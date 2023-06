Honor bereitet die Einführung seines neuesten faltbaren Geräts in Form des Magic V2 vor.

Wir müssen nicht lange warten, aber hier ist, was wir bisher über dieses Premium-Smartphone wissen, das es hoffentlich aus China heraus schafft.

Wann erscheint das Honor Magic V2?

Es wurde offiziell angekündigt, dass das Honor Magic V2 am auf den Markt kommen wird 12. Juli 2023.

Während seiner Keynote-Rede beim MWC Shanghai bestätigte Honor-CEO George Zhao Gerüchte über das Veröffentlichungsdatum, obwohl wir noch nicht wissen, ob es sich dabei nur um China oder um das weltweite Datum handelt.

Das ursprüngliche Honor Magic V hat es nie außerhalb seines Heimatgebiets geschafft, aber das nachfolgende Honor Magic Vs wurde erstmals im November 2022 in China veröffentlicht, gefolgt von einer weltweiten Veröffentlichung im Februar 2023, allerdings ohne Nordamerika.

Wenn Honor an diesem Muster festhält, werden wir das Magic V2 möglicherweise im Oktober in Europa sehen, aber hoffentlich früher. Ein US-Start ist unwahrscheinlich.

Wie viel kostet das Honor Magic V2?

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels gab es keine offiziellen Angaben zu den Preisen für das Honor Magic V2. Zur Orientierung können wir uns am Vorgängermodell orientieren. Bei der Markteinführung kostete das Honor Magic Vs 1.399 £/1.599 € (ca. 1.690 $) und ist damit etwas günstiger als seine Hauptkonkurrenten, das Samsung Galaxy Z Fold 4 (1.799 $/1.649 £/1.799 €) und das neue Pixel Falten (1.799 $/1.749 £/1.899 €).

Die Preise für faltbare Geräte scheinen nicht so stark zu sinken, daher erwarten wir, dass das Honor Magic V2 einen ähnlichen Preis haben wird.

Welche Funktionen werden wir im Honor Magic V2 sehen?

Auch wenn das Veröffentlichungsdatum so nah ist, hat Honor noch keine Spezifikationen bekannt gegeben, da es diese vermutlich für die Veranstaltung aufhebt. Wir haben jedoch einige starke Gerüchte gesehen, die uns einen Hinweis darauf geben, was uns möglicherweise erwartet.

GSMArena berichtet, dass das neue Gerät in zwei Versionen erhältlich sein wird, sodass Käufer zwischen den Chipsätzen Snapdragon 8+ Gen 1 und Snapdragon 8 Gen 2 sowie bis zu 16 GB RAM und einem maximalen Speicher von 512 GB wählen können. Dies würde mit dem übereinstimmen, was wir bei den Honor Magic Vs gesehen haben, die mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 auf den Markt kamen.

Wie bei allen faltbaren Geräten ist das Display ein unglaublich wichtiger Teil des Geräts. Dann ist es eine gute Nachricht, dass der chinesische Tippgeber Digital Chat Station (über GizmoChina) gepostet hat, dass der Magic V2 mit einem 2K-LTPO-Panel mit Hochfrequenz-Dimmung ausgestattet sein wird. Es gibt keine genauen Angaben zur Größe oder zum externen Panel, aber wenn der Formfaktor des Magic V beibehalten wird, sollte der Klappbildschirm 7,9 Zoll groß sein, während an der Außenseite des Telefons ein 6,45 Zoll großes OLED-Panel angebracht ist eine Auflösung von 2560 x 1080 und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Wie groß die Batterie sein wird, kann niemand vermuten. Das Honor Magic V war mit einer 4750-mAh-Zelle ausgestattet, die das Laden mit bis zu 66 W unterstützt. Digital Chat Station hat bekannt gegeben, dass das Magic V2 die Leistung auf bis zu 5.800 mAh steigern wird, während GizmoChina sagt, dass Honor eine hochdichte Doppelzelle mit 2.840 mAh und 2.060 mAh einbauen wird. Wie auch immer, es sieht so aus, als ob Nutzer mit dem neuen faltbaren Gerät über mehr Energiereserven verfügen sollten.

Auch bei den Kameras werden einige Verbesserungen vorgenommen. In mehreren Berichten, die wir gesehen haben, geht man davon aus, dass Honor bei der dreifachen Kameraanordnung bleiben wird, die beim Magic V zum Einsatz kam, der 50-Megapixel-Haupt-Shooter könnte jedoch stattdessen auf ein 108-Megapixel-Modul aufgerüstet werden, und GizChina gibt außerdem an, dass zur Verbesserung eine optische Bildstabilisierung integriert werden könnte die Schärfe von Bildern und Videos.

Das ist alles, was wir bisher wissen, obwohl es angesichts des so nahen Veröffentlichungsdatums nicht mehr lange dauern wird, bis wir die vollständige Ausstattung des neuen faltbaren Geräts von Honor kennen. Schauen Sie sich bis dahin unseren Leitfaden zu den besten faltbaren Telefonen an, damit Sie wissen, was das Magic V2 zu schlagen hat.