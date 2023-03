De hoop op het WK vrouwenvoetbal in Canada kreeg vrijdag een zware klap met het nieuws dat Janine Beckie buitenspel is gezet door een gescheurde voorste kruisband in haar rechterknie.

Beckie werd op een brancard afgevoerd in de 19e minuut van de 4-1 thuisoverwinning van Portland Thorns op het Amerikaanse vrouwenteam onder de 23.

“Heartbroken is een understatement”, schreef Beckie vrijdag in een Twitter-bericht.

“Ik heb zo hard gewerkt buiten het seizoen voor wat een van de grootste seizoenen van mijn carrière zou worden, de titel verdedigen voor Portland Thorns en natuurlijk spelen op het WK voor Canada, omdat ik voor een langere tijd out was.” is een moeilijke pil om te slikken.”

De 28-jarige vleugelaanvaller zal de komende weken geopereerd worden om de seizoensafhankelijke blessure te herstellen, aldus de Thorns in een verklaring.

Dat sluit Beckie uit voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Olympisch kampioen Canada, zesde op de wereldranglijst, begint zijn WK-campagne op 20 juli tegen Nigeria in Australië.

Beckie, die vorige maand haar 100e cap voor Canada tegen Brazilië in Nashville vierde tijdens de SheBelieves Cup, is een van de eerste namen op de line-upkaart van de Canadese coach Bev Priestman.

Beckie kan op verschillende posities spelen, op doel gaan of een veelzeggende voorzet geven.

“Ze zou waarschijnlijk rechtsback, rechtsbuiten, linksbuiten, middenveld kunnen spelen, om eerlijk te zijn”, zei Priestman voorafgaand aan de wedstrijd tegen Brazilië. “Ik denk eigenlijk dat ze de (nr.) 9 en doelman heeft gespeeld.”

Beckie verscheen, na tweemaal te hebben gescoord, wel in het doel voor Canada’s 5-2 overwinning op Ecuador op de Pan-Amerikaanse Spelen van 2015 toen keeper Stephanie Labbe van het veld werd gestuurd.

“Ik denk dat Janine’s echte voetbalkwaliteit haar zo veelzijdig maakt”, vervolgde Priestman. “En dan voeg je haar atletisch vermogen toe. Ze draagt ​​niet alleen bij aan dit team op het veld, maar ook buiten het veld. Ze is gegroeid in haar leiderschap en is gewoon een ongelooflijk mens.”

Beckie, die haar 101e cap verdiende in een 3-0 nederlaag tegen Japan in Frisco, Texas, in de finale van de SheBelieves Cup, heeft 36 goals en 17 assists gemaakt sinds ze haar senior debuut maakte in november 2014 op 20-jarige leeftijd.

“Er is nog een lange weg te gaan voor Janine. Ik denk dat dat het opwindende is”, zei Priestman tijdens de SheBelieves Cup. “Ze heeft waarschijnlijk haar ware potentieel nog niet bereikt, hoewel ze een aantal ongelooflijke prestaties heeft geleverd en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan alles wat dit team heeft gedaan.”

Buiten het veld is Beckie een van de vier spelers die het team vertegenwoordigen in het aanhoudende arbeidsconflict met Canada Soccer.

Beckie, kapitein Christine Sinclair, Sophie Schmidt en Quinn, die maar één naam draagt, verschenen eerder deze maand voor het Permanent Comité voor Canadees Erfgoed in het Lagerhuis in Ottawa.

Beckie zou nog steeds naar het WK kunnen gaan, zij het niet in haar favoriete rol.

Ze verdiende een pluim voor haar werk als tv-analist voor TSN tijdens het recente WK voetbal voor mannen in Qatar.