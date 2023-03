CNN

In Georgië zijn deze week protesten uitgebroken nadat het parlement van het land de eerste lezing had aangenomen van een wetsontwerp dat sommige organisaties die buitenlandse financiering ontvangen, zou verplichten zich te registreren als “buitenlandse agenten”.

Het is vergeleken met een draconische reeks wetten die in Rusland zijn aangenomen en door rechtengroepen zijn veroordeeld als een poging om fundamentele vrijheden in te perken en afwijkende meningen in het land aan te pakken.

De ontwikkelingen hebben tot massale onrust geleid, met duizenden demonstranten die zich dinsdagavond buiten het parlementsgebouw van Tbilisi verzamelden en niet alleen met de Georgische vlag zwaaiden, maar ook met die van de Europese Unie.

Het land, dat in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie, speelt al lang een evenwichtsoefening tussen het pro-Europese sentiment van zijn burgers en de geopolitieke doelstellingen van zijn machtige buurland, Rusland.

In maart 2022 heeft Georgië het EU-lidmaatschap aangevraagd – een ambitie die door de voorgestelde wetgeving in gevaar kan worden gebracht.

Hier is een blik op wat de controversiële wet betekent voor Georgië en hoe deze tot dit punt is gekomen.

Volgens Giorgi Gogia, adjunct-directeur van de afdeling Europa en Centraal-Azië van Human Rights Watch, zijn er momenteel twee wetsvoorstellen in behandeling in het Georgische parlement.

Het eerste wetsvoorstel vereist dat organisaties, waaronder niet-gouvernementele groepen en print-, online- en omroepmedia, zich registreren als “buitenlandse agenten” als ze 20 procent of meer van hun jaarlijkse inkomen uit het buitenland ontvangen.

Degenen die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete van 9.600 dollar (25.000 Georgische Lari).

Het tweede wetsvoorstel breidt de reikwijdte van “agenten van buitenlandse invloed” uit tot individuen en verhoogt de straffen voor niet-naleving van boetes tot maximaal vijf jaar gevangenisstraf.

Voor Gogia vormen de rekeningen een duidelijke bedreiging voor de mensenrechten in Georgië. “Ze dreigen kritische stemmen in het land te marginaliseren en in diskrediet te brengen. Deze dreiging is reëel’, zei hij.

“Onder het mom van transparantie suggereren de laatste verklaringen van de Georgische autoriteiten sterk dat, indien aangenomen, de wet zal worden gebruikt als wapen om onafhankelijke groepen, media en kritische stemmen in het land verder te stigmatiseren en te bestraffen.”

Het eerste wetsontwerp werd dinsdag aangenomen tijdens een sessie die live werd uitgezonden op de website van de wetgevende macht, met 76 stemmen voor en 13 tegen. Het wetsvoorstel moet verdere lezingen passeren om wet te worden.

De president van Georgië, Salome Zourabichvili, heeft al beloofd haar veto uit te spreken, terwijl ze haar steun achter de demonstranten zette in een videoboodschap op Facebook.

“Degenen die deze wet vandaag steunen, al degenen die vandaag voor deze wet hebben gestemd, schenden de grondwet. Allemaal vervreemden ze ons van Europa”, zei Zourabichvili dinsdag in de clip.

“Ik zei op de eerste dag dat ik een veto zou uitspreken over deze wet, en dat zal ik doen.”

Volgens Human Rights Watch lijkt de regerende Georgian Dream-partij – waarvan Zourabichvili geen lid is – echter de parlementaire meerderheid te hebben om een ​​presidentieel veto te overwinnen.

Het Georgische wetsvoorstel volgt het model van een controversiële wet in buurland Rusland die al draconische beperkingen en eisen oplegt aan organisaties en individuen met buitenlandse banden, zeggen critici.

De wet werd aanvankelijk aangenomen in 2012 te midden van een golf van publieke protesten over beschuldigingen van verkiezingsfraude en de intenties van Vladimir Poetin om terug te keren naar het Russische presidentschap. Het verplichtte organisaties die politieke activiteiten ontplooiden en financiering uit het buitenland ontvingen, zich te registreren als buitenlandse agenten en zich te houden aan draconische regels en beperkingen.

De Russische wet op buitenlandse agenten is sindsdien geleidelijk bijgewerkt en vormde de ruggengraat van een nog strakkere wurggreep op het maatschappelijk middenveld in Rusland in het afgelopen decennium.

Gogia zei dat de wetgeving vergelijkbaar is met de wet in Rusland in die zin dat het “probeert een speciale status en wettelijk regime te creëren voor organisaties en media die buitenlandse financiering ontvangen en – onder het mom van transparantie – de vrijheid van verenigingen en media verstoort en met hun legitieme functies.”

Het aan Rusland gelieerde Wit-Rusland heeft sinds 2002 een staatsburgerschapswet die een vergelijkbare impact heeft. In december 2022 keurde het Wit-Russische parlement wetswijzigingen goed waardoor de regering zich volgens Human Rights Watch zou kunnen richten op leden van de politieke oppositie, activisten en andere critici in ballingschap.

Het wetsontwerp zou de president toestaan ​​Wit-Russen in het buitenland hun staatsburgerschap te ontnemen, zelfs als ze geen ander hebben.

De wetsvoorstellen werden nominaal voorgesteld door een factie in het parlement, gevormd door leden die de regerende Georgian Dream-partij verlieten, maar volgens Gogia in de parlementaire meerderheid bleven.

“De regerende Georgian Dream-partij steunde de wetsvoorstellen echter volledig en publiekelijk en voerde campagne voor de goedkeuring ervan, en stemde er gisteren bijna unaniem voor in de eerste lezing”, zei Gogia.

De European Council on Foreign Relations (ECFR), een denktank, gelooft dat de partij Georgië naar de Russische invloedssfeer leidt.

“In de afgelopen paar jaar, en vooral in de afgelopen 18 maanden, heeft de regerende coalitie van Georgië een reeks stappen ondernomen die bedoeld lijken om het land van het Westen te verwijderen en het geleidelijk in de invloedssfeer van Rusland te brengen”, aldus een rapport van de ECFR in december gezegd.

Het wees op Bidzina Ivanishvili, een voormalig premier en miljardair, als een drijvende kracht achter deze spil richting Moskou.

“Een groot deel van de verantwoordelijkheid voor dit weglopen van de EU ligt bij de oligarch en voormalig premier Bidzina Ivanishvili, wiens Georgische Droompartij de regeringscoalitie domineert”, aldus het rapport.

Ivanishvili verdiende een fortuin terwijl hij in Rusland woonde tijdens de turbulente overgang naar een markteconomie, en maakte deel uit van een invloedrijke groep Russische bankiers die de herverkiezing van de voormalige Russische president Boris Jeltsin in 1996 steunde, volgens de ECFR.

Analisten hebben overeenkomsten opgemerkt tussen de situatie in Georgië en Oekraïne – beide voormalige Sovjetrepublieken die klem zaten tussen het oosten en het westen.

De denktank ECFR maakte vergelijkingen tussen de situatie in Georgië en de Russische invasies van Oekraïne in 2014 en 2022.

De voormalige Russische president Dmitry Medvedev zei in 2011 dat als Rusland Georgië in 2008 niet was binnengevallen, de NAVO zou zijn uitgebreid naar Georgië.

Het conflict van 2008 spitste zich toe op Zuid-Ossetië en Abchazië, twee afgescheiden provincies in Georgië. Ze maken officieel deel uit van Georgië, maar hebben afzonderlijke regeringen die door de meeste landen niet worden erkend.

Zowel Abchazië als Zuid-Ossetië worden gesteund door Rusland.

De invasie van Georgië in 2008 duurde slechts enkele dagen, maar leek dezelfde revanchistische ambities te hebben die Poetins invasies van Oekraïne in 2014 en vorig jaar dreef, schrijft de ECFR.

“In dit licht lijken de oorlogen van Rusland in Georgië en Oekraïne deel uit te maken van één imperiaal project”, aldus het rapport.

Het Georgische wetsvoorstel is alom bekritiseerd omdat het een potentieel huiveringwekkend effect kan hebben op het Georgische maatschappelijk middenveld, en met name op ngo’s en nieuwsorganisaties met banden met Europa.

Het zou ook de toetreding van Georgië tot de Europese Unie belemmeren. Een EU-verklaring waarschuwde dinsdag dat de wet “onverenigbaar zou zijn met de waarden en normen van de EU” en “ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor onze betrekkingen”.

In februari zei de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, ook dat “iedereen die voor dit wetsontwerp stemt” ook de betrekkingen van Georgië met Europa en het Westen in gevaar kan brengen.

“De internationale en bilaterale partners van Georgië zijn er heel duidelijk over geweest dat het aannemen van een ‘buitenlandse agent’-wet in strijd zou zijn met de verklaarde toezeggingen van Georgië op het gebied van mensenrechten en zijn Euro-Atlantische aspiraties,” vertelde Gogia aan CNN.

“Ik hoop dat de Georgische autoriteiten gehoor zullen geven aan de waarschuwing en in plaats van de rekeningen goed te keuren die het werk van onafhankelijke groepen en media duidelijk zouden belemmeren, zouden ze moeten zorgen voor een veilige en stimulerende omgeving voor het maatschappelijk middenveld in het land.”