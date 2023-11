Anfang dieser Woche waren Fans, die noch an Galaxy S20- oder Galaxy Note 20-Handys festhielten, aufgeregt, als Samsung eine Support-Seite über neue Kamerafunktionen in One UI 6 auf Basis von Android 14 veröffentlichte. In den Fußnoten dieser Seite verwies Samsung auf das Flaggschiff 2020 Dies deutete stark darauf hin, dass sie Android 14 sehen würden. Das war merkwürdig, da frühere Informationen darauf hindeuteten, dass diese Telefone dauerhaft auf Android 13 bleiben würden.