Gericht ordnet Regierung an, 4 in Syrien festgenommene Kanadier zu repatriieren

Politik

Der Bundesgerichtshof hat die Regierung angewiesen, vier kanadische Männer, die derzeit im Nordosten Syriens festgehalten werden, zu repatriieren.

Die Regierung stimmte am Donnerstag zu, die Rückführung der 19 kanadischen Frauen und Kinder voranzutreiben.

Die Kanadier gehören zu einer Reihe von Ausländern in syrischen Gefängnissen für mutmaßliche ISIS-Mitglieder, die von den kurdischen Streitkräften geführt werden, die die vom Krieg heimgesuchte Region von der extremistischen Gruppe zurückerobert haben.

