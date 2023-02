Jon Rahm leidt Max Homa met drie schoten voorsprong op de laatste ronde van de Genesis Invitational terwijl hij probeert de nummer 1-plek van de wereld terug te winnen van Scottie Scheffler

Jon Rahm nadert zijn herovering van de nummer 1-positie van de wereld na een voorsprong van drie schoten in de laatste ronde van de Genesis Invitational.

De Spanjaard schoot een vlekkeloze 65 van zes onder op dag drie in Californië om het veld aan te voeren op 15 onder, met de Amerikaan Max Homa zijn naaste uitdager op 12 onder voor Kevin Mitchell op 11 onder en Patrick Cantlay op 10.

Rahm, de nummer 3 van de wereld, zal naar de top van de ranglijst stijgen als hij wint bij The Riviera Country Club en de huidige nummer 1 van de wereld Scottie Scheffler niet solo als tweede eindigt.

Scheffler staat momenteel op een gedeelde 15e plaats, 10 slagen achter Rahm op vijf onder par.

Rory McIlroy, de man die Scheffler van de top van de ranglijst sloeg toen hij vorige week de WM Phoenix Open won, is een schot slechter af op vier onder na een twee-over 73.

Tiger Woods vuurde zijn beste ronde van de week af, schoot een vier-onder 67, waaronder een adelaar drie aan het begin van zijn achterste negen, om op drie onder par te zitten, gedeeld 26e.

De 47-jarige, die voor het eerst sinds het Open Championship in St. Andrews in juli terugkeert naar competitief golf, heeft zijn excuses aangeboden voor elke overtreding die hij mogelijk heeft begaan nadat hij speelpartner Justin Thomas donderdag een tampon had gegeven.

De 47-jarige, die voor het eerst sinds het Open Championship in St. Andrews in juli terugkeert naar competitief golf, heeft zijn excuses aangeboden voor elke overtreding die hij mogelijk heeft begaan nadat hij speelpartner Justin Thomas donderdag een tampon had gegeven.

Aan het hoofd van het klassement jaagt Rahm op een derde overwinning van het jaar na overwinningen op het Sentry Tournament of Champions en The American Express in januari.

Rahm zei: “Ik kan een argument maken over elk evenement dat ik speel over het kunnen afvinken van iets, maar het feit dat Tiger de gastheer is, het feit dat hij hier speelt en de geschiedenis van deze golfbaan als locatie is waarom Ik zou heel graag willen winnen.”

De 28-jarige zou ook naar de top van de ranglijst kunnen stijgen als hij ronduit tweede wordt, Scheffler lager dan solo 23ste en McIlroy het toernooi niet wint.

Rahm boekte zijn derde ronde met birdies, miste ternauwernood een poging van een adelaar van 12 voet op de eerste en liet een putt van 24 voet zinken voor een winst op 18, naast het oppakken van schoten op vier, acht, negen en 11.

Max Homa is in de race om zijn tweede Genesis Invitational-titel in drie jaar tijd te winnen

Homa, die de derde ronde begon met een voorsprong van één slag omdat hij dit toernooi voor de tweede keer in drie jaar wil winnen, stond soms op gelijke hoogte met Rahm, maar back-to-back bogeys op 15 en 16 plus Rahm’s birdie op 18 opende een groot gat.

Homa zei: “Het achtervolgen van de beste golfer ter wereld, het is een opwindende kans. Ik denk dat het leven gaat over kansen, ze pakken en als je ze hebt, profiteren. Ik ben opgewonden om mezelf daarmee te testen.”

Rahm en Homa staan ​​respectievelijk eerste en tweede in het FedExCup-klassement.

Bekijk de laatste ronde van de Genesis Invitational live op Sky Sports Golf vanaf 16.30 uur op zondag, met verslaggeving om 19.30 uur op Sky Sports Main Event.