Geneva School District 304 heeft drie personeelsleden aangekondigd die zijn genomineerd voor Kane County Educator of the Year.

Volgens een e-mail van het district is Emma Cole genomineerd in de categorie High School Teacher, is Jordan Dulowski genomineerd in de categorie Early Career Educator en is Tom Rogers, directeur van de Geneva High School, genomineerd in de categorie School Administrator.

Iedereen die geïnteresseerd is in het schrijven van een steunbrief voor de genomineerden, wordt verzocht brieven te sturen naar de volgende adressen:

De brief moet worden gericht aan de selectiecommissie “Kane County ROE Educator of the Year” en moet informatie bevatten zoals hoe u de persoon kent, welke kwaliteiten of ervaringen u met hem heeft gehad en waarom u denkt dat hij een goede keuze zou zijn voor Leraar van het jaar.

De deadline voor het indienen van een brief is 7 maart. Brieven kunnen ook worden afgegeven bij het secretariaat van de middelbare school.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het 47e jaarlijkse Educator of the Year-banket op 5 mei. Meer informatie over het evenement volgt binnenkort.

Klik hier voor meer informatie over Kane County Educator of the Year.