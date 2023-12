Gerubriceerde briefing gaat over in geschreeuw terwijl senatoren vechten over de grensbepalingen in het hulppakket tussen Oekraïne en Israël

Een geheime briefing dinsdag over Oekraïne ontaardde in een schreeuwpartij over grensveiligheid, toen senatoren een gespannen bijeenkomst beschreven die weinig deed om de impasse van de Senaat over de vraag of een strenger immigratiebeleid in het hulppakket moest worden opgenomen, te doorbreken.

De bijeenkomst vond plaats toen Republikeinse senatoren hadden gewaarschuwd dat ze bereid waren te stemmen tegen het bevorderen van een aanvullend pakket voor de nationale veiligheid van meer dan 100 miljard dollar, tenzij het grote veranderingen in het grensbeleid omvat, wat twijfel doet rijzen over de vraag of de hulp dit jaar wel zal doorgaan.

Meerderheidsleider van de Senaat Chuck Schumer gaf zijn beschrijving van wat zich afspeelde en zei dat de strijd om de grens uitbrak toen minderheidsleider Mitch McConnell, een Republikein uit Kentucky, GOP-senator James Lankford uit Oklahoma vroeg om een ​​presentatie te geven aan de grens in plaats van een vraag te stellen over Oekraïne aan de briefers.

“Het werd onmiddellijk gekaapt door leider McConnell. De eerste vraag, in plaats van onze panelleden te stellen, riep hij Lankford op om een ​​toespraak van vijf minuten te houden over de onderhandelingen over de grens, ‘zei Schumer. “Toen ik het feit ter sprake bracht dat ze een amendement konden indienen en de mogelijkheid hadden om iets gedaan te krijgen aan de grens, liepen ze vast … ze vonden het niet leuk.”

Schumer voegde eraan toe: “Zelfs een van hen was respectloos en begon tegen een van de generaals te schreeuwen en hem uit te dagen waarom ze niet naar de grens gingen.”

Een bron in de kamer vertelde CNN dat de Republikeinse senator Tom Cotton uit Arkansas schreeuwde.

Onder druk gezet of hij een van degenen was die schreeuwden, zei Cotton: “Ik liet Chuck Schumer niet wegkomen met liegen dat de Republikeinen ‘grensbeveiliging hebben geïnjecteerd in een debat over het aanvullende wetsvoorstel en het was Joe Biden die … ons het aanvullende wetsvoorstel stuurde met grensbepalingen erin. ”

“Hij had de pech die leugens te verspreiden vlak nadat iemand mij een microfoon had overhandigd”, voegde Cotton eraan toe over Schumer.

Cotton zei ook dat de briefers “weigerden vragen te beantwoorden over de crisis aan de grens of over wat we kunnen doen om die crisis op te lossen, ook al werd de briefing door het kantoor van Chuck Schumer bestempeld als een briefing over de aanvullende briefing.”

Een woordvoerder van Cotton zei dat de senator zijn vuur op Schumer richtte – en niet op een aanwezige generaal of een regeringsbriefer.

Republikeinse senator Lindsey Graham uit South Carolina zei dat er al vroeg spanning in de kamer was omdat “niemand over de grens sprak.”

“Als je geen televisie hebt… zou je weten dat de meeste Republikeinen het gevoel hebben dat we de gebroken grens moeten aanpakken”, zei hij.

Lankford, een van de leidende onderhandelaars over de grensbeleidsmaatregelen voor het nationale veiligheidspakket, vertelde CNN dat het ontbreken van iemand van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid bij de briefing een ‘olifant in de kamer’ was.

‘Er was daar niemand van het DHS,’ zei Lankford. “Het was gewoon duidelijk: de olifant in de kamer-kwestie van de regering, in hun aanvullende verzoek – het op een na grootste element in het aanvullende verzoek betreft de grens. En we hadden daar niemand van het DHS, en er was blijkbaar niemand die er zelfs maar over wilde praten.

Republikeinse senatoren bestempelden de briefing als tijdverspilling, omdat ze beweerden dat briefers geen informatie doornamen die niet al bekend of publiekelijk beschikbaar was. Sommige Republikeinen liepen zelfs vroegtijdig weg.

“Mensen stonden op en liepen naar buiten omdat dit tijdverspilling is. … Ze zeiden alleen maar: ‘Dit is het niet waard, dit is een grap, je meent dit niet serieus, ik ga.’ En ik neem het hen niet kwalijk”, zei senator Kevin Cramer, een Republikein uit North Dakota. “Het was dramatischer omdat je een hele politieke partij hebt die bereid lijkt de steun voor Oekraïne en Israël weg te spoelen, omdat ze liever een wijd open grens hebben dan steun voor Oekraïne en Israël.”

De Republikeinse senator Mitt Romney uit Utah bestempelde de briefing als tijdverspilling.

“We willen Oekraïne en Israël helpen, maar we moeten de Democraten laten erkennen dat de handel hier, de afspraak is dat we de open grens tegenhouden”, zei Romney. “Dat willen ze niet doen. Dus de Republikeinen verlaten de briefing gewoon omdat de mensen daar niet bereid zijn om daadwerkelijk te bespreken wat er nodig is om een ​​deal rond te krijgen.”

Senator Roger Marshall, een Republikein uit Kansas, zei dat zijn Republikeinse collega’s zich tijdens de briefing meer op de grens wilden concentreren en gefrustreerd waren door het gebrek aan gesprek over dit onderwerp.

“Ik heb geen controle over (de Russische president Vladimir) Poetin. Ik kan niet (controleren) wat (Oekraïense president Volodymyr) Zelenski gaat doen of niet doen. Maar we kunnen onze zuidgrens controleren. Laten we dus de dingen controleren die we kunnen beheersen”, zei Marshall.

Schumer is van plan woensdag verder te gaan met een procedurele stemming over het aanvullende pakket van de president, ondanks het feit dat de Republikeinen hebben beloofd tegen de vooruitgang ervan te zullen stemmen. Schumer zei eerder dinsdag dat de Republikeinen vrij zijn om een ​​grensveiligheidspakket als amendement naar voren te brengen, en als het elf Democratische stemmen kan krijgen, kan het aangenomen worden.

“Ze hebben een gouden kans als ze aan de grens willen werken”, zei Schumer.

Bovendien maakte Zelensky nooit zijn beloofde optreden via videofeed, en verschillende senatoren zeggen dat ze geen uitleg kregen waarom hij niet aanwezig was.

Senator Mark Warner, een democraat uit Virginia, vertelde verslaggevers na de briefing dat “de gevoelens hoog oplopen.”

“De gevoelens lopen hoog op, maar we bevinden ons op een historisch moment”, zei Warner. “De inlichtingenonderzoeken zeggen nu al maanden dat Poetin denkt dat hij het Westen kan afwachten en Amerika kan afwachten, en wat ik niet begrijp van sommige van mijn vrienden: zijn we bereid om te bewijzen dat hij gelijk heeft, en de historische gevolgen daarvan? Het verlaten van Oekraïne op dit moment zou dit land tientallen jaren achtervolgen. Wie zou onze allianties ooit nog vertrouwen? Ik hoop dat we allemaal diep adem kunnen halen.”