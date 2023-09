Geh rüber, Taylor Swift. Es gibt einen neuen Pop-Superstar in der Stadt, und es ist eine Regierungsbehörde. Die US-amerikanische Consumer Product Safety Commission – dieselbe Behörde, die Luftentfeuchter wegen Brandgefahr zurückruft – hat ein sieben Titel umfassendes Album mit Liedern über das Tragen von Helmen und das Üben der Feuerwerkssicherheit veröffentlicht. Es ist Feuer.

Das Album heißt We’re Safety Now Haven’t We und kann kostenlos heruntergeladen werden. Verbringen Sie nicht zu lange damit, über die Grammatik dieses Titels nachzudenken. Das Cover deutet auf die Absurdität dahinter hin. Da ist eine Katze mit einem Telefon, ein Fuchs mit Fahrradhelm, ein Shiba Inu auf einem ATV und ein Vogel mit einem Rauchmelder.

Die Songs von We’re Safety Now Haven’t We sind überraschend eingängig, insbesondere wenn sie von einer Regierungsbehörde stammen. Jede Melodie enthält eine ernste Sicherheitsbotschaft. Phone Away ermutigt Sie, Ihr Handy beim Spazierengehen oder Tanzen bei sich zu haben. Es ist auf einen frenetischen Club-Beat eingestellt. Se Pone Caliente ist auf Spanisch und dreht sich alles um die Überprüfung der Batterien Ihres Rauchmelders. (Hier ist CNETs Leitfaden zu den besten Rauchmeldern.)

Protect Ya Noggin‘ (verfügbar in englischer und spanischer Version) ist eine Hommage an das Tragen eines richtigen Helms, egal ob beim Skaten, Rollerfahren oder Radfahren. Es ist ein Ohrwurm. Auf der Brücke sind die Spoken-Word-Zeilen angebracht: „Ersetzen Sie den Helm nach jedem Aufprall auf den Helm/Helme sind Produkte für den einmaligen Gebrauch und Stöße können ihre Wirksamkeit beeinträchtigen.“ „Going Off Like Fireworks“ enthält Tipps zum Einhalten eines Sicherheitsabstands und zum Bereithalten von Wasser zum Löschen von Feuerwerkskörpern.

Das Lied „Off Road Adventure“ empfiehlt die Verwendung der richtigen Ausrüstung beim Fahren eines ATV. (Schauen Sie sich diese am besten bewerteten Motorradhelme an.)

Das Album endet mit „Beats to Relax/Be Safe To“, einer entspannten Nummer mit einem Kopfnicken-Rhythmus. Der einzige Text lautet „What’s that?/Well, how about a Marshmallow?/Better.“ Dies ist das Lied, das Sie anlegen sollten, wenn Sie einschlafen und von Sicherheit träumen möchten.

Die Veröffentlichung eines CPSC-Popalbums gibt Ihnen vielleicht das Gefühl, in eine andere Dimension eingetreten zu sein, aber es ist kein völliger Schock, wenn Sie der Agentur in den sozialen Medien gefolgt sind. Das CPSC-Team ist eine Meme-Fabrik, die seltsame, auffällige, lustige und manchmal bissige Warnungen zur öffentlichen Sicherheit herausbringt. We’re Safety Now Haven’t We ist nur die natürliche Weiterentwicklung der amüsanten, aber dennoch ernsten sozialen Präsenz der Agentur.

Alle Songs sind gemeinfrei, Sie können also gerne eine Coverversion aufnehmen oder einen Remix erstellen. Das Album hat einen vielversprechenden Untertitel im Kleingedruckten: „Volume I.“ Wenn Sie also auf diese Melodien stehen, besteht die Chance, dass wir noch mehr davon bekommen. Vielleicht folgt als nächstes ein Rock-Konzeptalbum über überhitzte Heißluftfritteusen.