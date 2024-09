In Georgien ist kurz nach der Verabschiedung eines international umstrittenen LGBTQ-Gesetzes eine bekannte Transgender-Aktivistin getötet worden. Wie das georgische Innenministerium mitteilte, wurde Kesaria Abramidze, Model, Schauspielerin und Influencerin, am Mittwoch in ihrer Wohnung „mit mehreren Stichwunden“ getötet.

Dem Bericht zufolge verhaftete die Polizei Abramidzes Freund als Verdächtigen und klagte ihn des Mordes an: „besondere Grausamkeit und Geschlecht“ wurde angeklagt.

Die 37-jährige Abramidze, die 500.000 Follower auf Instagram hatte, war die erste Berühmtheit in Georgien, die öffentlich über ihre Geschlechtsumwandlung sprach. Sie vertrat die Kaukasusrepublik 2018 beim internationalen Modelwettbewerb Miss Trans Star International.

Der Mord ereignete sich einen Tag nach der Verabschiedung eines Gesetzes zu „Familienwerten“, das von der EU und Menschenrechtsorganisationen als Einschränkung der LGBTQ-Rechte kritisiert wird. Derzeit gibt es jedoch keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Gesetz.

Das Gesetz ähnelt der russischen Gesetzgebung zur Einschränkung der LGBTQ-Rechte – und verbietet unter anderem Geschlechtsumwandlungen, Adoptionen durch Homosexuelle oder Transgender und erklärt im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen auf georgischem Territorium für ungültig. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer. (AFP)