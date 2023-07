Genveränderte Pflanzen: Brüssel zal Vereinfachen Markzulassung

De EU-Kommission kon innovator Gentechnik der Landwirtschaft in Europe einen neuen Schub verleihen bedanken. Administratieve Hürden für gewisse genveränderte Pflanzen sollen verschwinden. Maar verdomme zonder alle standen.

Hitzebeständigere Pflanzen dankzij moderne gentechnologie? Een land dat in augustus 2022 in der Nähe von Jessen in Deutschland Mais, der von der Sommerhitze ausgetrocknet be ist. Jens Schlüter / Getty

Kurz voor de Beamtenschaft in Brüssel in de Ferien entschwindet, hat the EU-Kommission noch een gewichtige Gesetz vorgeschlagen. Dieses soll gewisse Pflanzen and das entsprechende Saatgut aus dem stranden, seit 2001 in der EU gültigen Regime für Genetically Modified Organisms (GVO) herausnehmen en infacher die Marktzulassung gewähren.