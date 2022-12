Geschichte: Haltung und Mut: Trauerfeier für Ex-Bürgerrechtler Schulz

Bei einer Trauerfeier für Werner Schulz nahmen Familie und Wegbegleiter Abschied von dem verstorbenen Grünen-Politiker und ehemaligen DDR-Bürgerrechtler. Ein „mutiger, inspirierender Mensch ist gegangen“, sagte der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck bei der Gedenkfeier in der Berliner Gethsemanekirche. Auch der Fall der Berliner Mauer 1989 sei seinem mutigen Handeln zu verdanken, sagte Gauck.

Schulz schwamm oft gegen den Strom. In der DDR, einem Land mit „Angst-Anpassungs-Syndrom“, zeigte er Selbstachtung und Freiheitsliebe. Schulz „wollte nicht nur in Ohnmacht leben“, sagte Gauck, der nach der Deutschen Einheit Leiter der Stasi-Aktenstelle war. Zu den Rednern der Veranstaltung gehörten Gaucks Nachfolgerin in diesem Amt, Marianne Birthler, die Grünen-Vorsitzende Britta Haßelmann und Parteivorsitzende Ricarda Lang. Sie würdigten Schulz auch als geradlinigen Menschen mit Haltung und als herausragenden Redner.

Schulz, einer der bekanntesten ehemaligen Bürgerrechtler der DDR, starb am 9. November im Alter von 72 Jahren. Er brach während einer Veranstaltung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Berliner Schloss Bellevue zusammen. Er wurde am 22. Januar 1950 in Zwickau geboren und studierte Lebensmittelchemie in der DDR. 1989 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Neuen Forums, das er am Runden Tisch vertrat.

1990 wurde Schulz Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR. Von 1990 bis 2005 war er Mitglied des Bundestages für Bündnis 90/Die Grünen und von 2009 bis 2014 des Europäischen Parlaments. Für seinen Einsatz für Demokratie und Opposition in Russland wurde Schulz im Juni mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet.

dpa