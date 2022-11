Gerrymandering, Hybris und Gerichtsstreitigkeiten: Wie die Umverteilung den Kampf um das Haus prägte

Die Republikaner werden wahrscheinlich mehr von der Neuverteilung profitieren als die Demokraten, nachdem sie sich in Staaten wie Florida durch aggressive, sitzumdrehende Gerrymander durchgesetzt haben. In der Zwischenzeit wurden einige Versuche der Demokraten, Karten zu ihrem Vorteil zu zeichnen, einschließlich in New York, von den Gerichten niedergeschlagen.

Ihr Wegweiser zu den Midterms Achtung: Wir glauben, dass die Republikaner wahrscheinlich die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewinnen werden. Aber der Senat ist immer noch ein Toss-up. Was Sie sollten Ja wirklich beobachte Die Kontrolle über den Senat wird einigen Schlüsselstaaten zufallen: Georgia, Nevada, Arizona, Wisconsin und Pennsylvania. Plus fünf Imbissbuden darüber, was uns die neuesten Senatsumfragen über den Kampf um die Kontrolle sagen.

Und selbst in einigen der Staaten, in denen die Demokraten ihre eigenen Gerrymander ziehen konnten, hat die Aggressivität der Partei, demokratische Wähler auf eine größere Anzahl von Bezirken zu verteilen, tatsächlich das Risiko gebracht, weitere Sitze in einer potenziellen GOP-Welle zu verlieren.

Hier sind die Trends, auf die Sie am Dienstag achten sollten, wenn das von der Umverteilung geprägte Schlachtfeld des Repräsentantenhauses seine ersten allgemeinen Wahlergebnisse erzielt.

Partisanenumverteilung hat die Zahl der geschlossenen Distrikte verringert

Im Jahr 2020 gab es laut einer POLITICO-Analyse 51 Kongressbezirke, in denen Biden und Trump bei der Zweiparteienabstimmung innerhalb von 5 Prozentpunkten voneinander abschlossen. Das ist historisch gesehen ziemlich niedrig – und unter den neuen Karten ging es noch mehr zurück.

Jetzt wären nur noch 34 Distrikte auf Präsidentschaftsebene so nah dran gewesen.

Die Hälfte dieses Rückgangs lässt sich durch einen Staat – Texas – erklären, in dem die Republikaner die vollständige Kontrolle über den Kartenzeichnungsprozess hatten. Elf Kongressbezirke in Texas erzielten 2020 Präsidentschaftsergebnisse innerhalb dieses 5-Punkte-Bereichs, aber die staatliche GOP massierte ihre Bezirke bis zu dem Punkt, dass jetzt nur noch ein Sitz – der offene, von den Demokraten gehaltene 15. Bezirk – innerhalb von 5 Prozentpunkten gelegen hätte das Präsidentschaftsrennen 2020. Dort stehen sich am Dienstag die Demokratin Michelle Vallejo und die Republikanerin Monica De La Cruz gegenüber.

Die Demokraten versuchten auch, die Karten zu verbessern, wo sie konnten, auf Kosten wettbewerbsfähiger Bezirke, obwohl ihre Kontrolle auf kleinere Staaten beschränkt war. New Jersey, wo eine bahnbrechende Abstimmung über die parteiübergreifende Neubezirkskommission die von den Demokraten vorgeschlagene Karte wählte, ging von drei nahegelegenen Bezirken zu nur einem, dem 7. Kongressbezirk, über. Das lässt den Republikanern immer noch eine Chance: Der Sitz, der derzeit vom demokratischen Abgeordneten Tom Malinowski gehalten wird, wird jetzt in der Wahlprognose von POLITICO als schlanker Republikaner eingestuft.

Eine Reihe der neuen Wettbewerbsbezirke sind das Werk unabhängiger Kommissionen oder vom Gericht erstellter Karten. In Colorado wurde der neu hinzugefügte 8. Bezirk 2020 knapp von Biden getragen, und POLITICO bewertet ihn dieses Jahr in einem nationalen Umfeld, das Republikaner bevorzugt, als schlanken Republikaner. Pennsylvania, wo die Karten vom Obersten Gerichtshof des Bundesstaates ausgewählt wurden, behielt die gleiche Anzahl von wettbewerbsfähigen Sitzen bei, obwohl er aufgrund seiner rückständigen Bevölkerung einen Distrikt verlor.

Einige demokratische Gerrymander sehen für die Partei problematisch aus

In mehreren Staaten, in denen die Demokraten den Neuverteilungsprozess kontrollierten, versuchten sie, Karten mit mehr Bezirken zu zeichnen, die sich leicht an die Grundlagen anlehnten. Aber in diesem Jahr könnte das ihnen mehr Probleme bereiten.

Nachdem Oregon aufgrund des Bevölkerungswachstums einen neuen Sitz hinzugefügt hatte, genehmigten die Demokraten eine Karte mit sechs Distrikten mit fünf von Biden gewonnenen Sitzen. Aber sowohl der 5. Bezirk – wo der fortschrittliche Jamie McLeod-Skinner Anfang dieses Jahres den amtierenden Abgeordneten Kurt Schrader (D-Ore.) in einer Vorwahl verdrängte – als auch der neu gezogene 6. Bezirk haben die Demokraten in diesem Herbst beunruhigt. POLITICO bewertet den 5. Bezirk als schlanken Republikaner, während der 6. Bezirk ein Tossup ist.

In Nevada lassen die neuen Karten die Repräsentantin Dina Titus in einem wettbewerbsfähigeren Distrikt zurück – eine Entwicklung, die sie letztes Jahr scharf kritisierte – während die Repräsentanten Susie Lee und Steven Horsford sahen, wie ihre Distrikte etwas blauer wurden. Aber jetzt bewertet POLITICO alle drei Rennen mit amtierenden Demokraten als Tossups.

Für die Demokraten in New Mexico sieht es besser aus, wo die neuen Karten dem Herausforderer Gabe Vazquez eine Chance geben, die Abgeordnete Yvette Herrell (RN.M.) im 2. Bezirk des Bundesstaates zu stürzen – der von einem Bezirk, den Trump um 12 Prozentpunkte gewann, abgelöst wurde zu einem Biden gewann mit fast 6 – während die Republikaner keine größeren Investitionen in den anderen beiden Bezirken des Bundesstaates getätigt haben. POLITICO bewertet das Rennen im 2. Bezirk als Tossup.

Aggressive Gerrymander bedeuten, dass die Republikaner allein aufgrund der Neuverteilung einige Sitze gewinnen werden

Die selbstbewusste Kartenzeichnung der Republikaner in Florida wird ihnen wahrscheinlich mindestens vier neue Sitze einbringen – und die GOP braucht nur einen Nettogewinn von fünf Distrikten auf nationaler Ebene, um das Haus zu gewinnen.

Unter der alten Karte gewann der frühere Präsident Donald Trump im Jahr 2020 15 von 27 Distrikten – 55 Prozent – ​​und gewann landesweit etwas mehr als 51 Prozent der Stimmen. Unter der neuen Karte von Gouverneur Ron DeSantis hätte Trump 20 von 28 Distrikten gewonnen. Unter den demokratischen Amtsinhabern, die wahrscheinlich aus dem Amt gedrängt werden, befindet sich Rep. Al Lawson (D-Fla.), der im nördlichen Teil des Bundesstaates in ein Matchup zwischen Mitgliedern und Rep. Neal Dunn (R-Fla.) gedrängt wurde , nachdem sein pluralistischer schwarzer Bezirk eliminiert worden war.

Der Erfolg der GOP beim Knacken des Sitzes in der Region Nashville, der von Rep. Jim Cooper (D-Tenn.) gehalten wird, wird ihnen wahrscheinlich auch einen Sitz in Tennessee einbringen. Cooper kündigte an, dass er nicht zur Wiederwahl kandidieren werde, nachdem der Distrikt, den er mehr als drei Jahrzehnte lang vertreten hatte, von einem Sitz, den Biden im Jahr 2020 mit 24 Punkten gewonnen hatte, zu einem geworden war, den Biden um 11 Punkte verloren hätte.

Die Versuche der Demokraten, in New York ähnlich aggressiv herumzuspielen, wurden von Gerichten niedergeschlagen, obwohl die Partei in Illinois günstige Karten zeichnen konnte, wo sie bis zu zwei Sitze gewinnen konnte, wenn sie an allen von Biden gewonnenen neuen Bezirken festhielt. einschließlich der Tossup 17. Bezirk. Das ist keine sichere Sache – und es würde immer noch nicht ausreichen, um die Gewinne der Republikaner in anderen Staaten auszugleichen.

Eine Umverteilung könnte andere Überraschungen hervorrufen

Die neuen Karten verleihen Rennen, die ansonsten solide erscheinen würden, ein gewisses Maß an Unsicherheit. Einer der größten Faktoren: Eine Reihe von Amtsinhabern kandidiert in Bezirken, in denen die Wähler für sie relativ neu sind.

Das ist eine der Herausforderungen für den Abgeordneten Sean Patrick Maloney (DN.Y.), den Vorsitzenden des Wahlkampfausschusses der Demokraten. Sein 17. Bezirk überschneidet sich nur geringfügig mit dem alten 18. Bezirk, den er seit 2013 vertritt. Biden gewann den neuen 17. Bezirk immer noch mit 10 Punkten Vorsprung, aber – nach starker republikanischer Investition in das Rennen – bewertet POLITICO ihn als Tossup.