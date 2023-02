Gerste zum EU-Beitritt: „Die Ukraine hat noch einen langen Weg vor sich“

Stand: 03.02.2023 22:25 Uhr

Selbst wenn die Ukraine so schnell wie möglich der EU beitreten will, wird es laut dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Barley, noch einige Zeit dauern. Im tägliche Themen Sie erklärte, dass viele Bedingungen noch nicht erfüllt seien.

Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, erwartet, dass die Ukraine „noch einen langen Weg vor sich hat“, bevor sie der EU beitreten kann. Der SPD-Politiker erklärte in der tägliche Themendass die Ukraine dieselben Bedingungen erfüllen muss wie alle anderen Kandidatenländer.

„Wir werden die Ukraine mit allem unterstützen, was wir können und haben – insbesondere finanziell und wirtschaftlich“, sagte sie. Bis zur Aufnahme in die EU wird es aber noch eine Weile dauern. Es gibt politische und wirtschaftliche Kriterien sowie Vereinbarungen in den Rechtsordnungen. Alle drei Bereiche sind noch lange nicht erfüllt. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weiß, dass „es nicht morgen passieren kann“.

Kandidatenstatus wichtiges Symbol

Barley bezeichnete die EU-Perspektive mit der Verleihung des Kandidatenstatus an die Ukraine als außergewöhnlichen Prozess, aber auch als wichtiges Symbol. Sie warnte jedoch vor zu großen Hoffnungen:

Es ist sehr wichtig, in Bezug auf die Ukrainer realistisch zu sein.

Die EU hat in der Vergangenheit den Fehler gemacht, Länder zu schnell aufzunehmen.

Barley sagte weiter, man müsse auch berücksichtigen, dass es Beitrittskandidaten gebe, „die schon lange auf den Beitritt warten, die schon unglaublich viele Reformen durchgeführt haben. Es wäre ihnen gegenüber nicht fair, wenn wir jetzt Öffnen Sie den gesamten Vorgang mit einer Kopfdrehung vollständig.“

Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, mit Informationen zur EU-Perspektive der Ukraine Tagesthemen 21:45 Uhr, 3.2.2023

Zudem ist die EU in ihrem jetzigen Zustand nicht aufnahmereif. „Wir sind 27 und die Strukturen sind dieser Zahl nicht mehr angepasst. Da müssen wir etwas ändern.“ Als zentrales Beispiel nannte sie in diesem Zusammenhang die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips.