Geschichten über den ukrainischen Widerstand nach dem Abzug von Cherson

In der Nähe der Stadt Cherson, Ukraine

CNN

—



Zwei russische Soldaten gingen an einem Frühlingsabend Anfang März, nur wenige Tage nachdem Moskau die Stadt erobert hatte, eine Straße in Cherson entlang. Die Temperatur in dieser Nacht war immer noch unter dem Gefrierpunkt und der Strom war ausgefallen, sodass die Stadt in völliger Dunkelheit zurückblieb, als die Soldaten nach ein paar Drinks zurück zum Lager gingen.

Als einer weiterstolperte, blieb der andere stehen, um sich am Bürgersteig zu erleichtern. Plötzlich wurde ein Messer tief in die rechte Seite seines Halses gestoßen.

Er fiel ins Gras. Augenblicke später traf der zweite russische Soldat, betrunken und ahnungslos, dasselbe Schicksal.

„Ich habe den ersten sofort beendet und dann den anderen eingeholt und ihn auf der Stelle getötet“, sagt Archie, ein ukrainischer Widerstandskämpfer, der die obige Szene gegenüber CNN beschrieb.

Er sagt, er sei aus reinem Instinkt gefahren.

„Ich habe die Orks in Uniform gesehen und dachte, warum nicht?“, fügt Archie hinzu und verwendet einen abfälligen Begriff für Russen, als er durch dieselbe Straße geht. „Es gab weder Menschen noch Licht und ich habe den Moment genutzt.“

Der 20-Jährige ist ein ausgebildeter Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, mit flinken Füßen und scharfen Reflexen, der früher immer ein Messer zur Selbstverteidigung getragen, aber nie jemanden getötet hat. CNN bezieht sich auf ihn mit seinem Rufzeichen, um seine Identität zu schützen.

„Adrenalin spielte seine Rolle. Ich hatte weder Angst noch Zeit zum Nachdenken“, sagt er. „Die ersten Tage ging es mir sehr schlecht, aber dann wurde mir klar, dass sie meine Feinde waren. Sie kamen zu mir nach Hause, um es mir abzunehmen.“

Archies Konto wurde von ukrainischen Militär- und Geheimdienstquellen unterstützt, die die Kommunikation mit ihm und anderen Partisanen abwickelten. Er war einer von vielen Widerstandskämpfern in Cherson, einer Stadt mit 290.000 Einwohnern vor der Invasion, die Russland zu beugen versuchte, aber nicht brechen konnte.

Die Menschen in Cherson machten ihre Ansichten deutlich, kurz nachdem Russland am 2. März die Stadt übernommen hatte, als sie zu täglichen Protesten auf den Hauptplatz kamen und die blau-gelbe ukrainische Flagge trugen.

Aber Cherson, die erste große Stadt und einzige regionale Hauptstadt, die russische Truppen seit Beginn der Invasion besetzen konnten, war ein wichtiges Symbol für Moskau. Dissens konnte nicht toleriert werden.

Demonstranten wurden mit Tränengas und Schüssen getroffen, Organisatoren und die freimütigeren Anwohner wurden festgenommen und gefoltert. Als friedliche Demonstrationen nicht funktionierten, wandten sich die Menschen in Cherson dem Widerstand zu und normale Bürger wie Archie begannen, selbst aktiv zu werden.

„Ich war nicht der Einzige in Kherson“, sagt Archie. „Es gab viele clevere Partisanen. Jede Nacht wurden mindestens 10 Russen getötet.“

Anfänglich Einzeloperationen, begannen gleichgesinnte Einwohner, sich in Gruppen zu organisieren und ihre Aktionen mit dem ukrainischen Militär und Geheimdienst außerhalb der Stadt zu koordinieren.

„Ich habe einen Freund, mit dem wir durch die Stadt gefahren sind und nach Ansammlungen russischer Soldaten Ausschau gehalten haben“, sagt er. „Wir überprüften ihre Patrouillenrouten und gaben dann alle Informationen an die Leute an der Front weiter, und sie wussten, an wen sie als Nächstes weitergeben mussten.“

Russische Soldaten waren nicht die einzigen, die gezielt ermordet wurden. Mehrere in Moskau stationierte Regierungsbeamte wurden während der acht Monate der russischen Besatzung gezielt angegriffen. Ihre Gesichter waren auf Plakaten abgedruckt, die in der ganzen Stadt verteilt waren und Vergeltung für ihre Kollaboration mit dem Kreml in einem psychologischen Krieg versprachen, der während der gesamten Besatzungszeit andauerte.

Viele dieser Versprechen wurden gehalten, wobei einige dieser Beamten niedergeschossen und andere in ihren Autos in die Luft gesprengt wurden, bei Vorfällen, die pro-russische lokale Behörden als „Terroranschläge“ bezeichneten.

Archie wurde am 9. Mai von den Besatzungsbehörden festgenommen, nachdem er an einer Parade zum Tag des Sieges teilgenommen hatte, um den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg zu feiern, und einen gelb-blauen Streifen auf seinem T-Shirt trug.

Archie zufolge wurde er in eine örtliche Untersuchungshaftanstalt gebracht, die vom russischen Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) übernommen worden war und in der ukrainische Soldaten, Geheimdienstoffiziere und Partisanen gefoltert wurden.

„Sie haben mich geschlagen, mir einen Stromschlag versetzt, mich getreten und mit Schlagstöcken geschlagen“, erinnert sich Archie. „Ich kann nicht sagen, dass sie mich ausgehungert haben, aber sie haben mir nicht viel zu essen gegeben.“

„Da ist nichts Gutes passiert“, sagte er.

Archie hatte das Glück, nach neun Tagen entlassen zu werden und nachdem er gezwungen war, ein Video aufzunehmen, in dem er sagte, er habe zugestimmt, mit den russischen Besatzern zusammenzuarbeiten. Seine Schilderung der Geschehnisse in der Einrichtung wurde von ukrainischen Militärquellen und anderen Häftlingen bestätigt.

Aber viele andere sind laut Archie und anderen Widerstandskämpfern sowie ukrainischen Militär- und Geheimdienstquellen nie gegangen.

Ihor, der CNN bat, seinen Nachnamen zu seinem Schutz nicht preiszugeben, wurde ebenfalls in der Einrichtung festgehalten.

„Ich wurde elf Tage lang hier festgehalten und während dieser ganzen Zeit hörte ich Schreie aus dem Keller“, sagt der 29-Jährige. „Menschen wurden gefoltert, sie wurden mit Stöcken in die Arme und Beine geschlagen, mit Viehstöcken geschlagen, sogar an Batterien angeschlossen und durch Stromschläge getötet oder mit Wasser behandelt.“

Ihor wurde beim Waffentransport erwischt und sagt, er sei „zum Glück“ nur geschlagen worden.

„Ich kam nach der Zeit, als hier Menschen zu Tode geprügelt wurden“, erinnert er sich. „Ich wurde mit einem Taser in die Beine gestochen, sie benutzen ihn zur Begrüßung. Einer von ihnen fragte, warum ich eingeliefert worden sei, und zwei andere begannen, mich in die Rippen zu schlagen.“

Durch seine Haft konnte Ihor verbergen, dass er Mitglied des Cherson-Widerstands war und dass er nicht nur Waffen transportierte. Ihor sagt, er habe auch dem ukrainischen Militär Informationen geliefert – eine Aktivität, die weitaus brutalere Strafen nach sich gezogen hätte.

„Wenn wir etwas fanden, es sahen, (wir) ein Foto oder ein Video machten (und) es an die ukrainischen Streitkräfte schickten und sie dann entschieden, ob sie es treffen oder nicht“, erklärt er.

Unter den Koordinaten, die er dem ukrainischen Militär mitteilte, ist ein Lagerhaus in der Stadt Cherson. „Das russische Militär hielt hier zwischen 20 und 30 Fahrzeuge, es gab gepanzerte Lastwagen, gepanzerte Mannschaftstransporter und einige Russen lebten hier“, sagt Ihor.

Die abziehenden russischen Streitkräfte gruben schnell die Überreste des wertvollen Innenraums aus, aber das zerstörte Gebäude trägt die Spuren des gewaltsamen Streiks. Das Dach ist größtenteils eingestürzt, die Wände liegen zerschmettert da und Glasscherben bedecken immer noch den größten Teil des Bodens. Die Struktur bleibt an Ort und Stelle, aber in Teilen wurde ihr Metall durch die Explosion zerfetzt.

Ihor nutzte die Telegram-Messaging-App, um die Koordinaten des Gebäudes an seinen Militärführer zu übermitteln, den er als „den Rauch“ bezeichnete. Zusammen mit den Informationen schickte er ein Video, das er heimlich aufgenommen hatte.

„Ich schaltete die Kamera ein, richtete sie auf das Gebäude und dann ging ich einfach hin und telefonierte, während die Kamera filmte“, erklärt er. „Anschließend habe ich Videos natürlich gelöscht, denn wenn sie mich irgendwo anhalten und meine Videos und Bilder überprüfen würden, gäbe es Fragen …“

Er schickte die Informationen Mitte September und nur einen Tag später wurde die Anlage von ukrainischer Artillerie angegriffen.

Die Vereinigten Staaten und die NATO haben festgestellt, dass der Kreml zu Beginn seiner Invasion in der Ukraine erwartet hatte, dass seine Streitkräfte als Retter und mit offenen Armen empfangen würden. Die Realität entsprach nicht den Erwartungen, nicht nur in den Gebieten, in denen Moskaus Armeen zurückgedrängt wurden, sondern auch in den Gebieten, die es einnehmen konnte.

Der Streik auf dem Lagerhaus, bei dem Ihor half, ist einer von vielen, die von ukrainischen Partisanen in Cherson unterstützt wurden, die unermüdlich und unter Androhung der Störung russischer Aktivitäten in der Stadt arbeiten.

Acht Monate nach der Besetzung durch Russland ist die Stadt Cherson nun wieder in ukrainischer Hand und Moskaus Armeen sind im Rückstand, gezwungen, sich vom Westufer des Flusses Dnjepr zurückzuziehen.

Aber trotz des hier errungenen Sieges ist die Ukraine fast überall sonst fast täglich mit verheerenden Raketenangriffen konfrontiert, während die russischen Streitkräfte weiter im Osten vordringen.

Rückblickend sagt Ihor, Vater einer drei Monate alten Tochter, er habe Glück gehabt, dass er nicht erwischt wurde.

„Es war nicht schwer, aber es war gefährlich“, erklärt er. „Wenn sie mich dabei erwischen würden, so etwas zu filmen, würden sie mich aufnehmen und mich wahrscheinlich nicht lebend herauskommen lassen.“