Die Geschäftstätigkeit in den 19 europäischen Ländern, die den Euro verwenden, ist schneller als erwartet zurückgegangen, was auf eine Verlangsamung der Dienstleistungsindustrie und des verarbeitenden Gewerbes in der Region zurückzuführen ist, wie am Dienstag von S&P Global zusammengestellte Daten zeigten.

Den Berechnungen zufolge sank der endgültige zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex (PMI) der Eurozone im August auf 46,7 von 48,6 im Juli. Er lag unter der vorläufigen Schätzung, die einen Rückgang auf 47 nahelegte.

Als Indikator für die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit signalisiert ein PMI-Wert über 50 ein Wachstum oder eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit, während ein Wert unter diesem Schwellenwert auf einen Rückgang hindeutet. Der Indikator ist nun auf dem niedrigsten Stand seit November 2020.

„Erstmals im bisherigen Jahresverlauf 2023 sank die Produktion sowohl im Dienstleistungssektor als auch im verarbeitenden Gewerbe. Der Dienstleistungssektor beendete eine siebenmonatige Wachstumsserie mit dem stärksten Rückgang seit Februar 2021. Die Güterproduktion ging unterdessen zum fünften Monat in Folge zurück, und zwar erneut rasant„, sagte S&P Global in einer Pressemitteilung. Nach Angaben des Finanzanalyseunternehmens verzeichneten Deutschland und Frankreich die stärksten PMI-Rückgänge, während in Italien und Spanien moderatere Rückgänge zu verzeichnen waren.

Auch der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor sank von 50,9 im Vormonat auf 47,9, was auf geringere Verbraucherausgaben aufgrund gestiegener Kreditgebühren und hoher Lebenshaltungskosten zurückzuführen ist. Der Nachfrageindikator sank von 48,2 auf 46,7, den niedrigsten Stand seit Anfang 2021. Der zusammengesetzte Beschäftigungsindex sank von 51,4 auf 50,2.









„Die Arbeitgeber waren nicht besonders daran interessiert, ihre Teams zu verstärken. Die Art und Weise, wie sich die Dinge in letzter Zeit entwickelt haben, ist ein Zeichen dafür, dass sie früher und nicht später einen Stellenabbau anstreben werden.„Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank, kommentierte die Berechnungen gegenüber Reuters.

Analysten warnen, dass die aktuellen Messwerte darauf hindeuten, dass die Region am Rande einer Rezession steht.

„Die Eurozone ist in der ersten Jahreshälfte nicht in eine Rezession abgerutscht, doch die zweite Jahreshälfte wird eine größere Herausforderung darstellen. Die enttäuschenden Zahlen führten zu einer Abwärtskorrektur unseres BIP-Nowcasts, der nun für das dritte Quartal bei -0,1 % liegt.“ erklärte de la Rubia.

