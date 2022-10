Gerald Stern, Preisträger und Lyriker, stirbt mit 97 : NPR

Bildunterschrift umschalten OSAMU HONDA/AP

NEW YORK – Gerald Stern, einer der beliebtesten und angesehensten Dichter des Landes, der mit temperamentvoller Melancholie und irdischem Humor über seine Kindheit, das Judentum, die Sterblichkeit und die Wunder des kontemplativen Lebens schrieb, ist gestorben. Er war 97.

Stern, New Jerseys erster Poet Laureate, starb laut seiner langjährigen Partnerin Anne Marie Macari am Donnerstag im Calvary Hospice in New York City. Eine Erklärung von Macari, die am Samstag vom Verlag WW Norton veröffentlicht wurde, enthielt keine Todesursache.

Als Gewinner des National Book Award 1998 für die Anthologie „This Time“ wurde der glatzköpfige Stern mit den runden Augen manchmal persönlich mit Allen Ginsberg verwechselt und wegen seines lyrischen und sinnlichen Stils und seiner Gabe zur Hochzeit oft mit Walt Whitman verglichen der physischen Welt zum größeren Kosmos.

Stern war geprägt von der rauen, urbanen Umgebung seiner Heimatstadt Pittsburgh, identifizierte sich aber auch stark mit der Natur und den Tieren, bestaunte die „Kraft“ eines Ahornbaums, verglich sich mit einem Kolibri oder einem Eichhörnchen oder fand das „Geheimnis von Leben“ in einem toten Tier auf der Straße.

Als lebenslanger Agnostiker, der auch fest an „die Idee des Juden“ glaubte, schrieb der Dichter mehr als ein Dutzend Bücher und beschrieb sich selbst als „teils komödiantisch, teils idealistisch, voller Ironie, voller Spott und Sarkasmus“. In Gedichten und Essays schrieb er mit besonderer Intensität über die Vergangenheit – seine eingewanderten Eltern, lange verschollene Freunde und Liebhaber und die auffällige Spaltung zwischen Arm und Reich und Juden und Nichtjuden in Pittsburgh. Er betrachtete „The One Thing in Life“ aus der Sammlung „Lucky Life“ von 1977 als das Gedicht, das ihn am besten definierte.

In meinem Kopf ist eine Süße begraben

Es gibt Wasser mit einer kleinen Höhle dahinter

Da ist ein Mund, der Griechisch spricht

Das behalte ich für mich; worauf ich zurückkomme;

die eine Sache, die sonst niemand wollte

Er war über 50, bevor er bedeutende Auszeichnungen erhielt, wurde aber in der zweiten Hälfte seines Lebens oft zitiert. Neben seinem National Book Award gehörten zu seinen Ehrungen, dass er 1991 Finalist des Pulitzer-Preises für „Leaving Another Kingdom“ war und Auszeichnungen für sein Lebenswerk wie den Ruth-Lilly-Preis und den Wallace-Stevens-Preis erhielt. 2013 verlieh ihm die Library of Congress den Rebekah Johnson Bobbitt National Prize for „Early Collected Poems“ und lobte ihn als „one of America’s great poet-proclaimers in the Whitmanic tradition: seine Arbeit zelebriert die mythologisierende Kraft der Kunst.“

In der Zwischenzeit wurde er im Jahr 2000 zum ersten Poet Laureate von New Jersey ernannt und trug versehentlich dazu bei, den baldigen Niedergang der Position herbeizuführen. Nach seiner zweijährigen Amtszeit empfahl er Amiri Baraka als seinen Nachfolger. Baraka löste mit seinem Gedicht „Somebody Blow Up America“ aus dem Jahr 2002 einen heftigen Aufschrei aus, in dem behauptet wurde, Israel habe im Voraus Kenntnis von den Anschlägen vom 11. September im Vorjahr gehabt. Baraka weigerte sich, zurückzutreten, also beschloss der Staat, keinen Preisträger mehr zu haben.

Stern, geboren 1925, erinnerte sich an keine größeren literarischen Einflüsse als Kind, sprach aber über das anhaltende Trauma des Todes seiner älteren Schwester Sylvia, als er 8 Jahre alt war. Er würde sich selbst als „einen Schläger, der im Pool herumhing“ beschreiben Hallen und geriet in Schlägereien.“ Aber er sagte der New York Times im Jahr 1999, er sei ein belesener Schläger, der sich im College hervorgetan habe. Stern studierte Politikwissenschaft an der University of Pittsburgh und erhielt einen Master in Komparatistik von der Columbia University. Ezra Pound und WB Yeats gehörten zu den ersten Dichtern, die er aufmerksam las.

Stern lebte in den 1950er Jahren in Europa und New York und ließ sich schließlich in einem Haus aus dem 19. Jahrhundert in der Nähe des Delaware River in Lambertville nieder. Seine kreative Entwicklung kam langsam. Erst in freien Momenten in der Armee, in denen er nach dem Zweiten Weltkrieg für kurze Zeit diente, kam ihm die „süße Idee“, seinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben zu verdienen. Er verbrachte einen Großteil seiner 30er Jahre damit, an einem Gedicht über die amerikanische Präsidentschaft, „The Pineys“, zu arbeiten, verzweifelte jedoch daran, dass es „nachsichtig“ und „langweilig“ war. Als er auf das 40. Lebensjahr zuging, machte er sich Sorgen, dass er „ein ewig alter Schüler“ und ein „ewiger junger Lehrer“ geworden sei. Durch seine Midlife-Crisis fand er schließlich seine Stimme als Dichter und entdeckte, dass er „einen einfacheren Weg eingeschlagen“ hatte, als er hätte tun sollen.

„Es hatte auch mit der Erkenntnis zu tun, dass meine langwierige Jugend vorbei war, dass ich nicht ewig leben würde, dass der Tod nicht nur ein literarisches Ereignis war, sondern sehr real und sehr persönlich“, schrieb er in dem Essay „Some Secrets“. veröffentlicht 1983. „Ich konnte loslassen und endlich ich selbst werden und meine Scham und meinen Stolz verlieren.“

Seine Ehe mit Patricia Miller endete mit einer Scheidung. Sie hatten zwei Kinder, Rachael Stern Martin und David Stern.

Stern vermied meist aktuelle Gedichte, aber er war ein langjähriger politischer Aktivist, zu dessen Ursachen die Aufhebung der Rassentrennung in einem Schwimmbad in Indiana, Pennsylvania, und die Organisation einer Anti-Apartheid-Lesung an der Universität von Iowa gehörten. Er unterrichtete an mehreren Schulen, hatte aber große Skepsis gegenüber Schreibprogrammen und dem akademischen Leben. An der Temple University war er so wütend über die Entscheidung der Schule in den 1950er Jahren, eine 6-Fuß-Ziegelmauer zu bauen, die den Campus von den nahe gelegenen schwarzen Vierteln von Philadelphia trennte, dass er auf dem Weg zum Unterricht unbedingt auf die Mauer kletterte.

„Die Institution arbeitet subtil und heimtückisch so an Ihnen, dass Sie, obwohl Sie Freiheit zu haben scheinen, zu einem Diener werden“, sagte er 2010 der Online-Publikation The Rumpus. „Ihr Hauptproblem ist, zur nächsten Sache befördert zu werden. Oder zu einem Picknick eingeladen werden. Oder eine Festanstellung bekommen. Oder flachgelegt werden.“

Neben Macari und seinen Kindern hinterlässt Stern die Enkel Dylan und Alana Stern sowie Rebecca und Julia Martin.