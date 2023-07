Ein 36-jähriger Deutscher wurde auf Mallorca von einem Auto angefahren und getötet. Der Fahrer begeht Fahrerflucht und wird von der Polizei gesucht. Auch brisant: Der Unfall ereignet sich fast an derselben Stelle, an der erst vor einer Woche eine andere Frau überfahren wurde und starb.

Ein 36-jähriger Deutscher wurde auf Mallorca von einem Auto überfahren und tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor drei Uhr morgens auf dem Paseo Marítimo an der Strandpromenade in Palma, der Hauptstadt der spanischen Ferieninsel, wie Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Der Fahrer des Unfallwagens habe Fahrerflucht begangen, hieß es. Ein Sprecher der Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) bestätigte den Vorfall. Am Unfallort sind zahlreiche Überwachungskameras angebracht, sodass die Polizei hofft, den entflohenen Fahrer bald identifizieren zu können.

Medienberichten zufolge wurde die Frau von dem Auto angefahren, als sie an einem Zebrastreifen die Straße überquerte. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich vor dem Palma Convention Center. Praktisch an derselben Stelle wurde am Mittwoch ein 44-Jähriger von einem betrunkenen Autofahrer überfahren und getötet.

Weitere Angaben zur Identität des Opfers machten die Beamten nicht. Auch nicht, ob die Frau auf Mallorca Urlaub machte oder auf der Insel lebte und woher sie in Deutschland kam. Einige Medien schrieben jedoch, dass sie mit ihrem Partner mehrere Tage auf Mallorca verbracht habe.

Laut „Bild“ erschien der Ehemann des Opfers am Unfallort, als die Polizei noch Spuren sicherte. Also suchte er nach seiner Frau. Beamte informierten ihn über ihren Tod. Er wurde psychologisch betreut.