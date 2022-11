Gerichtsurteil – Abschuss von MH17: Russland weigert sich, die drei Verurteilten auszuliefern

283 Menschen starben am 18. Juli 2014, als MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde. (AFP/BULENT KILIC)

Laut der Nachrichtenagentur Tass sagte ein Vertreter der russischen Justiz, die drei Männer würden nicht an die Niederlande ausgeliefert. Ein Gericht hatte sie dort in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie sind zwei russische Staatsbürger und ein prorussischer Separatistenführer.

Russland beklagt „Druck von Politikern, Staatsanwälten und Medien“

Das Außenministerium in Moskau bezeichnete ihre Verurteilung als „politisch gewolltes Ergebnis“. Während des gesamten Prozesses stand das Gericht unter beispiellosem Druck niederländischer Politiker, Staatsanwälte und Medien, hieß es.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hingegen begrüßte das Urteil. Er schrieb auf Twitter, dass die Auftraggeber des Angriffs nun vor Gericht gehen müssen. US-Außenminister Blinken sagte, das Urteil sei ein wichtiger Moment bei den Bemühungen um Gerechtigkeit.

Lebenslange Haft für drei der vier Angeklagten

Ein niederländisches Strafgericht hatte die drei Männer wegen des Abschusses der Passagiermaschine vor mehr als acht Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt, ein vierter Mann wurde mangels Beweisen freigesprochen.

Die Maschine der Malaysia Airlines wurde am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ukraine abgeschossen. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben; Die meisten Opfer kamen aus den Niederlanden.

Nach Angaben des Gerichts wurde die Rakete, die zum Start führte, von einem Feld in einem Gebiet in der Ostukraine abgefeuert. Sie wurde damals bereits vollständig von prorussischen Separatisten kontrolliert. Die drei Täter wollten offenbar lieber ein ukrainisches Militärflugzeug als ein Zivilflugzeug abschießen, so die Richter. Aber das ändert nichts an ihrer Schuld.

