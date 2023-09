Am 26. September 2023 wird sich das Landgericht Regensburg mit den Waffen eines mutmaßlichen „Reichsbürgers“ und Terrorverdächtigen befassen. Ende 2021 entzog das Landratsamt Freyung-Grafenau dem Mann, einem ehemaligen Elitesoldaten der Bundeswehr, die Waffenerlaubnis und ordnete die Beschlagnahme der Waffen an. Dies führte in der Folge zu Klagen des Waffenbesitzers gegen den Freistaat.

© Quelle: Armin Weigel/dpa