurückgezogen und unter anderem darauf hingewiesen, dass sie sich als nicht gewählte Parlamentarier nicht dauerhaft gegen den Willen der gewählten Volksvertreter stellen sollten. Andererseits hatte die konservative Regierung ihre Anhänger mobilisiert. Medienberichten zufolge wurden im House of Lords Lords gesehen, die sonst selten wählen gehen.

Ein Kritikpunkt der Lords war, dass der Gesetzentwurf auch für Opfer von Sklaverei und Menschenhandel sowie für begleitete und unbegleitete Minderjährige gelten würde, sobald sie das 18. Lebensjahr vollendet hätten, um abgeschoben zu werden. Das Gesetz hebt außerdem bestehende Beschränkungen auf, wie lange illegale Migranten festgehalten werden können, bevor sie abgeschoben werden.







Für unbegleitete Kinder gelten maximal acht Tage und für schwangere Frauen 72 Stunden – ein Zugeständnis der Regierung. Darüber hinaus können Mobiltelefone von Migranten nun beschlagnahmt werden. Es wird auch zum Nachteil der Ankommenden interpretiert, wenn diese während der Reise mögliche Personaldokumente ins Meer geworfen haben. Außerdem wird es eine Obergrenze für die Zahl der Menschen geben, die das Königreich „sicher und legal“ in das Land einreisen lässt.

Mit dem Gesetz will die konservative Regierung vor allem die Zahl der Einwanderer reduzieren, die in kleinen Booten über den Ärmelkanal ins Land gelangen. Diese machen etwa 45 Prozent aller Asylbewerber aus. Im Rekordjahr 2022 waren es mehr als 45.000 Migranten. In diesem Jahr liegt die Zahl bislang bei über 12.000. Im Juni gab es fast 8.000 Migranten, mehr als in jedem Juni zuvor.

Medienberichten zufolge feierte die Regierung die Abstimmung als „großen Sieg“. Kritik kam aus der Opposition. Die Labour-Abgeordnete Stella Creasy sagte: „Es wird die Boote nicht stoppen. Es wird das Leben von Kindern ruinieren. Grausamkeit mag gutes Fernsehen ausmachen, aber schreckliche Gesetzgebung.“