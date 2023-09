DHeute kann niemand mehr an der schrecklichen Ernsthaftigkeit unserer Lage zweifeln. Die wilden Wechselkursschwankungen zeigen es wie ein überall sichtbares Barometer. Dessen ist sich die Regierung Stresemann, die von ihrer Vorgängerin ein wahrhaft ungeheures Erbe angetreten hat, offenbar bewusst. Die neuen Männer machen keinen Hehl daraus, dass die gigantischen finanziellen Belastungen des Ruhrkampfes, wie sie bisher durch die immer weiter verbreiteten Unterstützungsansprüche und durch üble Missbräuche noch verstärkt wurden, auf die Dauer nicht zu tragen sind Wenn nicht der Zusammenbruch der Finanzen und der Währung auf lange Sicht zu wirtschaftlichen Verwerfungen führen würde, deren Folgen nicht mehr bewältigt werden könnten.

Ihr erklärtes Ziel ist es, mit den Invasionsmächten eine möglichst baldige Beendigung der Kämpfe an Rhein und Ruhr zu erreichen. Solche Gespräche sind gefährlich. Aber gerade weil diese Gefahren so groß sind, müssen wir dringend darauf hingewiesen werden, dass wir mit größter Entschlossenheit, das Notwendige ohne Zögern zu tun, auch einen kühlen Kopf und einen ruhigen Geist bewahren, um nicht die falschen Maßnahmen zu ergreifen, die uns bringen sollen Die Erleichterung in der aktuellen Notsituation dürfte den Standort deutlich verschärfen und ihn dann hoffnungslos verwirren.









Wie immer in solchen Zeiten entstehen Projekte, die auf dem Wunderglauben basieren, dass technische Mittel ein wirtschaftliches Desaster beheben können, das nur mit wirtschaftlichen Mitteln geheilt werden kann. Der Ruf nach einer neuen, stabilen Währung geht durch das Land. Und wer sollte sich nicht danach sehnen, nach dem Wirrwarr der Wechselkurse endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben? Man muss seinen Verstand bewahren und sich darüber im Klaren sein, was heute erreicht werden kann und welche Mittel dafür geeignet sind.

Die einzige Möglichkeit, das Fortschreiten der Währungsabwertung zu stoppen, besteht darin, ihre Ursache zu beseitigen, indem man der Defizitwirtschaft der öffentlichen Hand ein Ende setzt. Ist dies erst einmal eingeleitet, kann man auch von der Währungsseite helfend eingreifen, man kann die Mark stabilisieren, man kann die wertstabilen Zahlungsmittel wiederherstellen, die Staat und Wirtschaft brauchen, man kann sich auch wieder aus dem unübersichtlichen Milliardenwesen befreien von Figuren. Aber nur unter dieser Voraussetzung, die in ihren schwerwiegenden Folgen klar durchdacht werden muss, ist eine Rettung möglich; hat man diese Bedingung nicht erfüllt, wird man alle technischen Mittel, die man einnimmt, gegen momentane Vorteile eintauschen (sofern man sie überhaupt erreicht), nur umso verheerenderen neuen Schaden.







Die Wertschwankungen unseres Geldes müssen ein Ende haben

Das wurde hier immer wieder gesagt. Und deshalb können wir es begrüßen, dass der Währungsausschuss des Reichswirtschaftsrates in seinem heute Morgen veröffentlichten Beschluss klar diesen Standpunkt vertritt und sich den Vorhaben entgegenstellt, die vielleicht auch aus sehr einflussreichen Kreisen angesprochen wurden Die Regierung sah in den letzten Tagen gefährlicher aus.