De iPhone 15 is niet de enige nieuw apparaat dat we dit jaar verwachten. De opvolger van de Apple Watch-serie 8 zal waarschijnlijk ook in 2023 in de schappen liggen. Apple is de koning van smartwatches en regeert al jaren oppermachtig ondanks een trage start. Nu 2023 aan de gang is, kijken we uit naar de volgende generatie van het iconische uurwerk van het bedrijf, de Apple Watch Series 9.

In de loop der jaren heeft Apple een gestage stroom van upgrades aan de Apple Watch doorgevoerd, waaronder een altijd-aan-display in 2019, bloedzuurstofmonitoring in 2020, een groter display in 2021 en temperatuurdetectie in 2022.

Dit jaar is de kans echter groter dat er een stapsgewijze upgrade zal plaatsvinden, aangezien Apple vorig jaar zijn smartwatch-assortiment door elkaar schudde met de introductie van de luxe Apple Watch Ultra En de tweede generatie Apple Watch SE. Momenteel zijn er weinig geruchten over de Watch Series 9 (in tegenstelling tot de iPhone 15-serie), maar we zullen dit artikel zeker bijwerken als we een vleugje geloofwaardige buzz krijgen.

Nieuwe sensoren

De belangrijkste nieuwe gezondheidsfunctie die naar verwachting op de Apple Watch zal verschijnen, is niet-invasieve en continue bloedglucosemeting, volgens een Bloomberg-rapport dat in februari is gepubliceerd. Momenteel vereist het testen op bloedglucose het prikken van de huid voor bloed. Om glucosewaarden zonder bloed te testen, zou Apple een benadering onderzoeken waarbij een silicium-fotonica-chip wordt gebruikt voor een meetproces dat optische absorptiespectroscopie wordt genoemd. Deze techniek schijnt licht van een laser onder de huid om de hoeveelheid glucose in het lichaam te bepalen, aldus het rapport. Hoewel er naar verluidt grote vooruitgang is geboekt bij het tot leven brengen van deze functie, moet de technologie worden geminiaturiseerd om in een draagbaar apparaat te passen. Als Apple dit voor elkaar krijgt, heeft het de potentie om de Apple Watch onmisbaar te maken in miljoenen diabetische huishoudens.

Scott Stein/CNET



MicroLED-scherm?

De Apple Watch kreeg jaren vóór de iPhone een OLED-scherm, en nu suggereert de geruchtenmolen dat de Apple Watch nog een schermupgrade zou kunnen krijgen vóór de smartphones van Apple. Volgens een Bloomberg-rapport zullen in eigen beheer geproduceerde MicroLED-schermen verschijnen op het volgende Apple Watch Ultra-model, dat op zijn vroegst in 2024 zou kunnen verschijnen. Eerdere geruchten hadden gewezen op 2023 als het jaar voor een MicroLED Apple Watch. Dit vertegenwoordigt weer een poging van Apple om zijn afhankelijkheid van externe technische partners – in dit geval Samsung en LG – te verminderen, aangezien het ernaar streeft zelf meer componenten te bouwen.

MicroLED, niet te verwarren met Mini-LED, wordt aangeprezen als de volgende grote stap voorwaarts voor displaytechnologie van OLED. Het dankt zijn naam aan de miljoenen piepkleine pixels die de afbeelding rechtstreeks creëren. De belangrijkste hindernis voor massale acceptatie is om die pixels (en schermen) klein genoeg te krijgen. MicroLED is helderder dan OLED met vergelijkbare perfecte zwartwaarden en geen gevaar voor inbranden.

Releasedatum en prijs

Sinds het debuut heeft Apple elk jaar een nieuwe generatie van de Apple Watch uitgebracht. Dit jaar, tenzij het bedrijf de traditie breekt, zal de Apple Watch Series 9 waarschijnlijk in de herfst van 2023 verschijnen naast de iPhone 15-serie.

Ook over de vanafprijs van de Apple Watch Series 9 zijn er geen lekken. De prijs is echter al een aantal jaren hetzelfde, in ieder geval in de VS, en we verwachten dat de prijzen in 2023 hetzelfde zullen blijven. Apple Watch-serie 8 begint bij $ 399.

Wat we verwachten

We verwachten dat de Apple Watch Series 9 alles heeft wat de Watch Series 8 heeft. Die kenmerken omvatten een altijd zichtbaar display en verschillende maatopties en afwerkingen. We verwachten ook dat de Watch Series 9 een geüpgradede processor krijgt (waarschijnlijk de S9) en ondersteuning voor de volgende softwareversie, WatchOS 10. Hopelijk zien we ook een verbetering in de batterijduur, die de Watch 8 niet kreeg.