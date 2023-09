In Venedig überlässt George Clooney seiner Frau Amal das Rampenlicht. Der Menschenrechtsanwalt wurde mit einem Preis ausgezeichnet.

Egal wo sie auftauchen, die Blitzlichter sind sich sicher: Am Donnerstag stand Amal Clooney (45) im Rampenlicht. Gemeinsam mit ihrem Mann George (62) nahm sie an den DVF Awards teil Venedig. Der 45-jährige Menschenrechtsanwalt erhielt den „DVF Leadership Award“.

Die DVF Awards wurden 2010 verliehen von Mode-Ikone Diane von Fürstenberg (76) wurde gegründet, um Frauen zu ehren, die in ihrem Engagement für ihre Anliegen Führungsqualitäten, Stärke und Mut bewiesen und die Welt nachhaltig verändert haben.

Wow-Auftritt in Venedig



Clooney erschien in einem besonders figurbetonten Kleid zur Veranstaltung. Das nudefarbene Kleid erinnerte mit der Spitze an Dekolleté und Saum und den zarten Spaghettiträgern an ein elegantes Negligé. Sie kombinierte es mit einem weißen Tüll-Überrock. Zurückhaltender Goldschmuck und flache Sandalen – ebenfalls in Gold – rundeten den Look ab. Ehemann George entschied sich für einen dunklen Anzug, der seine Frau noch strahlender aussehen ließ.

Das Paar fuhr mit dem Boot zur Veranstaltung, wie zahlreiche Bilder zeigen. Der Schauspieler ließ es nicht auf eine Gentleman-Manier ankommen Frau um beim Ein- und Aussteigen zu helfen. Ebenfalls am Freitag wurden die beiden bei einer Bootsfahrt durch die Lagunenstadt fotografiert. Pünktlich zu den Filmfestspielen von Venedig war das Paar bereits am Dienstag in der Stadt angekommen. Die beiden sollen in ihrem Stammhotel Cipriani übernachtet haben.

Die Clooneys und Italien



Die Clooneys haben eine besondere Verbindung zu Italien. Im September 2014 heiratete das Paar in Venedig. Zuvor hatte Clooney bereits am Comer See Wurzeln geschlagen und dort Millionen in verschiedene Immobilien investiert. Mit seiner Frau und den Zwillingen Ella und Alexander (6) verbrachte er auch diesen Sommer einen ausgedehnten Familienurlaub in seiner Villa Oleandra im beschaulichen Städtchen Laglio.

SpotOnNews