Frankfurt am Main (dpa). Die Anwaltskanzlei des Rappers Fat Comedy hat Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Frankfurt angekündigt, in dem dem Komiker Oliver Pocher insgesamt 50.000 Euro Schadensersatz zugesprochen wurden. „Wir werden gegen dieses Versäumnisurteil Berufung einlegen“, sagte Burkhard Benecken von der Anwaltskanzlei Benecken & Reinhardt am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist absolut klar, dass er etwas bezahlen muss.“ Der vom Gericht festgesetzte Betrag erscheint im Vergleich zum üblichen Rahmen in solchen Fällen unverhältnismäßig hoch.

Pochers Zivilklage geht auf einen Angriff am Rande eines Boxkampfes im März 2022 in Dortmund zurück. Dort schlug „Fat Comedy“ Pocher plötzlich ins Gesicht, später verbreitete er Bilder davon im Internet und kommentierte sie. Pocher forderte daher ursprünglich 10.000 Euro Schadensersatz und 90.000 Euro wegen Verletzung allgemeiner Persönlichkeitsrechte.

In einem sogenannten Versäumnisurteil entschied das Landgericht am vergangenen Donnerstag, dass nur die Hälfte der Ansprüche berechtigt sei. Eine solche Entscheidung wird getroffen, wenn eine Seite nicht vor Gericht erscheint. Innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Urteils kann Einspruch eingelegt werden, danach wird die Beschwerde erneut von derselben Kammer des Landgerichts behandelt.

Laut Benecken gehört der Anwalt von Fat Comedy im Zivilprozess derselben Anwaltskanzlei an und ging davon aus, dass der Termin abgesagt worden sei. Eine vom Gericht übermittelte Ablehnung bezog sich offensichtlich auf ein anderes Verfahren.

Benecken, der Fat Comedy als Strafverteidiger vertritt, sagte, sein Mandant möchte sich persönlich bei Oliver Pocher entschuldigen. Das Strafverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Ein für Ende März geplanter Prozess wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Dortmund war verschoben worden. Pocher tritt darin als Nebenkläger auf.

