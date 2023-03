2023 blijkt voor veel mensen nu al een financieel zwaar jaar te worden. Als je een nieuwe telefoon nodig hebt, is een van de beste geldbesparende opties om een ​​refurbished exemplaar te kopen.

Dat komt omdat het veel goedkoper is dan het kopen van een gloednieuwe telefoon, maar het heeft het enorme voordeel van een garantie, wat gemoedsrust betekent.

Natuurlijk zul je niet de allernieuwste modellen refurbished vinden, en als je dat wel doet, zijn ze bijna net zo duur als gloednieuwe modellen. De voordeligste modellen zijn telefoons van een jaar of twee oud, zoals de iPhone 13 en de Samsung Galaxy S21. U zult echter aanbiedingen vinden voor gerenoveerde Samsung Galaxy S22-handsets, met grote besparingen in vergelijking met het kopen van een nieuwe.

Prijzen variëren afhankelijk van de staat en omdat ze opgeknapt zijn, is er geen eindeloze voorraad telefoons in elke staat en elke kleur.

Dit betekent dat als je hieronder een deal ziet die je leuk vindt, niet te lang moet wachten, want ze gaan regelmatig in en uit voorraad.

Waar vindt u aanbiedingen voor gerenoveerde telefoons in het VK (simvrij)

Dit zijn de beste plaatsen om te zoeken naar een opgeknapte telefoon, samen met eventuele promoties die u mogelijk kunt gebruiken:

Waar refurbished telefoons op contract kopen

U kunt ook gerenoveerde handsets krijgen met een maandelijks contract (en soms rechtstreeks kopen) van netwerkoperators, waaronder:

Waar vindt u aanbiedingen voor gerenoveerde telefoons in de VS (simvrij)

Dit zijn de beste plaatsen om een ​​opgeknapte telefoon in de VS te kopen.

Beste aanbiedingen voor gerenoveerde telefoons in het VK

Apple iPhone 12 (64GB) – Goede staat 1 Van: UR Was: £ 799 Nu:

£ 309,95

(£ 489,05 korting) Deze opgeknapte iPhone 12 in goede staat is bijna £ 500 goedkoper dan toen hij oorspronkelijk werd gelanceerd – in 2020 was hij £ 799. Redenen om bij UR te kopen zijn onder meer een gratis hoesje, glazen schermbeschermer, 12 maanden garantie en 12 maanden verzekering tegen diefstal en accidentele schade. Apple iPhone 11 (64GB) – Goede staat 2 Van: Muziek Ekster Was: £ 729 Nu:

£ 224,99

(£ 504,01 korting) Een van de meest betaalbare refurbished iPhone-deals voor een model dat nog steeds de moeite waard is om te kopen: deze iPhone 11 in goede staat is een solide deal als je wat slijtage niet erg vindt. Je krijgt ook 12 maanden garantie, dus je bent gedekt als er iets misgaat. Apple iPhone 12 Pro Max – 128 GB – In goede staat 3 Van: Achtermarkt Was: £ 1.099 Nu:

£ 441,78

(£ 657,22 korting) Hij mag dan nu twee jaar oud zijn, de iPhone 12 Pro Max is nog steeds een uitstekende telefoon. En deze dikke korting van Back Market is behoorlijk aantrekkelijk. Apple iPhone 12 mini (64GB) – Goede staat 4 Van: UR Was: £ 579 Nu:

Vanaf £ 269,95

(£ 309,05 korting) Deze prijs is voor een model in goede staat, wat merkbare slijtage betekent, maar je bespaart meer dan £ 300 in vergelijking met de oorspronkelijke adviesprijs van de iPhone 12 mini. Bovendien biedt UR een hoesje, glazen schermbeschermer, 12 maanden garantie en 12 maanden verzekering tegen diefstal en onopzettelijke schade. Samsung Galaxy S21 5G (128GB) – Uitstekende staat 5 Van: UR Was: £ 679 Nu:

£ 319,99

(£ 359,01 korting) De prijs van de Galaxy S21 van vorig jaar is een heel eind gedaald nu de S22-reeks is gearriveerd – en je kunt nog meer besparen als je refurbished koopt. Toen we het controleerden, waren er een paar kleuren op voorraad in uitstekende staat. U kunt nog eens £ 30 besparen als u in plaats daarvan kiest voor Goede staat. Apple iPhone 11 Pro Max – 64GB – In goede staat 6 Van: MusicMagpie Was: £ 1149 Nu:

£ 309,99

(£ 839,01 korting) De iPhone 11 Pro Max is niet langer verkrijgbaar bij Apple, maar kost £ 1149 bij release, wat betekent dat je met deze deal meer dan £ 800 bespaart op een ontgrendelde, opgeknapte telefoon in goede staat. MusicMagpie biedt gratis verzending en 12 maanden garantie. Apple iPhone XR (64GB) – Redelijke staat 7 Van: Environone Was: £ 749 Nu:

£ 189,99

(£ 559,01 korting) Op zoek naar een iPhone onder de € 200? De XR is een goede optie, omdat hij nog steeds iOS-updates kan krijgen, zodat je de nieuwste functies niet mist. Envirofone heeft witte, rode en koraalkleurige modellen in redelijke staat op voorraad. Als je het niet erg vindt om £ 30 meer te betalen, zijn er ook zwarte en blauwe modellen in goede staat.

Wat betekenen gerenoveerde cijfers?

Elke detailhandelaar heeft zijn eigen beoordelingssysteem, wat betekent dat een ‘goede’ telefoon van de ene in een heel andere staat kan zijn dan een ‘goede’ telefoon die van een andere is gekocht.

Daarom is het van cruciaal belang om de beschrijving te lezen van wat elk cijfer betekent op de website van de detailhandelaar.

Sommigen beginnen hun beoordeling bij ‘Goed’ (wat betekent de slechtste staat die ze verkopen) en gaan naar Uitstekend of Als Nieuw.

Anderen zijn eerlijker en noemen telefoons met duidelijke tekenen van slijtage ‘Redelijk’. Anderen gebruiken nog steeds A, B, C of andere systemen die niet zo beschrijvend zijn

Refurbished vs tweedehands of gebruikt – wat is het verschil?

Er is een verschil tussen refurbished kopen en gewoon tweedehands kopen. Hoewel gereviseerde apparaten technisch tweedehands zijn, worden ze gerepareerd en gereviseerd om als nieuw te werken. Als u echter een tweedehands telefoon koopt, krijgt u het apparaat zoals het is, wat betekent dat de levensduur mogelijk minder lang is.

Refurbished telefoons worden vaak geleverd met een jaar garantie, ongeacht waar u ze koopt. We raden u zelfs aan om het garantiebeleid te bekijken voordat u koopt. Zorg dat er een is!

Lees onze gids Refurbished vs Used, waar we bekijken wat beter is en waarom.

Als je nog steeds liever nieuw koopt, maar een beperkt budget hebt, lees dan onze samenvatting van de beste budgettelefoons.