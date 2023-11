Geschlagen, erpresst, zum Sex gezwungen: das Martyrium einer Zwangsprostituierten

Ihr eigener Mann soll Laura N. das Leben zur Hölle gemacht haben: Er schlug ihr mit der Faust ins Gesicht und zwang sie, am Hauptbahnhof für ihn einzukaufen – sonst würde er ihren Sohn in Ghana töten. So steht es in der Anklageschrift. Vor Gericht bestreitet er die Vorwürfe und erzählt eine bizarre Geschichte einer Verwechslung, die viele Fragen aufwirft.

Schwere Zwangsprostitution und Körperverletzung lauten die Vorwürfe gegen Anthony A. Vor dem Bezirksgericht Altona wirkt der 44-Jährige ruhig und zurückhaltend, er trägt eine Brille mit feinem Goldrand und behält seinen dunkelblauen Parka an.

Wenn wahr ist, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft, dann steckt hinter dem stillen Mann ein brutaler und skrupelloser Zuhälter, der seine eigene Frau gefoltert und sie für ein paar Geldscheine zum Sex mit fremden Männern gezwungen hat.

Hamburg: Mann soll seine Frau zur Prostitution gezwungen haben

Am 30. August 2020 soll er Laura N. (Name geändert) in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Hamburger Hochstraße (Altona) so ins Gesicht geschlagen haben, dass ihr der Boden ihrer Augenhöhle platzte. Anschließend musste sie sich laut Anklage von Januar 2021 bis August 2022 für ihn prostituieren. Ein- bis zweimal im Monat fuhr er sie zum Hauptbahnhof, wo sie entweder im Hotel oder im Auto Kunden bedienen musste. Für 100 bis 200 Euro.

Anthony A. soll seine Frau zur Prostitution gezwungen haben.

Der Angeklagte nahm das Geld. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schickte er einen Teil davon an seine Familie in Ghana und behielt den Rest für sich. Laura N. soll ihrem Mann ausgeliefert gewesen sein – anders als die Angeklagte verfügte sie nicht über einen gültigen Aufenthaltstitel für Deutschland. Er habe dies ausgenutzt, sie geschlagen, ihr mit Anzeige und Abschiebung gedroht und mit der Tötung ihres zehnjährigen Sohnes in Ghana, heißt es in der Anklageschrift.

Prozess: Angeklagter macht möglicherweise Zwillingsbruder dafür verantwortlich

Vor Gericht lässt der Angeklagte von seinem Verteidiger eine Stellungnahme verlesen. „Ich bin unschuldig“, heißt es. Er ist nicht derjenige, der diese Verbrechen begangen hat. „Wenn Laura behauptet, sie sei von ihrem Mann geschlagen und zur Prostitution gezwungen worden, können sich die Vorwürfe – sofern sie wahr sind – nur gegen meinen Bruder richten.“

Er hat einen Zwillingsbruder, der mit Laura N. in der Wohnung in der Hamburger Hochstraße wohnte. Sie kam 2016, ein Jahr nach ihrer Heirat in Ghana, nach Deutschland. Er teilt dem Gericht mit, dass die Wohnung, in der sie und ihr Zwillingsbruder lebten, von ihm gemietet wurde. Er selbst lebte jedoch vor August 2020 in einer Wohnung in Tornesch.

Seine Aussage wirft mehr Fragen auf als sie beantwortet: Warum lebte Laura N. bei ihrem Zwillingsbruder und nicht bei ihrem Mann? Wo lebte der Angeklagte von 2016 bis 2020? Warum begannen die Gewalt und die Zwangsprostitution mit dem Umzug des Angeklagten nach Tornesch? Warum sollte der Geschädigte dem Falschen die Schuld geben? Es ist unwahrscheinlich, dass sie ihren eigenen Ehemann nicht von seinem Bruder unterscheiden kann.

Klar ist: Anthony A. drohen bis zu vier Jahre Gefängnis und – abhängig von seinem Aufenthaltsstatus – die Abschiebung. Er hat viel zu verlieren. Hat er gerade den Zwillingsbruder erfunden? Oder existiert er wirklich und A. hofft, dass die ihm zur Last gelegten Straftaten nicht eindeutig nachgewiesen werden können und beide auf freien Fuß kommen? Der Prozess wird am 20. November fortgesetzt.