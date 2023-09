Das Bundesgericht hat die kanadische Menschenrechtskommission angewiesen, eine Diskriminierungsbeschwerde gegen den Canadian Security Intelligence Service (CSIS) erneut zu prüfen, die von einem ehemaligen Informanten und Kindersoldaten eingereicht wurde, der behauptet, der Spionagedienst habe ihn einen Sicherheitsjob auf dem Parliament Hill gekostet .

Kagusthan Ariaratnam hatte sich 2016 um eine Stelle für den parlamentarischen Schutzdienst beworben, wurde jedoch aus Sicherheitsgründen nach einem Treffen zwischen Vertretern des Unterhauses und des CSIS abgelehnt, bei dem der Spionagedienst zwei geheime Dokumente offengelegt hatte, in denen es um Ariaratnams psychische Gesundheit ging, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

Ariaratnam hatte in den 2000er Jahren Kontakt mit CSIS über die Liberation Tigers of Tamil Eelam, besser bekannt als die Tamil Tigers, denen er laut Gerichtsakten als Teenager beigetreten war, als er in Sri Lanka lebte.

Nachdem er für den Job auf dem Parliament Hill abgelehnt worden war, beschwerte er sich beim CSIS, bei der National Security and Intelligence Review Agency (NSIRA) und bei der Menschenrechtskommission, kam aber nicht weiter.

„Ich fühlte mich betrogen, im Grunde hat (CSIS) mich hintergangen“, sagte Ariaratnam, jetzt 50, gegenüber CBC News. „Ich habe ihnen viele Informationen gegeben.“

Doch am Freitag wies Bundesrichterin Janet Fuhrer die Kommission an, seine Beschwerde gegen CSIS, in der Diskriminierung aufgrund der psychischen Gesundheit behauptet wird, erneut zu prüfen.

Ariaratnam arbeitete 2016 für eine private Sicherheitsfirma in Otttawa, als er sich um eine Stelle beim Parlamentarischen Schutzdienst bewarb. (Stu Mills/CBC)

Ariaratnam „ist seiner Beweispflicht nachgekommen, dass die Entscheidung der Kommission unangemessen ist“, schrieb Führer in ihrem Urteil.

Die Kommission hatte die Beschwerde abgewiesen, nachdem sie zu dem Schluss gekommen war, dass die Angelegenheit bereits von der NSIRA behandelt worden war – die seine Beschwerde im Jahr 2020 zurückwies.

Fuhrer fand „Inkohärenz“ in der Argumentation der Kommission und sagte, sie habe „unverständlicherweise“ festgestellt, dass die Beschwerden an die Kommission und an die NSIRA identisch seien, obwohl sie einräumte, dass Ariaratnam in den bei letzterer eingereichten Unterlagen keine Menschenrechtsfragen angesprochen habe.

Der Auftrag erforderte eine „Standortzugangsfreigabe“, die wiederum eine CSIS-Sicherheitsüberprüfung erforderte.

Ariaratnams Anwalt Nicholas Pope von der Anwaltskanzlei Hameed Law in Ottawa sagte, die Kommission habe eine „hauchdünne Begründung“ verwendet, um Ariaratnams Klage abzuweisen.

Pope sagte, der Fall sei Teil eines umfassenderen Musters der Kommission, die Fälle abweist, wenn sie „auch nur ein anderes Verwaltungsverfahren berühren“.

„Ich denke, die Kommission ist unterbesetzt und überlastet“, sagte er.

In ihren rechtlichen Argumenten argumentierte die Kommission über den Generalstaatsanwalt von Kanada, dass sie sich „sinnvoll“ mit der Beschwerde auseinandergesetzt habe und dass ihre Entscheidung, sie abzuweisen, „vernünftig“ sei, weil die Spionageaufsicht eine „ernsthafte Untersuchung“ durchgeführt habe.

In Ariaratnams Beschwerde bei der NSIRA wurde behauptet, dass CSIS Informationen unrechtmäßig genutzt habe, um ihn als Sicherheitsbedrohung darzustellen.

Der Geheimdienst entschied gegen ihn, weil das Unterhaus seinen Antrag abgelehnt hatte, nicht CSIS. CSIS räumte jedoch während einer Anhörung ein, dass die Geschäftsleitung der Spionagebehörde der Offenlegung der geheimen Dokumente über Ariaratnam nicht zugestimmt hätte.

Die Schriftsätze aus den Jahren 2006 und 2009 wurden im Zusammenhang mit dem damals laufenden Einwanderungsprozess in Ariaratnam verfasst. Mittlerweile ist er kanadischer Staatsbürger.

Rebellen der Tamil Tigers salutieren während einer Zeremonie im Juli 2006 im Osten Sri Lankas. Die Gruppe kämpfte jahrzehntelang für die Trennung von Sri Lanka und die Schaffung einer unabhängigen Heimat für hinduistische Tamilen. (Eranga Jayawardena/The Associated Press)

„CSIS erkennt an, dass die Art und Weise, in der einige Informationen weitergegeben wurden, vom Management nicht genehmigt worden wäre und auch heute nicht auf diese Weise weitergegeben würde“, sagte die NSIRA in ihrem Urteil aus dem Jahr 2020.

„CSIS gibt jedoch an, dass es befugt war, die fraglichen Informationen weiterzugeben, und dass diese für die Kontextualisierung der anderen Open-Source-Informationen relevant waren.“

In diesem NSIRA-Urteil hieß es, dass Ariaratnam eine frühere „Beziehung“ zum CSIS hatte und dass er „zuvor vom Dienst interviewt“ worden sei.

Im Urteil des Bundesgerichts heißt es, dass Ariaratnam „CSIS einige Jahre lang Geheimdienstinformationen über die (Tamil Tigers) zur Verfügung gestellt hat, bis er an einer Geisteskrankheit litt, die seiner Meinung nach durch CSIS inszeniert oder verursacht wurde.“

Die Bundesregierung listet die Tamil Tigers als Terrororganisation. Sie kämpften jahrzehntelang für die Trennung von Sri Lanka und die Schaffung einer unabhängigen Heimat für hinduistische Tamilen.

In einem stark redigierten internen CSIS-Memo über Ariaratnam – das als „geheim“ eingestuft wurde und das er durch das Access to Information Act erhalten hatte – heißt es, dass er „mehrmals“ mit der Spionageagentur in Kontakt gestanden habe.

Ariaratnam sagt, der Sicherheitsjob auf dem Parliament Hill hätte mein Leben verändert. Es hätte ihm eine deutliche Gehaltserhöhung gegenüber seinem Mindestgehalt als Sicherheitsbeamter beschert, eine Obergrenze, die er noch nicht überschritten hat, sagte er.

„Es hat mich wirtschaftlich benachteiligt. Es hat sich auf mein geistiges und finanzielles Wohlbefinden und meine Lebensqualität ausgewirkt“, sagte Ariaratnam, die derzeit an der University of Ottawa in einem Kurs für digitalen Journalismus eingeschrieben ist.

„Die Ehe meiner ganzen Familie ist auseinandergefallen. Es ist so viel passiert, dass ich mich immer noch frage, warum die kanadische Regierung mich so behandelt hat, obwohl ich den kanadischen Behörden voll und ganz geholfen habe.“