LEMONT – Für Genf bedeutete der Freitagabend, dass alles wie gewohnt weiterging.

Die Vikings besiegten Lemont mit 21:10 und kamen in dieser Saison auf 2:0.

Für Lemont war es völlig ungewöhnlich. Lemont hat zu Beginn der Saison seit 2018 nicht mehr zwei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen, und einschließlich der Halbfinalniederlage gegen East St. Louis am Ende der letzten Saison liegt die Pechsträhne bei drei.

Third-Down-Conversions waren der Schlüssel zum Sieg der Vikings – acht Conversions bei 13 Versuchen und eine Erfolgsquote von 7 von 8 bei ihren drei Touchdown-Drives.

„Wir machen jede Woche ein oder zwei Trainingseinheiten“, sagte Genfs Trainer Boone Thorgesen. „Aber wir sagen den Kindern, dass Spieler Spiele machen.“

Das taten sie, insbesondere Quarterback Nate Stempowski, ein Senior, der zwar nur 1,75 Meter groß ist, aber in der Gruppe größer war.

„Third Downs, wir machen eine Menge Wiederholungen und es wird immer besser“, sagte Stempowski. „Wir beginnen bei Platz 3 und 9 und steigen von dort ab.“

Die Vikings punkteten gleich zu Beginn mit dem Third-and-Goal, wobei Michael Rumoro den Carry erzielte. Er schaffte es erneut von der 5 für den Touchdown in ihrer zweiten Serie, einer, der durch Stempowskis 17-Yard-Ausflug um das rechte Ende auf Third-and-14 hervorgehoben wurde.

Das Üben hat sich ausgezahlt.

„Als Verteidigung muss man beim Third Down das Feld verlassen, oder?“ sagte Lemont-Trainer Willie Hayes. „Ihr Quarterback hat hervorragende Arbeit geleistet, indem er seine Beine eingesetzt und das Spiel am Leben gehalten hat. Er kann sich bewegen.“

Lemonts Offensive kam in der zweiten Halbzeit zum Vorschein, als Chris Montell den bedrängten Nate Kunickis als Quarterback ersetzte. Montell absolvierte seine ersten vier Pässe, den Schlüssel zu einem 13-Yard-Drive, der durch seinen 7-Yard-Touchdown-Pass auf Zac Piskule gekrönt wurde.

Lemonts Michael Patino erzielte 8:41 vor Schluss ein 27-Yard-Field-Goal, doch die Gastgeber kamen nicht näher heran.

„Es war ein gewisses Hin und Her“, sagte Thorgesen.

Geneva schloss den Punktestand mit einem 7-Yard-Touchdown-Lauf von Talyn Taylor ab, ein Spielzug nach einem weiteren langen Abschluss im dritten Down, dieses Mal eine 13-Yard-Zusammenarbeit zwischen Stempowski und Finnegan Weppner.

Die Vikings hatten begonnen, als gehörten sie zu den Spielern, und punkteten mit Drives über 67 und 77 Yards, wobei jeweils Michael Rumoro den Touchdown erzielte.

Lemont konnte sich bis zur letzten Serie der ersten Halbzeit nicht entziehen, als Dan Taylor Bodengewinne von 29 und 12 Yards erzielte, aber diese Serie, wie auch die vorherigen vier, geriet ins Stocken.

Genf hatte in der ersten Halbzeit einen Vorsprung von 203-82 Yards.