Georgia vs. Missouri Livestream, Anleitung, Vorhersage, Expertentipps, Quoten, Spread, Anstoßzeit

Sprechen Sie über ein Szenario, das nicht viele Menschen vor der Saison vorhergesehen haben. Das größte Spiel in der SEC East findet am Samstag statt, wenn Missouri Nr. 12 auf die Straße geht, um gegen Georgia Nr. 2 anzutreten. Der Monat November ist im Gange und die Zielgerade im College-Football-Playoff-Rennen ist hier. Mit einem Sieg über die Tigers wird die Division wieder mehr oder weniger den Bulldogs gehören, da sie einen Vorsprung von zwei Spielen haben. In der Zwischenzeit würde Missouri mit UGA ausgleichen und den direkten Tiebreaker gewinnen, wenn es in der Lage wäre, für die Überraschung zu sorgen.

Die Bulldogs besiegten ihren Rivalen Florida letzte Woche mit 43:20 und verlängerten ihre Siegesserie auf 25 Spiele. Quarterback Carson Beck zeigte in Georgias erstem kompletten Spiel eine solide Leistung ohne Star-Tight-End Brock Bowers, der sich vor zwei Wochen einer Knöcheloperation unterzogen hatte. Die Verteidigung befand sich schon früh in der gesamten Offensivlinie Floridas, was es den Dawgs ermöglichte, sich zurückzuziehen und nie zurückzublicken.

Letzte Woche fehlten die Tigers, was dieses Spiel noch spannender macht. Brady Cook und Luther Burden III haben sich zu einem der besten Quarterback-Receiver-Duos des Landes entwickelt, und es besteht kein Zweifel, dass Trainer Eli Drinkwitz die Pausenwoche genutzt hat, um einen einzigartigen Spielplan für die ungeschlagenen Bulldogs auszuarbeiten

Lassen Sie uns das Match aufschlüsseln und eine Auswahl für das große Spiel zwischen den Hedges treffen.

So sehen Sie Georgia gegen Missouri live

Datum: Samstag, 4. November | Zeit: 15:30 Uhr ET

Standort: Sanford Stadium – Athen, Georgia

FERNSEHER: CBS | Liveübertragung: CBSSports.com, CBS Sports App (kostenlos)

Streaming weiter Paramount+ mit Showtime (kostenlos testen)

Georgia vs. Missouri: Das müssen Sie wissen

Es ist alles auf Cook: Der Junior-Signalrufer ist mit 59,6 % landesweit Dritter in der Abschlussquote bei Pässen von 15 oder mehr Luft-Yards, ohne unter Druck gesetzt zu werden, und liegt nur hinter Jayden Daniels von der LSU und JJ McCarthy aus Michigan. Interessant ist, dass Georgia in der Sack-Abteilung große Probleme hatte – was eine 180-Grad-Wendung im Vergleich zu den vorherigen Saisons darstellt. Die Dawgs erzielen durchschnittlich nur zwei Sacks pro Spiel und belegen damit den neunten Platz in der Konferenz. Trainer sprechen immer davon, dass explosive Spielzüge den Spielausgang bestimmen. Wenn Cook ein paar durch die Luft treffen kann, wird das einen großen Beitrag dazu leisten, dass Mizzou möglicherweise für die Überraschung sorgt.

Die Entwicklung von Beck: Der Starter im ersten Jahr hat in vier der letzten fünf Spiele Georgias die 300-Yard-Passmarke überschritten, darunter letzte Woche, als er 315 Yards, zwei Touchdowns und einen Durchschnitt von 11,3 Yards pro Versuch warf. Trainer Kirby Smart und Koordinator Mike Bobo haben fantastische Arbeit geleistet, ihn in die Aufstellung zu integrieren und ihn zum Mittelpunkt der Offensive zu machen. Das ist eine gewaltige Bühne für Beck. Die Augen der College-Football-Welt werden auf dieses Duell gerichtet sein, und wenn er seine jüngsten Tränen fortsetzt, könnte er als Heisman-Trophy-Kandidat mit von der Partie sein.

„Er ist klug. Er versteht das Spiel“, sagte Smart. „Er hat viele Snaps gespielt. Er ist erfahrener, als man ihm zutrauen würde; vieles davon hatte er, als er hier ankam. Er hat es nicht nur weiterentwickelt. Ich meine, er war ein guter Quarterback. Er hatte großartig.“ Sein Verhalten kommt zum Vorschein. Er hat alle Eigenschaften eines Mannes, der Spiele mit seinem Arm, seinem Verstand und, wenn es sein muss, seinen Füßen gewinnen kann. Und er hat dabei gute Arbeit geleistet, und das Ziel ist, sich weiter zu verbessern. „

Cody Schraders großer Tag? Außerhalb der SEC gibt es nicht viele Leute, die dem Star, der für die Tigers zurückläuft, Aufmerksamkeit geschenkt haben, aber das könnte sich am Samstag ändern. Schrader ist mit 100,88 Yards pro Spiel Zweiter in der SEC und hat gegen South Carolina eine fantastische Leistung hingelegt, wo er mit 159 Yards und zwei Touchdowns den Rekord seiner Karriere erzielte. Smart weiß, dass seine Bulldogs ein Auge auf Schrader haben müssen, auch wenn der Passangriff der Tiger im Rampenlicht steht.

„Zähigkeit. Einfach unglaubliche Zähigkeit. Er lässt sich nicht vom ersten Mann angreifen“, sagte Smart über Schrader. „Er ist ein anderer Typ, der so aussieht, als ob er schon immer dort gewesen wäre. Ich habe das Gefühl, ich habe diesen Jungen schon immer für sie spielen sehen, und die Leute prallen von ihm ab, wenn er sie trifft. Er spielt in Spezialteams. Er verkörpert, was für ein… Ein Football-Spieler sollte sein und was für ein seiner Universität verpflichteter Football-Spieler. Ich meine, er hatte schon zu Beginn seiner Karriere Spiele, bei denen er der Star war, dann nicht, dann war er es, dann war er es nicht mehr. Er hat den Kurs gehalten und war extrem körperlich aktiv.

Prognose für Georgia vs. Missouri, Tipps

Quoten nach SportsLine-Konsens

Georgia wird den Sieg erringen, aber der Trend ist Ihr Freund, wenn Sie in dieses investieren. Die Bulldogs haben in Spielen gegen FBS-Gegner in dieser Saison eine Bilanz von 2-4-1, während die Tigers in ihren FBS-Matches eine Bilanz von 5-2 haben. Smart weiß genau, wie gefährlich die Offensive der Tiger ist. Erwarten Sie also, dass Dawgs‘ Running Back Daijun Edwards den Ball viel zurechtkommt, um Cook an der Seitenlinie zu halten. Begrenzte Ballbesitzverhältnisse führen zu einem Spiel, das, auch wenn es nicht besonders wettbewerbsintensiv ist, auf der Anzeigetafel einigermaßen knapp ist. Daher sollten die Tigers in Deckung gehen, aber nicht gewinnen. Auswahl: Missouri +15,5

