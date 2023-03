De regerende Georgian Dream-partij zei donderdag dat ze een controversieel wetsvoorstel over ‘buitenlandse agenten’ liet vallen. De aankondiging kwam na twee nachten van gewelddadige protesten en kritiek dat het wetsontwerp een autoritaire verschuiving in het land vertegenwoordigde.

De Georgian Dream-partij zei in een verklaring dat ze “onvoorwaardelijk het wetsvoorstel dat we steunden zonder enig voorbehoud zou intrekken”. Het noemde de noodzaak om de confrontatie in de samenleving te verminderen.

Het voorgestelde wetsvoorstel zou, vergelijkbaar met wetten in Rusland, niet-gouvernementele organisaties en mediakanalen hebben geclassificeerd als “buitenlandse agenten” als ze 20% van hun financiering uit het buitenland zouden ontvangen.

Het voorstel was officieel gericht op de onthulling van geldstromen uit het buitenland, maar demonstranten vreesden dat het zou worden gebruikt om regeringscritici lastig te vallen en de oppositie de kop in te drukken.

Wat was de publieke reactie op het wetsvoorstel?

Tienduizenden demonstranten verzamelden zich buiten het parlementsgebouw kort nadat het wetsvoorstel dinsdag de eerste parlementaire goedkeuring kreeg.

Protesten werden uiteengedreven met 77 arrestaties, maar laaiden woensdagavond opnieuw op, met gewelddadige confrontaties met de politie op beide avonden.

Sommige demonstranten gebruikten benzinebommen, stenen en plastic flessen om veiligheidstroepen aan te vallen. De politie reageerde met traangas, verdovingsgranaten en waterkanonnen om de protesten uiteen te drijven.

Dit is een breaking news-verhaal en zal worden bijgewerkt.