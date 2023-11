Genshin Impact 4.2 Erscheinungsdatum, Banner, Trailer und mehr

Das Anime-inspirierte Action-Rollenspiel Genshin Impact Später in diesem Monat wird es ein ziemlich umfangreiches Update geben, das zwei neue spielbare Charaktere, eine erweiterte Region zum Erkunden und ein paar beeindruckende Bosse vorstellt, die nur darauf warten, Sie auszubremsen.

Auch als „Maskerade der Schuldigen“ bekannt. Update 4.2 bringt die übliche Auswahl an neuen Gebieten, Bossen und spielbaren Charakteren. Das kommende Update wird außerdem neue Events einführen, die Sie durchspielen und bei denen Sie Belohnungen verdienen können. Hier finden Sie alles, was wir wissen Genshin Impact’s bevorstehender Content-Drop.

Genshin Impact 4.2 Veröffentlichungsdatum

Entwickler Hoyoverse hat angekündigt, dass dieses neueste Update am 8. November für Mobilgeräte (Android und iOS), PC und PlayStation-Konsolen veröffentlicht wird. Da HoYoverse seinen Sitz in China hat, bedeutet das, dass Spieler in Nordamerika in der Regel etwas früher auf die neuen Inhalte zugreifen können, nämlich am 7. November gegen 23:00 Uhr ET.

Wie das Basisspiel bietet Update 4.2 Cross-Progression- und Coop-Funktionalität, was bedeutet, dass Sie seitdem auf jeder Plattform mit Ihren Freunden spielen und dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben Genshin Impact ist kostenlos spielbar. Hübsch.

Genshin Impact 4.2 Neue Bereiche

Teyvats neueste Region, das von Frankreich inspirierte Land Fontaine, wird mit der Veröffentlichung von Update 4.2 erweitert. Der Wasserstandort wird nun zwei neue östlich gelegene Gebiete umfassen, den Erinnyes-Wald und die Morte-Region, die von Bakterienmatten geplagt wurden. Sie reinigen diese Matten mit Hilfe des Xenochromatic Ball Octopus, einem Wasserlebewesen, das durch das Abfeuern von Wasserprojektilen jagt, während Sie die Weltquest „Das Narzissenkreuz-Abenteuer im Turm des Ipsissimus“ fortsetzen. Sie müssen ein paar mächtige neue Feinde besiegen, den alles verschlingenden Narwal und den Foul, um in einer Region, die langsam überschwemmt wird, wieder einen Anschein von Ordnung zu bringen.

Genshin Impact 4.2 Anhänger

Version 4.2 markiert das Ende des Fontaine-Abschnitts von Genshinist die Hauptstory-Quest, die erstmals in der 4.0-Erweiterung Anfang des Jahres begann. Der Reisende und seine Gefährten stehen vor ihrer bislang größten Herausforderung, während sie für die Sicherheit von Fontaine und seinen Bewohnern kämpfen.

Hier ist ein Überblick darüber, was Sie in 4.2 erwartet, mit freundlicher Genehmigung von HoYoverse:

„Fontaine steht im kommenden Archon Quest am Rande der Zerstörung. Die Nation braucht alle Mann an Deck, sogar den Fatui-Vorboten Arlecchino, denn das Urmeerwasser, das alle Fontainianer auflösen kann, kommt gefährlich nahe daran, die Nation zu überfluten. Die herannahenden Gewässer erwecken außerdem gewaltige Feinde und furchteinflößende Monster.“

Unten können Sie sich den neuesten Trailer zur neuesten Erweiterung ansehen:

Genshin Impact

Genshin Impact 4.2 Banner

Mit Update 4.2 werden zwei neue Charaktere spielbar: Die Hydro-Archontin Furina, die als Fünf-Sterne-Hydro-Schwertbenutzerin hinzukommt, und die Reporterin Charlotte, die die Rolle einer Vier-Sterne-Kryokatalysator-Kameraträgerin übernimmt. Furina ist in ihren Kampftaktiken eleganter und nutzt etwas, das wie ein Regenschirm und Blasen aussieht, um Angriffe elegant zu landen. Charlotte hingegen kombiniert ihre elementaren Fähigkeiten, um schädliche Fotos zu machen und gleichzeitig für Heilung im Feld zu sorgen.

Der erste dreiwöchige Bannerzyklus für 4.2 beginnt am 8. November und bietet Spielern die Möglichkeit, Charaktere wie Baizhu, Charlotte, Furina und zwei weitere unangekündigte Vier-Sterne-Charaktere zu gewinnen.

Sobald der erste dreiwöchige Bannerzyklus zu Ende ist, sollte der zweite um den 29. November beginnen. Das ist Ihre Chance, den Fünf-Sterne-Benutzer der Elektro-Stangenwaffe Cyno, den Fünf-Sterne-Hydro-Schwertträger Kamisato Ayato und drei weitere unbenannte Vier hinzuzufügen -Star-Charaktere zu Ihrem Kader.

Genshin Impact 4.2 Ereignisse

Genshin Impact Update 4.2 wird außerdem mehrere zeitlich begrenzte Events beinhalten, wie „Thelxie’s Fantastic Adventures“, ein Sammel-Event zur Verbesserung des Uhrwerk-Pinguins, und „Lil‘ Fungi’s Fun-Tastic Fiesta“, bei dem Sie Pilze trainieren und befehligen können, um mächtige Feinde auszuschalten. Diese Events können Sie mit einigen Levelmaterialien, EXP-Büchern, Mora und weiteren Belohnungen belohnen.