George Santos überlebt die Abstimmung über seinen Ausschluss aus dem Kongress

WASHINGTON – Der Abgeordnete George Santos, der umkämpfte New Yorker Republikaner, der zugab, über seine Herkunft gelogen zu haben, und wegen Bundesbetrugsvorwürfen angeklagt wurde, überlebte am Mittwoch problemlos einen parteiübergreifenden Versuch, ihn aus dem Repräsentantenhaus auszuschließen.

Der Ausschlussbeschluss, der von seinen New Yorker Republikanerkollegen eingebracht wurde und in dem es heißt, Santos sei „nicht dienstfähig“, brauchte für seine Verabschiedung die Unterstützung einer Supermehrheit, also von mindestens zwei Dritteln der stimmberechtigten Abgeordneten.

Bei der Endauszählung wurde nicht einmal die Schwelle der einfachen Mehrheit überschritten: 179 stimmten für den Ausschluss, 213 dagegen und 19 stimmten anwesend. Einunddreißig Demokraten stimmten zusammen mit 182 Republikanern gegen den Ausschluss, während 24 Republikaner zusammen mit 155 Demokraten für die Entfernung von Santos stimmten.

„Man kann nicht sagen, dass sie für die Verfassung sind und gleichzeitig als Richter, Geschworene und Henker fungieren. Wo ist die Konsequenz?“ sagte Santos in einer trotzigen Rede vor der Abstimmung am Mittwoch über seine New Yorker Kollegen.

Er wies darauf hin, dass ein Mitglied des Repräsentantenhauses vor mehr als 20 Jahren zum letzten Mal strafrechtlich verurteilt worden sei, als es aus dem Repräsentantenhaus ausgeschlossen wurde. „Jetzt ist nicht die Zeit, einen gefährlichen Präzedenzfall zu schaffen“, sagte er.

Santos bekannte sich am Freitag in einer ergänzenden Bundesanklageschrift nicht schuldig und soll erst im September vor Gericht stehen.

Der frischgebackene Sprecher Mike Johnson, R-La., äußerte letzte Woche auf Fox News seine Besorgnis darüber, dass die winzige Vier-Sitze-Mehrheit der GOP durch Santos‘ Rauswurf weiter untergraben werden könnte und dass der New Yorker Fabulist ein „ordnungsgemäßes Verfahren“ verdient.

Andere Republikaner sagten, sie wollten zunächst sehen, wie die Ethikkommission des Repräsentantenhauses mit dem Fall umgeht, bevor sie über das Schicksal von Santos entscheiden. Das parteiübergreifende Gremium sagte am Dienstag, es werde die nächsten Schritte seiner Untersuchung bis zum 17. November bekannt geben. Das Komitee habe etwa 40 Zeugen kontaktiert, mehr als 170.000 Seiten Dokumente überprüft und 37 Vorladungen genehmigt, sagten seine Führer.

Der Neulingsabgeordnete Anthony D’Esposito, RN.Y., der die Resolution verfasst hat, warnte davor, dass er eine weitere Abstimmung zum Ausschluss von Santos erzwingen könnte, nachdem die Ethikkommission ihre Ergebnisse veröffentlicht hat.

„In zwei Wochen werden wir den Ethikbericht lesen, und Sie müssen kein pensionierter New Yorker Detektiv sein, um zu verstehen, dass der Bericht wahrscheinlich nicht gut sein wird, und von dort aus werden wir weitermachen „, sagte D’Esposito am Mittwoch gegenüber Reportern.

Auf die Frage, ob er die Resolution noch einmal zur Sprache bringen dürfe, antwortete er: „Absolut.“

Vor der Santos-Abstimmung stimmte das Repräsentantenhaus dafür, eine Resolution, in der die Abgeordnete Rashida Tlaib, D-Mich., wegen ihrer Kritik und Proteste gegenüber Israel getadelt wurde, aufzuheben bzw. „auf den Tisch zu legen“.

Früher Mittwoch, D’Esposito und vier weitere New Yorker Republikaner, die vor schwierigen Rennen stehen – die Abgeordneten Nick LaLota, Marc Molinaro, Brandon Williams und Mike Lawler – schickten einen Brief an ihre Kollegen, in dem sie sie aufforderten, die Resolution zu unterstützen.

„Als republikanische Mitglieder der New Yorker Delegation unterstützen wir voll und ganz den Ausschluss von Santos und bitten alle unsere Kollegen, mit uns mit Ja zu stimmen“, schrieben sie.

Die fünf Abgeordneten gingen auch auf mehrere Bedenken von Kollegen hinsichtlich des Ausschlusses von Santos ein. Als Reaktion auf die Rufe „Lassen Sie die Wähler entscheiden“ sagten die New Yorker Republikaner, dass die Wähler dieser Möglichkeit „beraubt“ wurden, als sie dazu „getäuscht“ wurden, für einen beschuldigten Betrüger zu stimmen. Und denen, die besorgt sind, die ohnehin knappe Mehrheit der Republikaner zu gefährden, sagten sie: „Dieses Thema ist kein politisches, sondern ein moralisches.“

Die Resolution bezog sich auf die anhängigen Strafanzeigen gegen Santos und auf seine „Vorgeschichte, in der er die Verbindungen seiner Familie und der seiner Familie zu Großereignissen, darunter dem Holocaust, den Terroranschlägen vom 11. September und der Schießerei im Nachtclub Pulse, falsch dargestellt hat“.

Empfohlen

D’Esposito sagte Reportern am Mittwoch vor der Abstimmung: „Es ist eine Zeit in der amerikanischen Geschichte, in der das amerikanische Volk – insbesondere in den letzten drei Wochen – auf diesen Ort blickt und sagt: ‚An sie sollten höhere Maßstäbe angelegt werden.‘ Und wir haben jemanden, der ein völliger Betrüger ist, der das Repräsentantenhaus belogen hat, der über seine Ausbildung gelogen hat, der über seinen Glauben gelogen hat, der über die Tatsache gelogen hat, dass seine Familie Opfer des 11. September und des Holocaust war.

„Als George also weiterhin argumentiert, dass er die Menschen im 3. Kongressbezirk sprechen lassen möchte, sprachen sie letzten November und sie sprachen sich für jemanden aus, der nicht die Person ist, die ins Amt gewählt wurde“, fuhr er fort. „Und jetzt reden sie wieder und es ist ganz klar, dass sie ihn nicht im Amt wollen.“

LaLota stimmte zu, dass es Zeit für Santos ist zu gehen.

„Lasst uns dafür sorgen, dass die Menschen im 3. Bezirk von New York eine anständige Vertretung haben. Lassen Sie uns hier im Repräsentantenhaus die Messlatte höher legen. Machen wir einen von uns zur Rechenschaft. Lasst uns George Santos ausschließen“, sagte er am Mittwoch im Repräsentantenhaus.

Doch Ausweisungen sind äußerst selten. In der Geschichte der USA wurden nur fünf Mitglieder des Repräsentantenhauses ausgeschlossen, drei davon, weil sie während des Bürgerkriegs für die Konföderation gekämpft hatten. Der jüngste war der Abgeordnete James Traficant aus Ohio, der 2002 in einer nahezu einstimmigen Abstimmung ausgeschlossen wurde, nachdem er wegen Bundesbestechung, Betrug und anderen Anklagen verurteilt worden war.

Santos steht seit seiner Wahl wegen Lügen gegenüber seinen Wählern unter Beobachtung, nachdem die New York Times berichtete, dass große Teile seiner Wahlkampfbiografie gefälscht seien. Es folgten weitere Geschichten, darunter eine, in der er seine Behauptung gegenüber einer jüdischen Gruppe, er sei Jude, entlarvte.

In einem Interview mit Piers Morgan bestand Santos darauf, dass er nie behauptet habe, Jude zu sein, obwohl dies auf Video zu sehen war, und er behauptete, er habe gesagt, er sei „jüdisch“, und zwar „aus Parteigründen“.

Es folgten schwerwiegendere Vorwürfe. Im Mai wurde er wegen sieben Fällen des Überweisungsbetrugs, drei Fällen der Geldwäsche, einem Fall des Diebstahls öffentlicher Gelder und zwei Fällen der Abgabe wesentlich falscher Angaben gegenüber dem Kongress auf Wahlkampfformularen angeklagt.

Letzten Monat wurden ihm zehn weitere Anklagepunkte zur Last gelegt, darunter Verschwörung zur Begehung von Straftaten gegen die Vereinigten Staaten, Überweisungsbetrug, Abgabe wesentlich falscher Angaben gegenüber der Bundeswahlkommission, Fälschung von Unterlagen, die zur Behinderung der FEC eingereicht wurden, schwerer Identitätsdiebstahl und Gerätebetrug.

Er bekannte sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig und behauptet, sie seien Teil einer politisch motivierten „Hexenjagd“ gegen ihn.

In einer Rede am Mittwoch vor Reportern in unmittelbarer Nähe des Repräsentantenhauses schoss Santos auf seine New Yorker Kollegen, die die Bemühungen, ihn zu verdrängen, anführten.

„Wenn Sie sich den Ruf einiger dieser Herren ansehen, werden Sie verstehen, warum das so ist. Es ist, als würde von ihnen Wasser vom Rücken einer Ente fließen“, sagte Santos. „Wenn es von einer höheren Stelle käme, wäre das ein …“ viel offensiver. Aber wenn man davon ausgeht, von wem es kommt, ist es fast lächerlich.“