Neun Justizvollzugsbeamte in Shelby County, Tennessee, wurden im Zusammenhang mit dem Tod von Gershun Freeman in der Haft im vergangenen Jahr angeklagt, darunter zwei Beamte, denen Mordanklage vorgeworfen wird.

Diese beiden Abgeordneten, Stevon Jones und Courtney Parham, wurden von einer Grand Jury wegen Mordes zweiten Grades und schwerer Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt, weil sie angeblich an Freemans Tod beteiligt gewesen seien, als er im Oktober 2022 im Gefängnis von Shelby County inhaftiert war.

Sieben weitere Abgeordnete wurden wegen geringerer Vorwürfe im Zusammenhang mit Freemans Tod angeklagt.

Freemans Familie fordert seit Monaten Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht, nachdem Überwachungsaufnahmen eine gewalttätige Begegnung zwischen dem 33-jährigen Freeman und mehreren Beamten am 5. Oktober 2022 enthüllten, die letztendlich zu seinem Tod führte.

Das im März veröffentlichte Filmmaterial zeigt mehrere Polizisten, die Freeman schlagen, treten und scheinbar Pfefferspray verwenden, während sie versuchen, ihn zu überwältigen, nachdem er sich aus seiner Zelle auf Beamte gestürzt hatte.

Gerichtsmediziner stellten fest, dass Freemans Todesursache eine Verschlimmerung einer „Herz-Kreislauf-Erkrankung aufgrund von körperlicher Auseinandersetzung und Subdual“ war und dass „wahrscheinlich eine psychotische Störung“ wahrscheinlich eine Ursache dafür war. Der Anwalt der Familie sagte, Freeman sei im Gefängnis unter psychiatrischer Beobachtung gestanden.

Jones und Parham antworteten nicht sofort auf die Bitte von CNN um einen Kommentar. CNN konnte keine Anwälte für die neun Abgeordneten ermitteln.

Brice Timmons, ein Anwalt von Freemans Familie, sagte auf einer Pressekonferenz, die Familie sei „äußerst erfreut darüber, dass die Grand Jury Anklage erhoben hat.“ Sie haben das Gefühl, dass dem System tatsächlich etwas Gerechtigkeit widerfahren könnte.“

Freeman war eine Woche vor seinem Tod wegen häuslicher Gewalt im Zusammenhang mit schwerer Entführung und schwerer Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.

In einer hitzigen Pressekonferenz am Mittwochabend ging Shelby County Sheriff Floyd Bonner Jr. auf die Anklagen ein und sagte: „Die Art und Weise, wie mit diesem Fall umgegangen wird, ist politisch.“

Bonner kandidiert für das Amt des Bürgermeisters von Memphis. Steve Mulroy, Bezirksstaatsanwalt von Shelby County, hat einen von Bonners bürgermeisterlichen Gegnern unterstützt und sich aus dem Fall von Freemans Tod zurückgezogen.

Mulroy sagte in einer Erklärung, dass seine Unterstützung von Bonners Gegner Van Turner kam vor Freemans Tod und bevor Bonner seine Kandidatur ankündigte.

„Ich stehe an der Seite dieser Beamten“, sagte Bonner am Mittwoch. „Ich finde diese (Strafverfolgung) verabscheuungswürdig.“

Der Bürgerrechtsanwalt Ben Crump, der auch die Familie vertritt, sagte, die Anklagen seien „nach einem langen Kampf für Gerechtigkeit in seinem Namen erfolgt und spiegeln den Kampf für Gerechtigkeit für so viele wider, die in der Haft sterben“.

Der Fall wird nach Mulroys Ablehnung vom Bezirksstaatsanwalt Glenn Funk verfolgt, zu dessen Zuständigkeitsbereich auch Nashville gehört. Funk wurde von der Tennessee District Attorneys General Conference mit dem Fall beauftragt.

Ein Sprecher von Funk hat keine Anfragen von CNN zu dem Fall beantwortet.

Bearbeitete Aufnahmen von Überwachungskameras aus dem Inneren des Gefängnisses, die von Funk veröffentlicht wurden, haben Forderungen nach Gerechtigkeit für Freeman und seine Familie verstärkt.

In dem Video ist zu sehen, wie Justizvollzugsbeamte Freemans Zelle öffnen und den Insassen Essen reichen. Freeman, der nackt ist, stürzt sich auf die Beamten, nachdem sich die Tür geöffnet hat.

Mehrere Polizisten versuchen Freeman festzuhalten und werden dabei beobachtet, wie sie Freeman schlagen, treten und scheinbar Pfefferspray anwenden.

Freemans Körper scheint eine Flüssigkeitsspur auf dem Boden zu hinterlassen, als er in einen anderen Flur geht. Zweimal ist Freeman auf dem Boden zu sehen, wie er sich am Bein eines Wachmanns festklammert, bevor er aufsteht und wegläuft.

Nachdem Beamte Freeman in eine andere Etage des Gefängnisses gejagt und versucht haben, ihn zu überwältigen, scheint er einen Beamten anzugreifen. Die Beamten fesselten Freeman schließlich, indem sie ihm unter anderem ein Knie auf den Rücken legten und ihm Handschellen anlegten, während er auf dem Bauch lag.

Als Beamte Minuten später versuchen, Freeman hochzuheben, wirkt er schlaff und reaktionslos.

Laut Timmons, dem Anwalt der Familie, war Freeman nackt in seiner Zelle, weil er unter psychiatrischer Beobachtung stand und in einer Selbstmordüberwachungszelle untergebracht war.

„Ich weiß nicht, was in Amerika passiert, wo die Strafverfolgungsbehörden glauben, sie könnten psychische Probleme wie kriminelle Probleme behandeln. Vor allem, wenn es sich um marginalisierte farbige Menschen handelt. Vor allem, wenn es schwarze Männer sind“, sagte Crump im März.

Freemans Mutter, Kimberly Freeman, forderte Gerechtigkeit für sich selbst, ihren Sohn und seine Tochter.

„Wir müssen meinen Sohn – ihren Vater – in einer Kiste sehen. Wir haben das nicht geplant. Mein Sohn hatte viele Träume, viel Bewunderung, er kümmerte sich um die Menschen im Allgemeinen“, sagte sie im März. „Wir wollen Antworten.“