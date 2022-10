Geplantes EU-Verbot ab 2035: Verbrennungsmotoren sind Schnee von gestern

Kommentar



Stand: 28.10.2022 13:19 Uhr

Ab 2035 werden in der EU keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr verkauft. Stimmt – aber die Entscheidung wurde viel zu spät getroffen und wird viel zu spät umgesetzt.

Ein Kommentar von Holger Beckmann, ARD-Studio Brüssel

Es kommt spät, aber es kommt – das Aus für den Verbrennungsmotor. Die politische Entscheidung ist endlich gefallen. Schade, dass es so lange dauern wird. Schließlich handelt es sich um eine über 150 Jahre alte Technik, die ständig optimiert wurde, deren Hauptproblem aber trotz steigender Leistung der Motoren aus immer kleinerem Hubraum bestehen bleibt: Sie verursacht CO2. Und eine Gesellschaft, die bis 2050 klimaneutral werden will, kann und darf sich das einfach nicht mehr leisten.



ARD-Studio Brüssel

Aus dieser Perspektive hätten Benzin- und Dieselmotoren schon viel früher auslaufen müssen. Aber Sie tun es nicht – aus Sorge, dass die Autolobby, vor allem aus Deutschland, auf das Dach steigen wird. Das tut sie zumindest ein wenig – allerdings ist die Übergangszeit mit immerhin noch gut zwölf Jahren so lang, dass bis dahin auch der letzte Hersteller sich anpassen können dürfte.

Der Umstieg auf Elektromotoren ist meist schon beschlossene Sache

Ihre Kritik mutet ohnehin etwas überraschend an. Vor allem, wenn es heißt, das Verbot käme zu früh und zu schnell – oder würde sogar dem Wirtschaftsstandort Deutschland schwer schaden. Die meisten Autohersteller haben sich längst entschieden, künftig nur noch auf Elektroantriebe zu setzen – weit vor 2035. Die Aufregung ist also bestenfalls künstlich.

Vielleicht hat das etwas mit den Emotionen zu tun, die das Dröhnen der Motoren bei manchen Menschen immer noch auslöst. Nicht jeder möchte darauf verzichten. Müssen sie auch nicht, denn sehr feine, aber sehr kleine Luxusautohersteller, die weniger als 10.000 Autos im Jahr produzieren, dürfen den Verbrennungsmotor weiter nutzen. Man könnte an Ferrari, Lamborghini denken – oder an die FDP, die sich besonders dafür eingesetzt hat, dass Verbrennungsmotoren über 2035 hinaus zumindest mit angeblich klimaneutralen eFuels, also synthetischen Kraftstoffen, betrieben werden dürfen. Wahrscheinlich wirklich, weil sonst der schöne Motorsound wird in Zukunft fehlen.

Schlechte Energiebilanz für eFuels

Doch das sollte Wunschdenken bleiben. Sogenannte eFuels weisen hinsichtlich ihrer Energiebilanz einen erschreckend schlechten Wirkungsgrad auf. Sie benötigen eine enorme Menge an Strom, um sie zu produzieren. Für die E-Mobilität also besser diesen Strom direkt in die Batterien stecken, dann hat man mehr davon.

Eines haben die Verbotsgegner in Brüssel aber tatsächlich erreicht: dass die Entscheidung 2026 noch einmal überprüft werden soll. Aber zumindest wird dann kein vernünftiger Mensch ernsthaft daran rütteln wollen. Und das ist gut. Denn Verbrennungsmotoren sind von gestern. Und gestern ist vorbei.

