George Santos wiederholt die Behauptung, seine Mutter sei aufgrund des 11. September an Krebs gestorben, aber Aufzeichnungen zeigen, dass sie in Brasilien war

George Santos verlässt das US-Kapitol am 12. Januar 2023 in Washington, DC. (Win McNamee/Getty Images)

George Santos verdoppelte die Behauptung, seine Mutter sei am 11. September gestorben.

Santos erklärte, dass er damit meinte, dass sie aufgrund des „giftigen Staubs“ des Terroranschlags an Krebs gestorben sei.

Die NYT berichtete zuvor, dass Einwanderungsunterlagen zeigten, dass seine Mutter am 11. September in Brasilien war.

Der Abgeordnete George Santos hat die Behauptungen, dass seine Mutter am 11. September gestorben sei, verdoppelt und Einwanderungsunterlagen zurückgewiesen, aus denen hervorgeht, dass sie sich zum Zeitpunkt des Angriffs in Brasilien aufgehalten hat.

Er behauptete in einem 2021 twittern dass „der 11. September das Leben meiner Mutter forderte“, obwohl seine Mutter Fatima Devolder 2016 an Krebs starb.

Santos hat in einem neuen Interview mit Caitlin Sinclair von OANN, das am Samstag veröffentlicht wurde, behauptet, er habe nie behauptet, seine Mutter sei am Tag des Terroranschlags gestorben, „aber sie sei an den Folgen gestorben [them].“

„Der giftige Staub, der ganz Manhattan durchdrang, und meine Mutter, die in Downtown Manhattan anwesend war, war das, worauf ich mich bezog“, sagte Santos. „Meine Mutter starb 2016 im Heimhospiz.“

Der New Yorker Republikaner hat lange behauptet, seine Mutter sei am 11. September 2001 in ihrem Büro im Südturm gewesen.

Die New York Times berichtete jedoch, dass sie Einwanderungsdokumente eingesehen habe, aus denen hervorgeht, dass Devolder zum Zeitpunkt des Terroranschlags in Brasilien und nicht in New York gewesen war.

Laut einem Visumantrag von 2003 für die Vereinigten Staaten sagte Devolder, sie sei seit 1999 in Brasilien gewesen und könne wegen einer gestohlenen Green Card nicht zurückkehren.

Auf die Frage nach den Einwanderungsdokumenten im OANN-Interview antwortete Santos, dass sie „nicht wussten, woher das kam“.

Dies ist nicht der einzige Fall, in dem Santos angedeutet hat, dass seine Mutter aufgrund des 11.

Viele New Yorker litten nach dem Terroranschlag im Jahr 2001 unter gesundheitlichen Problemen, einschließlich Krebs. Mehrere Anwaltskanzleien und Organisationen, die mit Überlebenden arbeiteten, sagten Rolling Stone, dass sie keine Aufzeichnungen darüber hätten, dass Devolder Entschädigungsansprüche geltend gemacht habe.

Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass Devolder jemals im Südturm gearbeitet hat. Laut The New York Times beschrieb sie sich in Einwanderungsdokumenten als Haushälterin und Haushaltshilfe.

Der umkämpfte Kongressabgeordnete war in Kontroversen verstrickt, da ihm vorgeworfen wurde, er habe große Teile seiner beruflichen und persönlichen Geschichte erfunden.