Gerüchte über Erscheinungsdatum, Preis und Spezifikationen von OnePlus 11

OnePlus überraschte viele von uns im Jahr 2022, indem es keine Standardversion des OnePlus 10 veröffentlichte, sondern direkt zum OnePlus 10 Pro überging. Was bedeutet das für das OnePlus 11?

Gerüchte haben bereits auf ein ähnliches Setup hingewiesen, mit bisher nur Anzeichen für ein Telefon. Aber dieses Mal könnte die Benennung umgekehrt sein, ohne nennenswerten Pro. Hier ist alles, was wir bisher über das OnePlus 11 wissen.

Wann wird das OnePlus 11 veröffentlicht?

Es gab kein Wort von OnePlus darüber, wann das 11 oder 11 Pro eintreffen wird. Anfang 2023 wäre jedoch eine gute Schätzung – OnePlus bringt normalerweise jedes Frühjahr Flaggschiffe auf den Markt, und tatsächlich wurde das OnePlus 10 Pro bereits im Januar 2022 in China vorgestellt.

Vielleicht sehen wir es sogar noch früher. Der normalerweise zuverlässige Leaker Digital Chat Station berichtet, dass das nächste OnePlus-Flaggschiff „Ende des Jahres“ (maschinenübersetzt aus dem Chinesischen) auf den Markt kommen wird, und hat seitdem angedeutet, dass dies sogar schon in diesem Monat, dem November, der Fall sein könnte.

Wenn das unplausibel klingt, denken Sie daran, dass das Telefon wahrscheinlich mit dem Snapdragon 8 Gen 2-Chip ausgestattet ist, der selbst voraussichtlich diesen Monat einige Wochen früher als normal auf den Markt kommt, um chinesischen Telefonherstellern Zeit zu geben, Produkte vor dem Markt auf den Markt zu bringen Chinesische Neujahrsverkaufssaison im Januar.

Das ist aber nur China. Wenn wir uns die vorherigen globalen Veröffentlichungspläne für die nummerierten OnePlus-Flaggschiffe ansehen (ohne die ‚T‘-Modelle zu zählen, die später im Jahr auf den Markt kommen), sieht es so aus:

OnePlus 10 Pro – März 2022

OnePlus 9 & 9 Pro – März 2021

OnePlus 8 & 8 Pro – April 2020

Wenn sich OnePlus also an diesen neuen Zeitplan hält, wäre es so März 2023 wenn wir das OnePlus 11 und/oder 11 Pro weltweit sehen, aber wir sehen es vielleicht schon in China November 2022.

Wie viel wird das OnePlus 11 kosten?

Da es noch keine Bestätigung von OnePlus zur Preisgestaltung gibt, verwenden wir die Vorgängermodelle, um uns ins Bild zu setzen. Hier sind die Preise der letzten Flaggschiffe:

OnePlus 10T – 649 $ / 629 £ / 699 €

OnePlus 10 Pro – 899 $ / 799 £ / 899 €

OnePlus 9 – 729 $ / 629 £ / 699 €

OnePlus 9 Pro – 999 $/829 £/899 €

OnePlus 8T – 649 $ / 549 £ / 649 €

Wenn OnePlus nur mit einem Pro-Modell für die 11er-Serie fährt, wird es wahrscheinlich nahe am Preis des aktuellen 10 Pro liegen, ansonsten hoffen wir, etwas günstigeres zu sehen, ähnlich dem OnePlus 10T. Dies könnte jedoch nicht ganz so einfach funktionieren, da die weltweite Chipknappheit sowie die durch Covid und die ukrainische Invasion durch Russland verursachten Produktions- und Vertriebsunterbrechungen die Preise in die Höhe treiben.

Welche Funktionen und Spezifikationen werden wir im OnePlus 11 sehen?

Bisher gab es nur wenige konkrete Leaks zur OnePlus 11-Serie, aber Details zeichnen sich ab.

Das erste, was zu beachten ist, ist der Name. Im Jahr 2022 brachte OnePlus das 10 Pro ohne 10 auf den Markt, und alle Lecks, die wir in diesem Jahr bisher gesehen haben, deuten auf eine Wiederholung hin, mit einem einzigen Telefon mit Spezifikationen auf Pro-Niveau. Allerdings Leckerbissen Max Jambor und OnLeaks haben vorgeschlagen, dass sich diesmal die Benennung ändern wird, wobei dieses Telefongerät OnePlus 11 genannt werden soll, obwohl es Spezifikationen aufweist, die mit den Pro-Telefonen des Unternehmens vergleichbar sind.

OnLeaks ist auch die Quelle für unseren besten Blick auf das Telefon und teilt Gadget Gang mit, was seiner Meinung nach offizielle OnePlus-Renderings des Telefons in seinen zwei Farben Forest Emerald und Volcanic Black sind:

OnLeaks x Gadget Gang

Das Bild zeigt einige wichtige Details. Zunächst einmal enthält das Telefon sowohl den Alarm-Schieberegler als auch das Hasselblad-Branding, das auf dem 10 Pro zu finden ist, aber im Herbst 10T fehlt.

Wir sehen auch ein neues Kameramodul, ein kreisförmiges Design, das immer noch das im 10 Pro eingeführte Wraparound-Element enthält, jetzt in einer glänzenden Oberfläche. Drei Kameras und ein Blitz sind enthalten, was keine Überraschung sein sollte.

Zuvor hatte derselbe Leaker in Zusammenarbeit mit SmartPrix eine Reihe seiner eigenen Renderings auf der Grundlage eines „frühen Prototyps“ enthüllt, die uns ein paar weitere Blickwinkel auf das Gerät geben.

Ein Leck von Digital Chat Station vom November 2022 behauptet, das OnePlus 11 werde aus Keramik und nicht aus Glas oder Metall bestehen. Wir haben das schon früher auf Telefonen wie dem Oppo Find X5 Pro gesehen und uns vorgestellt, dass es inzwischen häufiger vorkommt. Es ermöglicht immer noch das kabellose Aufladen, verleiht den Telefonen jedoch ein solides, hochwertiges Gefühl und ist möglicherweise nicht so anfällig dafür, überall zu zerschmettern, wenn sie fallen gelassen werden.

OnLeaks hat sich seitdem mit einer anderen Website, 91Mobiles, zusammengetan, um auch konkretere Spezifikationen zu teilen. Das Wichtigste ist, dass das Telefon den Snapdragon 8 Gen 2-Chip verwenden wird, der immer eine sichere Sache zu sein schien – er soll der nächste Flaggschiff-Chipsatz von Qualcomm sein und in der ersten Hälfte des Jahres 2023 die meisten High-End-Android-Telefone mit Strom versorgen .

Er sagt auch die Rückkehr des 6,7-Zoll-120-Hz-QHD+-AMOLED-Displays, eine Erhöhung auf bis zu 16 GB RAM und einen großen 5000-mAh-Akku mit 100-W-Schnellladung voraus – merkwürdigerweise langsamer als die 150-W-Geschwindigkeiten im OnePlus 10T.

In Bezug auf die Kamera prognostiziert OnLeaks, dass die Punch-Hole-Selfie-Kamera 16 Mp haben wird, während die hinteren drei Objektive aus einer 50 Mp-Hauptkamera, 48 Mp Ultrawide und 32 Mp 2x Tele bestehen werden

Dies wurde inzwischen von Leaker Digital Chat Station bestätigt, der diese Vorhersage erweitert hat, um die Sensoren zu spezifizieren: eine 50 MP Sony IMX890 Hauptkamera, eine 48 MP Sony IMX851 Ultrawide und eine 32 MP IMX709 2x Tele. Er fügte hinzu, dass genau das gleiche Setup im faltbaren Oppo Find N2 zu sehen sei, obwohl das Find N2 möglicherweise eine optische Bildstabilisierung (OIS) erhält, die beim OnePlus möglicherweise nicht vorhanden ist.

Ob wir das 11, 11 Pro oder beide sehen, wir freuen uns darauf, was die nächste Generation bringen wird. Bis dahin können Sie unsere Zusammenfassungen der besten Smartphones und der besten OnePlus-Smartphones lesen, um zu sehen, was Sie heute kaufen können.