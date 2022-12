Gericht in Moskau: Oppositioneller Jaschin muss in Untersuchungshaft

Stand: 09.12.2022 14:55 Uhr

Ein Gericht in Moskau hat einen der letzten prominenten russischen Oppositionspolitiker zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Jaschin soll falsche Informationen über Putins Streitkräfte in der Ukraine verbreitet haben.

Der russische Oppositionspolitiker Ilja Jaschin ist von einem Moskauer Gericht der Verbreitung „falscher Informationen“ über die Streitkräfte für schuldig befunden worden. Er wurde nach Angaben der Nachrichtenagenturen AFP und Reuters zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Haft gefordert.

Yashin spricht von einer Produktion

Jaschin spricht von einer politischen Inszenierung des Prozesses. „Mit diesem hysterischen Urteil wollen die Behörden uns allen Angst machen, aber tatsächlich haben sie nur ihre Schwäche gezeigt“, hieß es unmittelbar nach der Urteilsverkündung auf ihrem Telegram-Kanal.

Im April verurteilte Jaschin öffentlich das Massaker, das russische Soldaten im Kiewer Vorort Bucha in einem Bach verübt hatten. Im Sommer leiteten die Behörden gegen ihn ein Verfahren wegen Verleumdung der russischen Streitkräfte ein. Seitdem befindet sich Jaschin in Untersuchungshaft.

Der Lokalpolitiker der „Solidaritätsbewegung“ ist einer der letzten prominenten Oppositionellen in Russland. Er fordert den Rücktritt von Präsident Putin und gilt als Vertrauter des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny.

Nawalny bezeichnete das Urteil gegen Jaschin als „schamlos und gesetzlos“. Damit werde Putin „Jaschin nicht zum Schweigen bringen, und es sollte die aufrichtigen Menschen in Russland nicht einschüchtern“, sagte Nawalny in Online-Netzwerken. „Das ist ein weiterer Grund, warum wir kämpfen müssen. Und ich zweifle nicht daran, dass wir am Ende gewinnen werden.“