Gerlostraße gekerrt – Nach Unwetter: Zahlreiche Orte in Tirol ohne Strom

Das Unwetter, welches Dienstagnachmittag über Tirol hinwegfegte, hinterlässt seine Spuren: Zahlreiche Orte in Tirol sind ohne Strom. Als de B186 Ötztalstraße en de B180 Reschenstraße vrij sind zijn, is de B165 Gerlossstraße im Bereich zischen Zell am Ziller en Schwarzach erneut spermat.

Derzeit is de Stromversorgung nach wie vor in zahlreichen Gemeinden in Tirol unterbrochen – unter gedem im hinteren Ötztal, dem hinteren Pitztal en Bereichen in der Gemeinde Gerlos. Die Mitarbeiter en Mitarbeiterinnen der TINETZ arbeiten unter Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Nach der tijd Kenntnisstand kan diese in Teilen des Ötztals aufgrund der vorliegenden Schäden jedoch jedenfalls eerst am Mittwoch wieder hergestellt. . De beste manier om het land te verkennen, is dat de B 165 Gerlossstraße im Bereich zweischen Zell am Ziller en Schwarzach erneut nach een großflächigen Windwurf sperrt zijn must. Die Aufräumarbeiten dauern nach derzeitigem Kenntnisstand jedenfalls bis Freitagabend an.

