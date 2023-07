Sind die Babyboomer, die etwa zwischen 1955 und 1969 geboren wurden, und die Generation Z, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurde, oder kurz Gen Z, so unverständlich, wie es scheint?

In gewisser Weise ja. Denn beide nutzen unterschiedliche Sprach-, Denk- und Verhaltensmuster. Deshalb sehe ich keinen Generationenkonflikt, da beide Parteien mindestens auf gleicher Ebene kommunizieren müssen, damit es zu einem Konflikt kommt. Vielmehr stellen wir fest, dass die Leute aneinander vorbeireden.

Was bedeutet das?

Wir erkennen an, dass ältere Menschen erfahrungsgemäß analog denken, es handelt sich oft um rein lineares Denken, während jüngere Menschen sehr digitale Denkmuster haben und auch über digitale Lösungen verfügen, die für ältere Menschen nicht mehr so ​​einfach zu übersetzen sind. Und umgekehrt. Man kann von Nichtübersetzbarkeit sprechen. Wenn ältere Menschen versuchen, in dieser digitalen Welt mitzureden, tun sie dies aus einer analogen Denkweise heraus, und das steht oft im Widerspruch zur Denkweise junger Menschen.

Was trennt beide Generationen am meisten?

Wenn wir Trennlinien ziehen, dann ist es so, dass die Jüngeren wollen, dass die Älteren einen Unterschied machen. Und die Älteren sagen: Wir machen und leisten jetzt schon seit 40 Jahren etwas und es wird nicht mehr wirklich geschätzt. Eine weitere Trennlinie sind Zahlen: Die Generation Z ist mehrere Millionen Mitglieder kleiner als die Babyboomer-Kohorte.

Ist das Smartphone ein großer „Teiler“ – die einen sind wahnsinnig schnell und immer dabei, die anderen sind langsamer, legen es schneller weg und ziehen das analoge Leben dem digitalen vor?

Da ist was dran, aber es wäre zu banal, das Smartphone als großen Trenner zu bezeichnen. Jeder nutzt Smartphones. Nur: Die Jüngeren kennen ein Leben ohne Smartphone und Internet oder ohne soziale Medien nicht mehr. Sie haben keine Vorstellung davon, keine Ahnung, wie ein Leben ohne Smartphone sein kann. Die Boomer hingegen kamen erst in einem relativ hohen Alter mit diesen Geräten in Kontakt, was bedeutet, dass sie ein völlig anderes Verhältnis und einen anderen kognitiven Reifegrad haben. Aber das ist nicht der Kern der Trennlinie.



Rüdiger Maas, geboren 1979, ist Psychologe, Autor und Gründer des Instituts für Generationenforschung in Augsburg.

Eher?

Wir haben fast 4.000 Menschen in Deutschland nach der Leistungsfähigkeit der Generation Z befragt und das Spannende war, dass sich alle Generationen, auch die Generation Z selbst, zunächst einig waren, dass sie weniger leistungsbereit seien. In einer Validierungsstudie, in der wir berücksichtigt haben, was genau unter Leistung zu verstehen ist und welchen Bezugspunkt es gibt, gab es jedoch keinen Unterschied mehr. Wenn es um Freizeitaktivitäten, den Bezug zur Arbeit, ein angenehmes Arbeitsklima, all das geht, gibt es zwischen den Generationen kaum Unterschiede. Das bedeutet, dass wir uns als Gesellschaft als Ganzes verändert haben, nicht nur in der Generation Z.







In vielen Unternehmen scheint die Wahrnehmung anders zu sein.

Die Jüngeren von heute beginnen ihren Job grundsätzlich mit dem gleichen Forderungsmanagement wie die 40-Jährigen oder 50-Jährigen, die sich erst auf dieses Niveau hocharbeiten mussten. Und dann denken sie: Das dürfen sie noch nicht, sie müssen hart arbeiten, bevor sie sich ausruhen können. Der größte Unterschied besteht also darin, dass die Generation Z keine andere Arbeitswelt als diese kennt, die Babyboomer jedoch schon. Noch mussten sie sich gegen 30 bis 40 Mitbewerber durchkämpfen, um einen adäquaten Job zu bekommen, während die Arbeitgeber nun massiv auf die Gen Z zugehen und, ohne es zu wollen, die eigenen Arbeitsplätze extrem abwerten.

Wie kommt es, dass selbst die Generation Z sich selbst als weniger leistungsfähig wahrnimmt?