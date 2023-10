Fünf Jahre lang initiierte und vermittelte Gershon Baskin den geheimen Kommunikationskanal, der zum folgenreichsten Gefangenenaustausch in der Geschichte Israels beitrug: den israelisch-französischen Soldaten Gilad Shalit für 1.027 palästinensische Gefangene. Baskin pflegte weiterhin Kontakt zu einigen Hamas-Entscheidungsträgern, sagt er. Derzeit verhandelt Israel nicht direkt mit der Terrororganisation Hamas; Gespräche finden zwischen den USA und Katar statt. Das Gespräch mit Baskin fand am Mittwoch, 25. Oktober, per Video statt.